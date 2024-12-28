節日憂鬱很正常 4招教你放鬆身心靈

歲末年終、有些人內心格外沮喪，專家說，這可能是「節日憂鬱」，並不罕見。(美聯社)

歲末年終、處處張燈結彩瀰漫歡樂過節氣氛，但有些人內心格外沮喪，專家說，這可能是「節日憂鬱」(holiday blues)，並不罕見。

造成節日憂鬱的原因有很多，好比說與家人關係緊張，會讓這個強調家人團圓的時刻倍感孤獨；此外，過節禮尚往來的假期費用昂貴，偏偏財務吃緊，倍感壓力。種種焦慮都會讓原有的心理健康 問題更嚴重。

威斯康辛州健康中心UW Health心理學家米爾蓋恩(Shilagh Mirgain)說，很多人在特定幾年格外覺得過節不好受，重點是要知道這是普遍問題，其他人也在苦苦掙扎，不要覺得自己孤立無援。

專家建議採用以下方法，讓假期輕鬆一些。

建議一：如果與家人相聚不怎麼有趣，可設定界限。

米爾蓋恩建議針對想與家人如何互動、以及準備相處多久等重點預先規劃。此外，可允許自己不參與家庭活動、先想好一些策略，好比說，覺得需要個人空間時可出去散步或辦點事。萬一談話緊張，可快速而堅定劃定界限，例如開口說「謝謝你提問，但假期裡我不談政治。」

建議二：悲傷或孤獨時可與人聯絡。

米爾蓋恩說，過節時似乎人人都在相聚，隻身一人毫無計畫可能倍感孤立；如果真的渴望有人相伴，可積極設法，例如安排和在各地親朋友人通話、或在當地社區擔任志工。

聖地牙哥加大健康中心(UC San Diego Health)精神科李醫師(Dr. Ellen Lee)說，假如對親人去世感到悲痛，可趁假期參觀他們的墓地或做一些他們真正喜歡的事情來紀念，並且與人一起分享這些回憶，不要壓抑情感。

建議三：財務吃緊應向外求援。

每年過節有很多開銷和聚會，如果財務吃緊會有很大壓力。憂鬱輕微的話，可轉移目標喜歡的事或看電影，自我放鬆；如果焦慮加劇、甚至損及工作能力，應尋求協助，如有自殺念頭，請聯繫醫療機構，也可致電或發簡訊至988、或者造訪網站988Lifeline.org聊天。

建議四：設定務實的期望。

並非人人的假期都如電影般絢爛。李醫師強調，無論是禮物、裝飾，每個人都各有不同，重點是與不常見面的人共度時光、或者享用最喜歡的食物，低調慶祝也很不錯。