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加稅擴大托兒照護 低收家庭生活改變

編譯尤寶琪／綜合報導
許多社區透過公投來擴大兒童照護。（美聯社）
許多社區透過公投來擴大兒童照護。（美聯社）

近年來，許多社區透過公投來擴大兒童照護。華盛頓州華康郡(Whatcom County)就靠著增加地稅，給該郡的年度預算增加了1000萬兒童照護和兒童心理健康費用。阿拉斯加安克拉治(Anchorage)在2023年，也透過增加大麻銷售稅，為該市幼兒計畫帶來超過500萬元的資金。

感謝由市政府贊助的低收入家庭新計畫「City Seats」，住在紐奧良(New Orleans)的德蕾卡‧理查德(Derrika Richard)終於能將家中三個孩子送到托兒中心，而自己也終於因此有時間能夠去上班，並因此首次賺到足夠的錢來支付帳單和線上課程的費用。

今年春季某天早上，理查德在送三個孩子去托兒中心後表示，這項計畫改變了她的生活，並讓她能因此繼續上學進修。

選民於2022年批准了歷史性的房地產稅增稅政策後，紐奧良也因此增加了1000多個托兒名額給低收入戶家庭；這次公投將此計畫未來20年的預算整整提升了7倍，從300萬元增加到2100萬元。且因為路易斯安納州的幼兒基金，會給出與當地籌集的兒童照護資金相同金額，因此讓該市獲得額外的2100萬元，來幫助有需要的家庭尋找照護服務。

德州政府採取的策略則略有不同；2023年11月，德州選民通過了一項州憲修正案，為符合條件的兒童照護提供者減稅；根據這項規定，市和郡政府可以選擇免除托兒中心全部或部分地稅；達拉斯(Dallas)則是德州首批提供稅收減免的市郡組合之一。

非營利研究和倡導組織Child Care Aware資深州政府政策分析師吉魯阿爾(Diane Girouard) 表示，近期的地方措施，比以往都更加關注在嬰幼兒身上。

吉魯阿爾指出：「我們過去看到的是更多地方或州政府驅動的措施，主要都著重於學前教育；但在過去三年中，我們看到選民批准了投資兒童保護和早期學習的措施。」

非營利Children's Funding Project創辦人艾倫(Olivia Allen)指出，主要原因是民眾看到在疫情期間缺乏兒童照護服務，家長被迫離職，對家庭和企業都造成經濟影響。

地方政府增加托兒服務，改變家長的生活。（美聯社）
地方政府增加托兒服務，改變家長的生活。（美聯社）

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