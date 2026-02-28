我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年薪近8萬元 才能負擔加州基本開銷

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

State Farm撒50億紅利 每輛車可領百元

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
State Farm保險公司宣布，每部向該供司投保車保的車輛，今夏將可獲100元紅利。(美聯社)
State Farm保險公司宣布，每部向該供司投保車保的車輛，今夏將可獲100元紅利。(美聯社)

美國保險巨頭State Farm日前宣布，將於今年夏季向全美汽車保險客戶發放總額50億元的紅利，每輛投保車輛平均約可獲得一次性現金100元回饋，這也是該公司成立103年來規模最大的紅利發放計畫。

總部位於伊利諾州布魯明頓(Bloomington)的State Farm表示，此次紅利主要受惠於2025年汽車碰撞維修成本下降，使公司承保表現優於預期。該計畫涵蓋全國超過4900萬輛投保車輛，實際金額將依各州保費與投保條件有所差異。

State Farm總裁兼執行長法爾尼(Jon Farney)在聲明中指出，作為互助型保險公司，公司能在維持財務穩健的同時，直接將收益回饋給客戶，今年不僅調降汽車保費，也透過50億元紅利提供現金回饋。

公司指出，2025年車禍事故減少與維修成本下降，使近月來全美40個州的汽車保費平均下調約10%，總計節省約46億元保費。

然而，State Farm同時表示，全美房屋保險成本仍面臨嚴峻壓力。公司營運長謝爾(Chris Schell)指出，近年極端天氣發生頻率與強度增加，使房屋重建與再保險成本大幅上升，迫使公司調整保費。

根據資料，State Farm去年共支付約150億元的重大災害理賠，其中包括2025年1月南加州野火造成的約50億元房屋理賠，預計最終總額將達70億元、涉及1.3萬件理賠案件。

伊州同樣受到極端氣候影響。2025年7月，State Farm將該州房屋保險保費提高27.2%，影響近150萬名保戶，創下州內歷來較大幅度調漲之一。公司指出，風災、冰雹及龍捲風頻率增加，導致承保成本上升，同時也提高風災與冰雹理賠的最低自付額至1%。

此舉引發當地消費團體及州長普立茲克關注與批評。州議會去年曾提出法案，擬授權州保險管理部門否決過高的房屋保費調漲，但最終未能通過，保險業界包括State Farm均表達反對。

儘管房屋保費上漲壓力仍在，State Farm表示，對於同時投保房屋與汽車保險的客戶，今年夏天仍可望依每輛車獲得約100元的紅利回饋。

世報陪您半世紀

保險 保費 加州

上一則

萬物皆漲 串流平台訂閱費用6年漲20%

下一則

派拉蒙買華納 川普盟友成老闆 CNN主播群恐洗牌

延伸閱讀

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元
ACA健保擬降保費 家庭自付額恐調高逾3.1萬

ACA健保擬降保費 家庭自付額恐調高逾3.1萬
歐記健保可降保費 但自付額恐漲到1萬5000…今日5件事

歐記健保可降保費 但自付額恐漲到1萬5000…今日5件事
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

熱門新聞

國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

2026-02-22 09:16
楊國珍經營鳳凰豆腐，旗下豆類製品標榜不含防腐劑，產品打進高檔的食物超市。(特派員黃惠玲／攝影)

從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

2026-02-23 01:30
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
在美國與其他西方國家的非華裔人士之間，現正流行一股擁抱「中國式生活」(Chinese lifestyle)潮流。示意圖（美聯社）

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

2026-02-24 10:16
美國參議員史考特18日提出「一國一簽證政策法案」（One Nation, One Visa Policy Act），主張禁止中國公民在未持有效簽證的情況下入境美國，並不得參與免簽計畫。歐新社

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

2026-02-19 11:20
福特號航艦從拉丁美洲轉進中東，海上巡弋時間很長，艦上官兵士氣受衝擊。(路透)

福特號部署期限兩度延長恐達破紀錄11個月 官兵想家快忍不下去了

2026-02-21 20:30

超人氣

更多 >
劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離
State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元
Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法
「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋

「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋