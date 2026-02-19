維多利亞秘密創辦人威斯納：艾普斯坦是世界級騙徒 撇涉淫虐

零售帝國億萬富豪威斯納因與艾普斯坦關係密切，18日接受眾議員問話。(美聯社)

淫魔艾普斯坦 數百萬頁文件解密後，最新輪到被問話的是零售帝國億萬富豪威斯納(Leslie Wexner)，不過他在面對眾議員 之前呈交的聲明中，形容艾普斯坦是「世界級騙子」並被他欺騙了，同時否認參與對方的淫虐活動。

綜合美聯社等報導，88歲的威斯納是內衣品牌「維多利亞的秘密」(Victoria's Secret)、時尚服飾「阿貝克隆比&費奇公司」(Abercrombie & Fitch Co.)等創辦人，解密文件揭出他與艾普斯坦的密切關係後，國會眾議院監督委員會的民主黨 人，即向他發傳票接受問話。

威斯納在他位於俄亥俄州威斯納的豪宅受訪。在聯邦調查局(FBI)列出艾普斯坦案潛在共謀者名單裡，威斯納榜上有名，但這位億萬富豪未遭起訴。

解密文件裡威斯納的名字出現1000多次，不僅揭發兩人關係密切交往數十年，艾普斯坦更是獲威授權的財務顧問。

文件中，一名受害少女吉佛瑞(Virginia Giuffre)指艾普斯坦將她「賣給」多個男人，其中一個就是威斯納，但威斯納在聲明中否認知曉或參與艾的淫虐活動，更聲稱從未見過吉佛瑞。

威斯納在聲明中說，「我當初天真、愚蠢又輕信，竟然對艾普斯坦抱有信任。他是一個騙子。雖然我被他欺騙了，但我沒有做錯任何事，也沒有任何需要隱瞞的。」

不過出席18日訪問的加州民主黨聯邦眾議員賈西亞（Robert Garcia）對此表示懷疑。他說：「沒有任何一個人，比威斯納更深度參與為艾普坦提供資金支持，讓他得以犯下那些罪行。」

檔案顯示，艾普斯坦早在1986年透過一位商業夥伴認識威斯納，當時威斯納的零售帝國如日方中，創造了多個知名品牌，幾年之內，威斯納將他龐大財富的管理權交給了艾普斯坦，1991年授權艾普斯坦為他投資、開展商業交易、購買房產等。

威斯納曾讚賞艾普斯坦「判斷力極佳，而且標準極高」，「始終是我最忠誠的朋友」。但在威斯納與妻子發現艾普斯坦挪用他們的金錢後，2007年徹底斷絕關係。