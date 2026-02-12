世報50年／舊金山社記錄華埠聚居 見證矽谷移民遍地開花

世報舊金山分社於1976年成立，為北加州華人服務，圖為送報車行經金門大橋。(本報檔案照)

在北美華人 移民的集體記憶中，世界日報 不僅是一份傳遞新聞的紙媒，更是一個時代的象徵，是無數移民與故鄉連結的「精神臍帶」。作為台灣聯合報系在海外版圖的重要支柱，舊金山 分社自1976年創刊以來，深度參與並記錄了北加州華人從早期的華埠聚居，到如今矽谷科技移民遍地開花的壯闊歷史。

世界日報舊金山社歷任社長分別為王繼樸、蘇民生、宋晶宜、夏訓夷、駱焜祺、張漢昇及現任社長于趾琴。

世界日報舊金山社舉辦的矽谷中秋嘉年華提供的機票大抽獎活動。(本報檔案照)

舊金山市中心創刊 緊鄰華埠

1976年2月12日，在創辦人王惕吾的遠見下，世界日報秉持創辦人「正派辦報」理念，在紐約與舊金山兩地同時創刊。當時的舊金山社辦公室設於舊金山市中心，緊鄰華人生活的核心華埠(Chinatown)。

在那個互聯網尚未問世、長途電話費昂貴的年代，海外華人對故鄉資訊的渴求近乎乾渴。舊金山分社創刊初期，克服地理時差與排版技術的艱難，將台灣、香港及中國大陸的新聞帶入灣區。當時的報紙還是鉛字排版，記者們靠著傳真與電報獲取外電。對於當時的僑胞而言，清晨報刊攤上那份散發墨香的世界日報，是了解家鄉政局、維持文化認同最權威的來源。

世界日報舊金山社舉辦的母親園遊會深受歡迎。(本報檔案照)

向南遷移 瞄準矽谷黃金盛世

隨著1980年代台灣解嚴及經濟起飛，大量留學生與技術移民湧入北加州。華人人口結構發生巨大變化：重心開始從傳統的舊金山華埠，沿著101號公路向南延伸至中半島(Peninsula)及南灣(South Bay)。

為因應這一趨勢，舊金山社在1990年代初期做出關鍵決策：將總社辦公室從擁擠的舊金山市中心南遷至鄰近舊金山國際機場(SFO)的區域(即Millbrae與Burlingame交界處)。這座緊鄰高速公路的獨棟大樓，外牆上「世界日報」招牌，成了無數華人往返機場與矽谷時最熟悉的視覺地標。

隨著矽谷高科技產業的爆發，南灣成為華人新據點。報社隨即在南灣設立分部辦公室，深入報導庫比蒂諾、聖荷西等地的社區動態。從那時起，矽谷華人科技業新聞動態一直成為世界日報的招牌內容。

副刊與世界書局 建立影響力

世界日報舊金山社之所以能在眾多中文媒體中脫穎而出，不僅在於新聞，更在其深厚的文化底蘊。

副刊與文學： 繼承了台灣聯合報副刊的優良傳統，舊金山社的副刊為海外華人文學提供珍貴的發表平台，孕育無數灣區本土作家。

世界書局： 位於總社大樓內的世界書局，曾是北加州規模最大、圖書最齊全的中文書店。在那裡，讀者可以買到最新的台灣暢銷書、參考書及各類雜誌，成為僑胞洗滌心靈、傳承中華文化的聖地。

世界日報舊金山社舉辦財務講座。(本報檔案照)

新移民成主流 迎新媒體時代

進入21世紀，傳統報業面臨前所未有的挑戰。互聯網的興起、社交媒體的普及與讀者閱讀習慣的改變，促使世界日報舊金山社進行深刻的數位轉型。

為提高效率，舊金山社南灣分部與原有的獨棟大樓功能逐步整合，並遷往目前位於Burlingame現址。雖然實體書店縮減規模，但報社投入大量資源開發世界新聞網與手機App，並在社交媒體上深度經營。

北加州華人 半世紀的守望者

回顧世界日報舊金山社的發展史，它不僅是一部媒體經營的奮鬥史，更是一部北加州華人的遷徙與奮鬥史。從舊金山華埠的鉛字印刷，到Burlingame的數位傳播，它始終守護著「成為華人與家鄉的橋梁、華人與華人社區的橋梁、華人與主流社會的橋梁」的初心。

即便在資訊爆炸的今天，世界日報在南灣與舊金山的老僑與新移民心中，依然具備不可替代的權威性與親切感。它不僅是新聞的傳遞者，更是灣區華人社會共同成長的歷史見證人。