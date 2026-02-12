世報50年／洛杉磯社貼近華社 秉持「正派辦報」初心

世界日報洛杉磯社大樓。(記者高梓原／攝影)

世界日報 秉持創辦人王惕吾「正派辦報」及「投資再投資」 的理念，於1976年2月12日在紐約、舊金山同步創刊，初期以總代理制，在洛杉磯 地區發行美西版，這是世界日報洛杉磯社的成立起源。

南加州最重要華文媒體之一

為因應華裔人口的急遽成長，1980年6月世界日報成立「洛杉磯辦事處」；1981年2月24日在蒙特利公園(Monterey Park)設廠出報。1981年12月，依加州法規登記公司獨立經營，英文名稱為Chinese Daily News，中文名字仍為「世界日報」。2010年7月1日，公司結構調整，Chinese Daily News下設子公司World Journal LA，專門負責世界日報在美國西南地區的新聞出版業務。這些地區主要包括南加州、拉斯維加斯及德州，近年擴及亞利桑納州。

世界日報洛杉磯社成立之初，由首任總經理為吳炯照(1981~1985)領導經營。1985年6月，由總編輯唐達聰升任第一任社長(1985~1994)；接棒的歷任社長為王惠蘭(1994~2000)、蘇民生(2000~2005)、郭俊良(2005~2019)及于趾琴(2019~迄今)。在歷任社長及團隊努力下，世界日報洛杉磯社快速發展成為南加地區最重要的華文媒體之一。

年節展成為南加州農曆新年期間的指標活動，深受民眾喜愛。(劉子為／攝影)

拚數位 連結消費者與在地商家

因應2008年起智慧手機的普及化、行動通訊技術世代從2G至5G的進階發展，世界日報洛杉磯社除持續出版發行紙本報紙之外，並逐步拓展數位資訊平台，包括網路版與行動版的世界新聞網、世界日報WJApp、電子報、社群平台Facebook粉絲團及微信公眾號「洛杉磯e生活」，以及新聞電子信等，並於Youtube平台設立「U視頻」，提供主題式影音新聞，即時提供適合各種載具、不同形式的新聞及內容。此外，洛杉磯社創設的「加州生活網」於2025年起上架運營，結合優惠折扣、社區活動、零售商家及消費時事新聞，建立消費者及在地商家的連結，讓海外華人 的生活圈更豐富多元。

年節展、嗨中秋 連結華人故鄉

為深耕華人社區，世界日報洛杉磯於2012年起舉辦年節展(Lunar New Year Festival)，於農曆新年之前、在蒙特利公園市主街嘉偉大道(Garvey Avenue)，與蒙市政府合作，舉行封街街會活動，讓移居美國的海外華人得以享受春節氛圍，並展示中華文化，促進族群理解及融合。除疫情期間外，年節展年年舉行，200攤商熱情參與，成為南加州農曆新年期間的指標性活動。

由於活動深受華人社區歡迎及華人聚居城市的青睞，世界日報洛杉磯社於2017年起與天普市政府合作，舉辦中秋節園遊會「嗨中秋」；2025年起，與聖蓋博市政府合作，舉辦「聖蓋博燈會」；此外，也自2022年起，於紅藍卡轉換期間，舉辦「銀髮樂齡生活展」，讓華人掌握最新健康資訊，以做出最適選擇。

世界日報作為美國少數族裔媒體，今年邁向第50年。展望未來，世界日報洛杉磯社秉持「正派辦報」的初心與理念，以連結華人與華人、華人與故鄉、華人與主流社會為目標，聚焦於「內容價值、社群連結與經營模式」，讓媒體永續可信，我們將深化內容在地性及不可取代性；持續數位轉型，做大平台；策動社群經營，把讀者及用戶變成參與者，建立社群信任，擴大影響力。