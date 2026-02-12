我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富比世美國250大創新者 馬斯克居首 黃仁勳躋身第5

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

世報50年／洛杉磯社貼近華社 秉持「正派辦報」初心

社長于趾琴
聽新聞
test
0:00 /0:00
世界日報洛杉磯社大樓。(記者高梓原／攝影)
世界日報洛杉磯社大樓。(記者高梓原／攝影)

世界日報秉持創辦人王惕吾「正派辦報」及「投資再投資」 的理念，於1976年2月12日在紐約、舊金山同步創刊，初期以總代理制，在洛杉磯地區發行美西版，這是世界日報洛杉磯社的成立起源。

南加州最重要華文媒體之一

為因應華裔人口的急遽成長，1980年6月世界日報成立「洛杉磯辦事處」；1981年2月24日在蒙特利公園(Monterey Park)設廠出報。1981年12月，依加州法規登記公司獨立經營，英文名稱為Chinese Daily News，中文名字仍為「世界日報」。2010年7月1日，公司結構調整，Chinese Daily News下設子公司World Journal LA，專門負責世界日報在美國西南地區的新聞出版業務。這些地區主要包括南加州、拉斯維加斯及德州，近年擴及亞利桑納州。

世界日報洛杉磯社成立之初，由首任總經理為吳炯照(1981~1985)領導經營。1985年6月，由總編輯唐達聰升任第一任社長(1985~1994)；接棒的歷任社長為王惠蘭(1994~2000)、蘇民生(2000~2005)、郭俊良(2005~2019)及于趾琴(2019~迄今)。在歷任社長及團隊努力下，世界日報洛杉磯社快速發展成為南加地區最重要的華文媒體之一。

年節展成為南加州農曆新年期間的指標活動，深受民眾喜愛。(劉子為／攝影)
年節展成為南加州農曆新年期間的指標活動，深受民眾喜愛。(劉子為／攝影)

拚數位 連結消費者與在地商家

因應2008年起智慧手機的普及化、行動通訊技術世代從2G至5G的進階發展，世界日報洛杉磯社除持續出版發行紙本報紙之外，並逐步拓展數位資訊平台，包括網路版與行動版的世界新聞網、世界日報WJApp、電子報、社群平台Facebook粉絲團及微信公眾號「洛杉磯e生活」，以及新聞電子信等，並於Youtube平台設立「U視頻」，提供主題式影音新聞，即時提供適合各種載具、不同形式的新聞及內容。此外，洛杉磯社創設的「加州生活網」於2025年起上架運營，結合優惠折扣、社區活動、零售商家及消費時事新聞，建立消費者及在地商家的連結，讓海外華人的生活圈更豐富多元。

年節展、嗨中秋 連結華人故鄉

為深耕華人社區，世界日報洛杉磯於2012年起舉辦年節展(Lunar New Year Festival)，於農曆新年之前、在蒙特利公園市主街嘉偉大道(Garvey Avenue)，與蒙市政府合作，舉行封街街會活動，讓移居美國的海外華人得以享受春節氛圍，並展示中華文化，促進族群理解及融合。除疫情期間外，年節展年年舉行，200攤商熱情參與，成為南加州農曆新年期間的指標性活動。

由於活動深受華人社區歡迎及華人聚居城市的青睞，世界日報洛杉磯社於2017年起與天普市政府合作，舉辦中秋節園遊會「嗨中秋」；2025年起，與聖蓋博市政府合作，舉辦「聖蓋博燈會」；此外，也自2022年起，於紅藍卡轉換期間，舉辦「銀髮樂齡生活展」，讓華人掌握最新健康資訊，以做出最適選擇。

世界日報作為美國少數族裔媒體，今年邁向第50年。展望未來，世界日報洛杉磯社秉持「正派辦報」的初心與理念，以連結華人與華人、華人與故鄉、華人與主流社會為目標，聚焦於「內容價值、社群連結與經營模式」，讓媒體永續可信，我們將深化內容在地性及不可取代性；持續數位轉型，做大平台；策動社群經營，把讀者及用戶變成參與者，建立社群信任，擴大影響力。

世界日報 洛杉磯 華人

上一則

世報50年／紐約社長張宗智堅守4支柱 懷美國心、重華人情

下一則

步行、喝水、吃蛋白質… 「中午前3x3」啟動新陳代謝

延伸閱讀

洛杉磯至少180中國移民被ICE逮捕 這些地方抓最多

洛杉磯至少180中國移民被ICE逮捕 這些地方抓最多
家屬苦等終於有結果 天普市30年前姦殺案抓到兇手 已遭起訴

家屬苦等終於有結果 天普市30年前姦殺案抓到兇手 已遭起訴
安大略迎馬年 特製首日封郵票

安大略迎馬年 特製首日封郵票
洛杉磯街燈 改採太陽能

洛杉磯街燈 改採太陽能

熱門新聞

國稅局。(路透)

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

2026-02-05 11:33
比爾蓋茲（Bill Gates）。（路透）

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

2026-02-04 11:50
俄亥俄州一名郵差在厚重積雪的環境上班時和同事遇到多個危險情況，他因多年來的不滿憤而將當天工作情況拍下上傳網路，沒想到因此被停職停薪。車子積雪示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

2026-02-04 20:02
福耀玻璃美國公司（Fuyao Glass America）。（美聯社）

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

2026-02-09 10:26
2014年開給加油站一張金額25元支票曾經跳票現面臨遣返。示意圖（美聯社）

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

2026-02-11 10:18
直到10日晚間，USTraveldocs官網仍寫著中國列入使用公共福利比例高而暫停發移民簽證。(官網截圖)

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

2026-02-11 08:38

超人氣

更多 >
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃