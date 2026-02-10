「荒島囚救」周末票房奪冠 「梅蘭妮亞」光環退散

我的頻道

編譯彭馨儀／綜合報導
驚悚喜劇片「荒島囚生」上映二周票房持續領先，目前全球賣座已達5370萬元。(美聯社)
驚悚喜劇片「荒島囚生」上映二周票房持續領先，目前全球賣座已達5370萬元。(美聯社)

迪士尼和20世紀影業(20th Century Studios)聯合發行、由山姆萊米(Sam Raimi)執導的驚悚喜劇片「荒島囚生」(Send Help)，北美影院上映第二周以1000萬元領先，目前全球票房已達5370萬元。同時，迪士尼旗下票房表現驚人的「動物方城市2」(Zootopia 2)在上映第11周全球票房突破18億元。

超級盃周末的票房通常是一年中最差的檔期。

亞馬遜米高梅影業(Amazon MGM Studios)出品、由雷納(Brett Ratner)執導的紀錄片「梅蘭妮亞」(Melania)，在第二個周末新增300家影院上映，但票房僅有240萬元，比首映下降67%。北美總票房為1340萬元，但製作成本超高。而全球票房尚未公布。

天使影業(Angel Studios)發行，凱文詹姆斯(Kevin James)主演的義大利浪漫喜劇「Solo Mio」首映票房高達720萬元。由Bleecker Street發行的韓國流行音樂演唱會電影「Stray Kids: The Dominate Experience」首映票房為560萬元，海外票房1320萬美元。盧貝松執導的布拉姆史托克小說改編電影「德古拉」(Dracula)首周末票房達450萬元，創下獨立發行商Vertical的最佳首映票房紀錄。

而「鐵肺」(Iron Lung)，成本僅300萬元，上映兩周累計票房已達3120萬元。

另一方面，各大電影公司也趁機在超級盃決賽電視轉播中猛打預告片做宣傳，包括迪士尼(Walt Disney Co.)的「曼達洛人與古古」(The Mandalorian and Grogu)，獅門影業(Lionsgate)的麥可傑克森傳記：麥可(Michael Jackson：:Michael)以及環球影業(Universal Pictures)的「超級瑪利歐銀河電影版」(Super Mario Galaxy Movie)。

