美國會新雕像揭幕 紀念民權少女對抗種族隔離就學

編譯陳韻涵／即時報導
國會16日舉行民權少女芭芭拉‧羅斯‧約翰斯（右）雕像的揭幕儀式。（美聯社）
國會16日舉行民權少女芭芭拉‧羅斯‧約翰斯（右）雕像的揭幕儀式。（美聯社）

國會16日舉辦民權少女芭芭拉‧羅斯‧約翰斯(Barbara Rose Johns)雕像揭幕儀式，紀念她當年在維吉尼亞州一所實行種族隔離的高中對抗惡劣的學習環境，並用以取代幾年前被移除的南方邦聯將軍羅伯李(Gen. Robert E. Lee)雕像。

美聯社報導，約翰斯雕像的揭幕儀式16日在國會山莊遊客中心的解放廳(Emancipation Hall)舉行，眾院議長強生(Mike Johnson)、眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)、維吉尼亞州州長楊京(Glenn Youngkin，共和黨)，以及維州候任州長史潘柏格(Abigail Spanberger，民主黨)等人出席觀禮。

強生表示，約翰斯的200多名親友到場共襄盛舉，華盛頓東部高中(Eastern Senior High School)的合唱團演唱「祢真偉大」(How Great Thou Art)、「我不會為任何人屈服」(Ain't Gonna Let Nobody Turn Me Around)和「全然讚美」(Total Praise)等經典樂曲。

強生表示：「我們今天齊聚於此，向其中一位美國真正的開拓者致敬，她是體現美國精神，爭取自由、正義與平等的女性，她就是不屈不撓的芭芭拉‧羅斯‧約翰斯。」

1951年，16歲的約翰斯領導維州法姆維爾市(Farmville)的羅伯特魯薩莫頓高中(Robert Russa Moton High School)學生罷課，藉此爭取平等教育。

學生的訴求贏得全國有色人種促進協會(NAACP)律師的支持並協助提起訴訟，這宗訴訟後來促成美國最高法院於1954年做出具里程碑意義的裁決，正式宣布「隔離但平等」(separate but equal)的公立學校違憲。

約翰斯後來與鮑爾牧師(Rev. William Powell)結婚，兩人養育五名子女；她在費城公立學校擔任圖書館員，1991年離世，享年56歲。

約翰斯的其中一個女兒泰瑞‧哈里森(Terry Harrison)表示：「母親勇敢、大膽、堅定、堅強、聰慧、無私、溫馨且充滿愛心。」

