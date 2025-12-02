我的頻道

排行榜奪冠 「AI歌曲」 涉盜用非裔饒舌歌手創作

編譯陳韻涵／綜合報導
一首完全由AI製作的歌曲「Walk My Walk」被發現盜用非裔饒舌歌手布朗科布朗(圖)的聲音與樂曲風格，並以白人AI虛擬形象「Breaking Rust」重新包裝音樂作品。(美聯社)
人工智慧(AI)生成音樂技術近年臻備，11月中旬，一首完全由AI製作的歌曲「Walk My Walk」空降音樂雜誌「告示牌」(Billboard)鄉村數位單曲銷售榜冠軍，締造「純AI音樂」上榜首例。然而，「Walk My Walk」被發現盜用非裔饒舌歌手布朗科‧布朗(Blanco Brown)的聲音與樂曲風格，並以白人AI虛擬形象「Breaking Rust」重新包裝音樂作品，引發種族、版權與倫理等多重衝擊。

美聯社報導，布朗自述手機湧入大量訊息後，才得知相關情況；他驚駭地發現，「Walk My Walk」明顯帶有自己獨特的福音唱腔與節奏感，卻以白人面貌呈現。

布朗指出，這不僅是濫用AI技術，更讓田納西州首府納許維爾音樂圈長年存在的「非裔創作遭白人臉孔收割」的議題再度浮上檯面。

「Walk My Walk」的詞曲與製作由泰勒(Aubierre Rivaldo Taylor)主導，並與「Defbeatsai」AI計畫息息相關，而Defbeatsai團隊則與布朗曾合作的阿布希麥斯(Abraham Abushmais)有關係；阿布希麥斯曾參與布朗2019年專輯的製作過程，且是AI生成音樂軟體Echo的開發者。

布朗表示，他從未被告知前合作夥伴涉入創作「Walk My Walk」，但也聯絡不上對方；外界懷疑，Echo的訓練數據取得的合法性，以及聲音所有權及合約是否存在漏洞。

路透與法新社報導，AI協作音樂快速擴張，大型唱片公司近年已陸續對AI音樂創作平台提告，其中Suno已與華納音樂集團(Warner Music Group)於11月25日達成版權侵權訴訟和解與未來合作的協議，Suno的競爭對手Udio近期也與華納音樂及環球音樂集團(Universal MusicGroup)就版權爭議達成和解。

環球與華納音樂已與部分AI平台洽談授權，但相關制度仍在起步階段。俄亥俄大學音樂產業峰會(Ohio University Music Industry Summit)主任安東努喬(Josh Antonuccio)指出，「AI讓創作民主化(democratized)，但目前欠缺明確的問責機制。」

AI 非裔 田納西州

NBA／綠衫軍浪費21分領先 普里查德轟42分驚險退騎士
故宮「龍」展巴黎揭幕 羅浮宮竊案促提升安防意識
家庭爵士樂隊
米莉芭比布朗拒當「紅毯假笑芭比」 嗆攝影師：要笑自己笑

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施
7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果
衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險