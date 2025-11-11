20多款舒緩更年期症狀藥物 FDA取消警告標籤

我的頻道

編譯周芳苑／綜合報導
食品暨藥物管理局局長馬卡里宣布，將取消20多款更年期症狀紓緩藥物的健康警告。(美聯社)
食品暨藥物管理局局長馬卡里宣布，將取消20多款更年期症狀紓緩藥物的健康警告。(美聯社)

食品暨藥物管理局(FDA)10日宣布，將取消20多款更年期症狀舒緩藥物的健康警告，認為這些已使用22年的警告過時且沒有必要。

根據最新政策，用於治療潮熱和其他更年期症狀的激素類藥物將不再附有醒目警告標籤，這類標籤向來標註激素類藥物有中風心臟病、失智和其他嚴重風險。

官員稱，將針對20多款含雌激素和黃體素等荷爾蒙的藥片、貼片和乳膏移除黑框警告。這些藥物可用來緩解盜汗等症狀。

這項政策改變贏得一些醫師支持，包括FDA局長馬卡里(Marty Makary)。新研究顯示，荷爾蒙療法若在60歲以前、且在更年期症狀開始十年內啟用，風險不多。

衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)說，政府重新致力推廣以醫學證據為基礎，旨在支持、而非限制患者。

FDA於22年前發布警告稱，荷爾蒙療法可能增加血栓、心臟病和其他健康問題的風險，引用當時所發表的數據。

許多醫生和藥廠呼籲撤銷或修改這類警告標籤，認為標籤有礙開立處方、嚇跑女性。有些專家則反對在不謹慎、不透明的流程下取消標籤。

馬卡里10日引用數據說，荷爾蒙療法可降低心臟病、阿茲海默症和其他與年齡相關的疾病發生率。哈佛醫學院(Harvard Medical School)醫師曼森(JoAnn Manson)則稱，益處並非確鑿無疑，但取消警告可讓醫生和病人做出個人化決定。

1990年代，全美超過四分之一女性單獨服用雌激素或雌激素與黃體素合併用藥，被認為可治療更年期症狀、降低心臟病等疾病發生率；但一項針對2萬6000名女性進行的里程碑式研究發現，兩種不同荷爾蒙藥物與中風、血栓、乳癌和其他嚴重風險的發生率升高有關。

2002年研究結果公布後，女性處方量大減，所有雌激素類藥物都被FDA貼上等級最嚴重的黑框警告。

非營利組織「全國健康研究中心」(National Center for Health Research)代表祖克曼(Diana Zuckerman)指責馬卡里並未讓科學家在FDA科學會議上審查相關研究，直接宣布政策改變，損害公信力。

