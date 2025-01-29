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川普上任就降通膨？蛋價飆漲 短期恐難降

編譯陳韻涵／綜合報導
不少超市的蛋架都貼出告示，因供貨短缺，請消費者酌量購買。（美聯社）
不少超市的蛋架都貼出告示，因供貨短缺，請消費者酌量購買。（美聯社）

川普總統曾發下豪語，說上任就要降通膨；但禽流感疫情讓農民每月撲殺數百萬隻雞，進一步推高雞蛋價格，蛋價漲到2023年夏季蛋價的一倍之多；隨著復活節將至，雞蛋需求再次飆升。

農業部預測將漲20%

美聯社報導，去年12月全美雞蛋平均價格約4.15元，雖然不比兩年前的4.82元紀錄來得高，但農業部預測，今年蛋價將飆漲20%。

部分地區的消費者必須付兩倍以上的價格才能買到雞蛋，有些店家限制每人購買數量，有機和放養雞的雞蛋更貴；更慘的是，當地雜貨店的貨架上空蕩蕩。

明尼蘇達州明尼亞波利斯居民米爾斯(Sage Mills)自述上周買雞蛋做生日蛋糕，「簡直是搶劫」，「雞蛋曾是我們的主食，但現在最好外食」。

漲價原因 多因禽流感

雞蛋漲價大多歸因於2022年以來爆發的禽流感，當雞農場發現病毒，則須撲殺整群雞以免病毒擴散。

許多雞蛋農場通常飼養逾百萬隻雞，稍有感染情況便會造成供應緊縮。撲殺過後還要處理屍體、消毒環境之後，才能再進一批蛋雞。 

自禽流感疫情爆發以來，全美已撲殺超過1億4500萬隻雞、火雞等禽類，其中絕大多數為蛋雞。

此外，十個州的無籠蛋法律規定母雞最小的生活空間或禁止籠飼，影響供給並提高價格。

這類法案已在加州、麻州、內華達州、華盛頓、俄勒岡州、科羅拉多州和密西根州生效。

芝加哥目標商店(Target)27日的標準十顆盒裝蛋價格為4.49元，但同樣數量的無籠蛋要價6.19元；不只雞蛋，火雞、牛奶和雞的價格也受牽連。

禽流感病毒 為何難控

禽流感主要透過野鳥遷徙傳播，此病毒對各種動物都具致命性，但部分物種無症狀，讓病毒得以持續存在且突變。

禽流感可透過糞便傳播，或因農場飼養的家禽與野鳥互動而擴散，也極易隨著牧場人員的靴子或車輛傳播。

不同於以往的禽流感病毒，2022年這波疫情並未因夏季高溫而消失。

去年3月曾發現乳牛感染禽流感病毒，但病牛的死亡率低而不會被屠宰；去年3月以來至少60人感染禽流感，其中一人病歿。

農業部至少已花11億

農民清潔消毒農場，並為工作人員建造淋浴間或採取其他生物安全措施的花費不得而知。

明州火雞農布雷(Loren Brey)表示：「過去五年來，我的小農場就耗資數十萬元加強生物安全性；這不只是花錢的問題，每天都要費心維護。」

農業部至少花費11億4000萬元補償禽流感受災農民撲殺雞隻的損失，補助酪農的費用不明。

禽流感 雞蛋 農業部

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