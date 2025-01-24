雷傑納隆科學獎 14華生入決賽 40人榜單占比逾3成

雷傑納隆科學獎40人決賽榜公布，華生占逾3成，分別為（自左上至右下）Allison Lee、Jolene Cao、Angeline Zhao、Emma Lee Wen、Sophia Rong、Ashley Zhu、Amy Xiao、Elisa Zhang、Benjamin Li、Minghao Zou、Ray Zhang、Kevin Shen、Jiwu Jang、Owen Jianwen Zhang。(Regeneron STS提供)

享有「少年諾貝爾獎」之名的雷傑納隆科學獎(Regeneron STS)23日公布2025年的40位進入決賽的入圍 名單，其中華裔高中生約14位，占比超過三成，分別來自加州 、紐約州 、新澤西州、麻州、維吉尼亞州、佛羅里達等六個州。

今年是第84屆雷傑納隆科學獎，入圍前40名的學生每人至少獲得2萬5000元獎金，入圍決賽的學生也將在3月份舉辦的線上活動中向公眾展示研究成果，與頂尖科學家交流，勝者將獲得獎金4萬元到25萬元不等，決賽前十名勝者名單將於3月11日揭曉。

美國科學學會(Society for Science)不久前才公布了進入300名入圍者名單，其中華生約120位，占比超過三分之一，每位入圍者將獲得2000元獎金，所就讀學校也會提供2000元獎勵。

雷傑納隆科學獎的300名入圍者，是從來自全美48州、關島、波多黎各等14個國家和地區共795所高中的2500名參賽者中選出。23日公布的名單則是從300位入圍者中選出40人參與決賽。

今年入圍決賽的研究項目，涵蓋了眾多關鍵主題，反映出參賽學生的專業知識廣泛，以及他們致力於解決社會最緊迫問題的決心。研究領域包括物種遷移、農作物病蟲害的早期檢測與防護，還有低成本的病蟲害防治管理。其他入圍者的研究主題，還包括利用人工智能等工具診斷疾病及分析病情，以及基因和癌症治療。

14位入圍決賽的華生名單如下：

紐約州Smithtown東區高中的Jolene Cao；麻州Lexington高中的Jiwu Jang；紐約州東Brunswick高中的Allison Lee；紐約州Millbrun高中的Benjamin Li；佛州Frazer學校的Sophia Rong；華盛頓州Olympia高中的Kevin Shen；紐約州John L. Miller大頸北區高中的Emma Lee Wen；紐約州Garden City高中的Amy Xiao；加州Deoughery Valley高中的Elisa Zhang；華盛頓州Bellevue高中的Owen Jianwen Zhang；維州Thomas Jefferson科技高中的Ray Zhang；麻州Phillips Academy的Angeline Zhao；紐約州Hunter College高中的Ashley Zhu；加州Valley天主教高中的Minghao Zou。

詳細得獎名單，可查詢官網：https://reurl.cc/868YoX。