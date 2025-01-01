參議員子醫院逃走躲追捕撞死警察 判囚28年

北達科他州共和黨聯邦參議員克雷默43歲的兒子易安．克雷默從醫院逃走被追捕時撞死警察，被判處28年徒刑。(美聯社)

北達科他州共和黨 聯邦參議員克雷默(Kevin Cramer)43歲的兒子從醫院逃走被追捕時撞死警察，去年12月30日被法院判處28年徒刑。

易安．克雷默(Ian Cramer) 9月針對檢方起訴的各項罪行都認罪，包括逃避警員追捕時過失殺人、拒捕、魯莽危害、吸毒和危險駕駛，這些罪行都是2023年12月6日他逃避警方追捕時撞死默瑟郡53歲警員馬丁(Paul Martin)犯下的。

主審法官魏勒(Bobbi Weiler)宣判易安服刑38年，含10年暫緩執行，三年緩刑，扣除已羈押的一年，也勒令他接受用藥成癮和心理健康 的治療。魏勒說，嫌犯服滿28年牢的機率不大。

她對被告說，「你會坐牢多久，本州的懲教廳有其政策，沒有規定最短須服刑多久，這28年刑期你可能只需服一小部分就可假釋出獄了，亦即是說，你會有人生第二次機會，馬丁和他的家人就沒有」。

被撞死的默瑟郡53歲警員馬丁。(美聯社)

身著橘色囚服的易安坐在公設辯護律師旁，法官問他有沒有話要講？他向馬丁的家屬道歉。「我無意造成這一切，這是意外。我真的希望，有朝一日他們會原諒我，我最該做的就是到醫院接受幫助」。

判決書主要在處理易安的毒癮和心理健康問題。默瑟郡的州檢察官史瓦茲(Todd Schwarz)引述醫生說，易安吸毒成癮，陷入心理健康危機，兩者惡性循環。他自己承認，出事當天，他服用了安非他命和沐浴鹽。

他母親克瑞絲‧克雷默也坦承兒子「傷了自己的腦部，傷得很厲害」，一直在為自己的心理健康問題奮鬥。她也向死者家屬道歉表示，「2023年12月6日發生的不幸，我真的感到，我也有責任」。

法院檔案顯示，他母親帶他到醫院看病，他趁母親下車，打倒車擋衝出醫院，逃到離卑士麥70哩的海珍市(Hazen)時，被一名警員擋下，兩個輪胎被雞爪釘刺破仍以100哩的時速往前衝，警方舖下更多雞爪釘，他突然轉向，撞到馬丁的巡邏車，把他撞到100呎外，馬丁被送到醫院時已不治。