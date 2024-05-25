胃藥Zantac致癌？伊州女提告敗訴

治療胃潰瘍及胃酸逆流的藥物Zantac，因成分中還有可能致癌物而引發逾十萬起訴訟。其中伊利諾州女子控告Zantac製藥商葛蘭素史克(GSK)導致她罹患結腸癌一案，陪審團23日裁定原告敗訴。(路透)

治療胃潰瘍及胃酸逆流的藥物Zantac，被指控會致癌 而引發逾十萬起訴訟。其中伊利諾州 一名女子控告Zantac製藥商葛蘭素史克(GSK)，指該藥導致她罹患結腸癌；該案5月2日開審，陪審團23日裁定原告敗訴；這是同類訴訟的首次判決。

伊利諾州庫克郡(Cook County)巡迴法庭的陪審團同意GSK及另一製藥商勃林格殷格翰(Boehringer-Ingelheim)的論點，89歲的原告瓦拉德茲(Angela Valadez)無法提出證據證明她的結腸癌，是由於或至少部分是因服用Zantac所引起。

瓦拉德茲在訴狀中聲稱，她在1995年至2014年間服用Zantac及其學名藥導致結腸癌，其律師代為索賠6億4000萬元，其中部分為懲罰性賠償。

陪審團指出，瓦拉德茲證明她服用了Zantac，但未能證明這是她罹患癌症 的原因。

原告代表律師華特斯(Mikal Watts)表示尊重陪審團的裁決，但相信GSK在未來的Zantac官司中仍要承擔責任，強調「這是一場馬拉松，而不是短跑」。

葛蘭素史克及勃林格殷格翰發聲明表示，有關判決與Zantac不會致癌的科學證據一致，他們會對未來的指控繼續積極為自己辯護。

曾經是王牌胃藥的Zantac，1983年首次推出後成為全球最暢銷胃藥，是歷來第一個年銷售額突破10億元的藥物。後來由於所含的雷尼替丁(ranitidine)可能致癌，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)2020年下令所有含有雷尼替丁的藥物下架，Zantac亦告停產。

事件引發超過10萬起訴訟，佛羅里達州聯邦法院2022年集中處理的約5萬件索賠，最後全部遭法官駁回，部分原告正向喬治亞州亞特蘭大第11巡迴上訴法院提出上訴，另外一些訴訟則在庭外和解。

此外，目前約有7萬2000起索賠案在德拉瓦州法院處理中。