我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太陽磁爆 矽谷又現絢爛極光 「不用去阿拉斯加就能看」

美政府停擺落幕 民主黨爆內鬥：舒默遭圍剿 期中選舉變數升高

領全額？沒收到？糧食券經費24小時到位 但各州恢復不一

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯邦政府重啟，低收入居民依賴的糧食券福利，逐漸恢復核放，但各州速度不一。圖為在華盛頓州的居民等候免費的餐點。(美聯社)
聯邦政府重啟，低收入居民依賴的糧食券福利，逐漸恢復核放，但各州速度不一。圖為在華盛頓州的居民等候免費的餐點。(美聯社)

受到聯邦政府關門影響，俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program)停止發放進入第三周，全國平均每八人就有一人依靠SNAP計畫。最高法院11日沒有下令聯邦政府恢復糧食券全額撥款，數百萬民眾福利是否縮水仍充滿不確定。

農業部(USDA)發言人12日說，一旦政府重啟運作，絕大多數州在24小時之內糧食券經費即可到位。至於哪幾州耗時可能較久、24小時是說州政府拿到經費還是民眾簽帳卡(debit cards)完成儲值，農業部則沒有回應媒體詢問。

美聯社報導，SNAP經費何時到位，各州狀況各有不同。法院裁決、農業部訊息前後不同，導致某些州民眾已經收到每個月糧食券福利全額，其他州民眾則說還沒收到福利。還有幾州民眾則說，收到糧食券部分金額。

各州政府表示，由於發放部分金額需要計算以及設定電腦程式，發放全額福利的作業速度較快。

根據統計，至少19州與華府特區上周已對某些民眾發放糧食券全額福利，許多州是在一天左右辦妥，時間點是在11月6日下級法院判決出爐要求聯邦政府發放全額福利到11月7日最高法院出手擋下下級法院裁決之間。

專家指出，還沒發放11月福利的州，例如南卡羅來納州、西維吉尼亞州，恢復發放的速度可能最快。

大約16州已經把糧食券部分福利存入電子福利金轉帳卡(EBT)，倡議組織「分享我們的力量」(Share Our Strength)政策分析師瓦加(Carolyn Vega)說，某些州接下來要發放剩餘福利時恐怕遭遇技術問題。

大約4200萬名低收入國人領取SNAP福利，平均每人每月領取190元。

農業部10月24日通知各州，如果聯邦政府持續關門，11月將不再為糧食券計畫提供資金。不管紅州或藍州後來紛紛動用州政府經費發放糧食券福利，同時加強食物銀行發放，並且出動國民兵協助食物配送。

農業部11日通知各州說，州政府幫忙支付的糧食券部分福利，聯邦政府將會補回。

聯邦政府重啟，低收入居民依賴的糧食券福利，逐漸恢復核放，但各州速度不一。(美聯社...
聯邦政府重啟，低收入居民依賴的糧食券福利，逐漸恢復核放，但各州速度不一。(美聯社)

糧食券 聯邦政府 農業部

上一則

機場減班緩解 12日仍取消900航班 逾1800架次延誤

下一則

簡訊釣魚 谷歌告中國詐騙集團

延伸閱讀

眾院今表決 拚聯邦政府重啟 結束史上最久停擺

眾院今表決 拚聯邦政府重啟 結束史上最久停擺
SNAP延發 亞美醫師協會援亞裔白卡家庭食物、住房與交通

SNAP延發 亞美醫師協會援亞裔白卡家庭食物、住房與交通
政府即將重開 最高院裁決：暫緩撥發全額糧券資金

政府即將重開 最高院裁決：暫緩撥發全額糧券資金
不理聯邦命令 紐約重啟發放糧食券…新州呢？

不理聯邦命令 紐約重啟發放糧食券…新州呢？

熱門新聞

川普總統。(路透)

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

2025-11-09 11:14
北京反制華府貿易戰的籌碼不只稀土，還有成熟製程晶片、鋰離子電池及製藥原料。（路透）

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

2025-11-05 00:40
貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時，目標似乎難以成真。（路透）

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

2025-11-10 07:20
彭博資訊報導，中國似乎已停止進口美國黃豆。(美聯社)

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

2025-11-12 08:59
國務院頒布新令，要求發出簽證時須考慮申請人可能成為「公共負擔」，對接近退休年齡者影響重大。圖為美國領事接受哥倫比亞人申請簽證。(美聯社)

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

2025-11-07 05:01
美國財政部長貝森特。（美聯社）

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

2025-11-09 19:40

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了
開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉