領全額？沒收到？糧食券經費24小時到位 但各州恢復不一

聯邦政府重啟，低收入居民依賴的糧食券福利，逐漸恢復核放，但各州速度不一。圖為在華盛頓州的居民等候免費的餐點。(美聯社)

受到聯邦政府 關門影響，俗稱糧食券 的「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program)停止發放進入第三周，全國平均每八人就有一人依靠SNAP計畫。最高法院11日沒有下令聯邦政府恢復糧食券全額撥款，數百萬民眾福利是否縮水仍充滿不確定。

農業部 (USDA)發言人12日說，一旦政府重啟運作，絕大多數州在24小時之內糧食券經費即可到位。至於哪幾州耗時可能較久、24小時是說州政府拿到經費還是民眾簽帳卡(debit cards)完成儲值，農業部則沒有回應媒體詢問。

美聯社報導，SNAP經費何時到位，各州狀況各有不同。法院裁決、農業部訊息前後不同，導致某些州民眾已經收到每個月糧食券福利全額，其他州民眾則說還沒收到福利。還有幾州民眾則說，收到糧食券部分金額。

各州政府表示，由於發放部分金額需要計算以及設定電腦程式，發放全額福利的作業速度較快。

根據統計，至少19州與華府特區上周已對某些民眾發放糧食券全額福利，許多州是在一天左右辦妥，時間點是在11月6日下級法院判決出爐要求聯邦政府發放全額福利到11月7日最高法院出手擋下下級法院裁決之間。

專家指出，還沒發放11月福利的州，例如南卡羅來納州、西維吉尼亞州，恢復發放的速度可能最快。

大約16州已經把糧食券部分福利存入電子福利金轉帳卡(EBT)，倡議組織「分享我們的力量」(Share Our Strength)政策分析師瓦加(Carolyn Vega)說，某些州接下來要發放剩餘福利時恐怕遭遇技術問題。

大約4200萬名低收入國人領取SNAP福利，平均每人每月領取190元。

農業部10月24日通知各州，如果聯邦政府持續關門，11月將不再為糧食券計畫提供資金。不管紅州或藍州後來紛紛動用州政府經費發放糧食券福利，同時加強食物銀行發放，並且出動國民兵協助食物配送。