醫藥／中風復健 把握黃金6個月

中風復健依據患者的恢復情況，在不同階段調整復健策略，復健愈早開始愈好，六個月內是黃金復健期。（圖／AI生成）

68歲的盧姓男子曾是台灣馬拉松國手、運動管理學系教授，去年4月中旬運動完回家，感到一陣頭痛欲裂，躺臥沙發休息突發中風 ；醒來後，竟躺在醫院病床上，一度無法吞嚥、大小便無法自理，他非常沮喪：「從沒想過自己會中風。」但他積極復健，在復健醫療團隊協助下，現在已能獨立行走，重拾健康。

中風機率與遺傳有關

台北內湖國泰診所院長塗雅雯表示，一般人認為勤運動有助預防疾病，但是中風跟致病危險因子有關，並非「多運動就不會生病」。以盧男為例，常年有運動習慣、自豪體力不錯，但有心臟病 家族史，也裝過心臟支架，因此心血管疾病 會導致中風機率增加。

腦中風除了致死風險外，最怕的就是失能問題。塗雅雯說，近十年來，腦中風的治療與照顧有很大的進展，包括在黃金治療時間內施打靜脈血栓溶解劑，盡速讓阻塞的血管恢復循環順暢。

打通腦血管是第一步，最重要的是銜接復健照護。塗雅雯強調，中風復健計畫應客製化，經醫師評估可強化受損失能的部位。「復健愈早開始愈好，黃金期是腦中風後六個月內，又以前三個月最明顯。」在病情穩定後，即可進行復健評估和治療，確保病人降低長期失能的風險，其最大目標為重建自立生活能力。

盧男分享，中風後一度無法自理生活，還要放鼻胃管、尿管、坐輪椅，但他憑著一股「想要過正常生活」的信念以及運動家精神積極復健，逐步拔除掉身上所有管路，也從拄著拐杖行走，到現在已經可以不靠輔具走上7至8公里。「雖然無法用跑的，但很高興恢復行走能力。」他更鼓勵其他病友，「中風並非永遠倒下」。

當心中風後憂鬱症

塗雅雯提到，中風後的復健特別重要，但是超過半年後，容易進入停滯期。部分患者也會因為失能情況，出現輕重程度不同的「中風後憂鬱症」，其原因包括中風對大腦的影響，可能導致化學物質的變化，出現心情低落、胃口變差、失眠等症狀。

目前的中風復健，是由各專科組成的治療團隊合併智慧醫療科技，依據患者的恢復情況，在不同階段調整復健策略。塗雅雯表示，復健要保持正確姿勢才有用，團隊會定期依個案的步行狀態給予指導，是否用錯肌群、出力錯誤等，避免大腦存取錯的「肌肉記憶」。

中風患者在家中該如何進行復健？塗雅雯指出，如果已經恢復到能行走，可加強行進速度、訓練心肺功能，並搭配太極拳鍛鍊平衡能力；肢體功能仍協調不佳者，建議可進行簡單的墊上瑜伽動作。