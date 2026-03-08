談藝／不同的嗜好 陪伴流轉的一生

壁爐前製作這一個春蘭、夏竹、秋菊、冬梅的中國風格彩色玻璃屏風，花掉我半年的時間。(作者提供)

每個人隨著年紀而會有不同的嗜好。

兒童時期，長輩送的高級糖果，偶而會有漂亮的包紮紙，小心剝開弄平夾在書本裏保存，算是不花錢的嗜好。

集郵、旅行、學才藝

初中時期，看到別人存郵票，我會收集舊信封，剪下舊郵票，學別人泡在水盆裡，仔細的洗乾淨、晾乾、壓平、分門別類的插入集郵簿中，偶而花掉自己的零用錢，等到出新郵票時到郵局去買，貴的郵票買不起，不成套存在集郵簿中，幾年後這個嗜好就消失了。

年長開始旅遊，記得內人還是大著肚子期間，我騎著光陽90摩托車，帶著她到台南鄉下月世界去玩，在碎石子路上顛簸而行，內人是護士，一直說「小心、小心。」我卻說「知道、知道。」

36歲到美國芝加哥，工作穩定後買部(Station Wagon)旅行車，帶著一家四口，周末假日開車遊玩。站在密西根湖邊一眼望不到對岸，心想這應是大海洋呀，不敢相信走近湖邊伸手指蘸一點湖水嘗嘗，是淡水。暑假開車環繞該湖一圈，約1200餘哩，其面積可以將台灣島全都吞下還有餘。美國實在太大，好看好玩的地方太多，春、夏、秋、冬景色各異，這部旅行車算是盡忠盡職達成我的旅行嗜好。

有次看到社區報紙刊登各種活動課程，少許學費就可學到手藝，例如西洋畫、跳方塊舞、瑜伽、縫衣服、做麵包點心、陶瓷製作、木工等項目。我馬上就想到在退休後可當作不求人的嗜好。

陶瓷製作好像不錯，上課後了解是一門新玩意，不是那種轉盤上放一堆陶瓷土，用手指用力捏捏就成為一個瓶子的方式，而是使用已造好的模具，可買瓷土，加水攪拌成硬軟合適的泥漿，倒入模中一小時，細心將半乾燥的半成品從模具中取出，漆上不同顏色的彩釉後，放入高溫烘乾爐後就成功；在社區活動中心可用他們的電爐來烘，我可不願買個費電的高溫電爐，只得做罷。

有次也是無意間看到社區活動招生，一個沒聽過的課程「Stained Glass」，問了女兒才知是做彩色玻璃的意思。在歐洲古老天主教堂常見彩色玻璃窗戶；覺得這課程好像不錯，使用的工具只有切玻璃刀，磨玻璃的鑽石機及一把電烙鐵而已。上過兩天課就做了隻可愛的青蛙，帶回家秀給老婆及女兒們看，大家都讚不絕口，就決定在退休後可以當作我的嗜好。

客廳這座四角形燈桌，彩色玻璃鑲嵌在四個方向，桌面上放一個檯燈，接上電線及開關，這一套燈具花掉我一年的時間。(作者提供)

彩色玻璃一做20年

退休後，在車房一角闢出一個工作台，天氣熱時就安心的在車房做我的彩色玻璃。20年來，餐廳幾個窗戶加一層有花有鳥的彩色玻璃圖案，院子陽台上有彩色玻璃的風車，臥房有彩色玻璃台燈，樓上浴室窗上美人魚圖。幾年後開始製作一些中國風格的成品，放在客廳有四角形燈桌，鑲嵌著平安 、如意、知足、淡泊等八個大字；壁爐前有梅、蘭、竹、菊四扇屏風，進門抬頭可見星雲大師的「諸事吉祥」四個彩色玻璃字掛在牆壁上，房外步道上製作的混凝土磚是福 、祿 、壽、喜 ，英文字剛好用LUCK、RICH、LIFE、GLAD。

朋友家有喜事，我做一個大紅色「福」或「壽」字去祝賀。作品完成後看起來都很滿意，但製作過程確是一個漫長及極大耐心才能完成。

老爸的寶貝 後輩誰要收

每個人都有嗜好，這事走到最後可說是花錢又花時間的事物，等主人年老昇天後，這些當年自己認為是寶貝的東西，在後輩看來都是不值錢的垃圾，我詢問兩個女兒，有誰願收留老爸辛苦製作的寶貝？到如今只有勉強同意而已，我且算是消磨時間吧。