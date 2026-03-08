養生／就寢、起床時間不對 睡整晚仍累

透過簡單數學就可以推算自己的理想作息時間。示意圖。(本報資料照片)

許多專家建議每晚睡七到九個小時，但有些人睡滿整夜後，起床仍覺得疲憊。紐約郵報（New York Post）報導，紐約市 的皮膚科醫生普札（Charles Puza）說，這是因為上床就寢與起床的時間不對，而透過簡單數學就可以推算自己的理想作息時間。

根據睡眠基金會（Sleep Foundation）的文章，人體的睡眠周期可分為四階段。第一階段可持續1到7分鐘，第二階段為10到25分鐘，而被稱為「深層睡眠」的第三階段可持續10到40分鐘，最後的快速動眼期（REM）可以持續10到60分鐘；因此每周期平均時間為90分鐘，完整的六個睡眠周期為大約為7小時30分鐘，七個周期為9小時。

普札在Instagram的影片中說，假設躺在床上入睡需要15分鐘，那麼將自己的起床時間減去7小時45分鐘或9小時15分鐘，就能算出理想的就寢時間。假設需要早上7時起床，回推時間可知需要在晚上9時45分或11時15分就寢。如果對於計算數字感到頭昏，可以使用現成的睡眠計算器。普札說，他很重視良好的睡眠，因為這是抗老化、肌肉修復、記憶力與腦部健康的關鍵因素。

至於午睡時間，史泰登島 （Staten Island）大學醫院睡眠醫學研究所長基爾肯尼（Thomas Michael Kilkenny）表示，不應該超過20到30分鐘，睡太久反而會產生睡眠慣性，醒來時感到更疲倦。尤其是從深層睡眠中醒來時，大腦很難跳轉到完全清醒的狀態。在淺層睡眠周期下醒來，較能抑制睡眠慣性。

普札表示，睡覺時應該阻擋所有光源，即使是周遭的環境光也會讓人無法得到最佳睡眠。(世界新聞網 )