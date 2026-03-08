旅遊／弔古尋幽 從平遙到宏村

平遙古城牆南城樓側面。（圖／作者提供）

去年4月，清明返鄉探親後，從天津南下太原。山西太原晉祠聖母殿等宋元明清古建築之多，純陽宮九窯十八洞古建築飛簷斗拱之美，不由得讚歎三晉大地古建築之盛和古建物保護之好。從太原抵晉中平遙古城，南昌登臨滕王閣後，搭高鐵抵江西婺源打卡篁嶺古村，再去安徽黃山北站探訪「水墨宏村」。一路南下跨越三省，來一趟難忘的古城古村古鎮和徽派古建築之旅。

平遙 晉商文化藏輝煌

從太原乘動車一站到達平遙古城站。此前多次在短視頻中看到有關平遙古城的介紹，這次親臨，果然名不虛傳。作為《世界文化遺產名錄》中一員，平遙古城牆被譽為中國保存最完整的古城牆之一，與古都西安古城牆等齊名。

入住的平遙古城漫心酒店就在東大街上，是典型晉中大院式建築，出門即是景區古街；入住後便興致勃勃開逛古城古街，從南大街逛吃就逛到古城牆前。

登上城牆後與明代南門古城樓留影。城樓前面的炮車上架設著多門古炮，城樓通高26米多，為傳統抬梁式木結構，雄偉壯觀。城樓上懸掛的「四省通衢」匾額藍底金字，陽光下熠熠生輝。四省通衢，足見當年平遙古城晉商做天下生意的輝煌。

南門古城樓前面的城牆上還鑄有多座銅雕塑，有一座是兩個巡更的兵勇，一個在前面打著燈籠，一個在敲鑼，兩人都在巡更吶喊。再前面是一座在鑄銅辦公桌前挽起袖口要揮毫落紙的官員，還有拉弓射箭的兵勇鑄銅雕塑，都栩栩如生。

山西平遙古城牆上的鑄銅雕塑。（圖／作者提供）

包括南門城樓在內，平遙古城牆上有六座古城樓，都保存良好。從城牆下來，迎面就是很氣派的琉璃瓦頂牌樓古建築，上面也是藍底金字寫著「雲路老街」四個大字。

古城主街呈「土」字形布局，城池對稱、街巷縱橫。街道兩側老字型大小商鋪林立，後巷則為青磚灰瓦的四合院民居；街巷間瀰漫著酒香與老陳醋香。

從東大街走至西大街，再轉入最熱鬧的南大街，古城遊客如織。

街上金銀飾品店、老陳醋鋪、唐裝漢服租賃店、咖啡 館與餐館比比皆是，在票號、鏢局和老字型大小雲集的商街上，打卡了「日升昌」與「百川通」票號舊址，走進地下金庫，堆積如山的金元寶和銀元寶（樣品）訴說著晉商票號輝煌的昨天。

山西平遙古城日升昌票號舊址。（圖／作者提供）

南大街以市樓為中軸心。重建於清康熙年間的市樓，高約20米，為磚木結構二層三重簷過街樓建築，氣勢雄偉。樓頂覆孔雀藍與黃綠琉璃瓦，斗拱飛簷，相當搶眼。市樓山牆內還保存著20米長的清代壁畫，當地人稱市樓為「金井樓」，其市井繁華可見一斑。

王家大院 被譽民間故宮

晉中喬家大院和王家大院距離平遙古城都不遠。王家大院正門門樓建築王府氣派，雕梁畫棟，一對兒大紅燈籠掛在門樓中間，氣勢非一般晉商大戶人家可比。

王家大院正門城樓建築氣勢雄偉。（圖／作者提供）

有「中國民間故宮」之稱的王家大院，占地25萬平方米，院落200餘座，建有房屋1118間，由「紅門堡」與「高家崖」兩大區域組成，高牆厚院，如城池一般。王家大院的磚雕、木雕、石雕都很精美，雖然在「文革」中多遭破壞，但自1995年起逐步修復，如今已「修舊如舊」。

登上王家大院城牆般院牆角樓俯瞰，灰磚灰瓦的院落層疊起伏，錯落有致，真像一座封閉的城池，要是裡面再有一湖清水就更好了。參觀王家大院才知道，王家大院並非普通晉商私宅，更兼具官宅氣派。清嘉慶年間，王氏兄弟在朝任職，家族憑漕運與茶鹽貿易致富，躋身晉商之列。

王家大院門前的影壁很有氣勢。（圖／作者提供） 王家大院王氏作坊院落正門。（圖／作者提供）

自康熙始建，經雍正、乾隆擴建，至嘉慶年間達至鼎盛，大院套小院，街巷縱橫，成為晉中一座灰磚灰瓦的城中城，但從晚清開始家道中落，開始走向衰敗。

在王家大院探訪過的院落，有一座門楣上有鍍金「凝瑞」二字院落，門口一對兒石獅，院門兩側各有一副磚雕，左面雕的是梅花鹿，右面雕的是松鶴圖，門前四盞大紅燈籠高高掛起，一看就是晉商大戶人家。

篁嶺古村 像掛在山崖上

篁嶺古村坐落於江西上饒市婺源縣江灣鎮，被譽為「掛在山崖上的古村落」。以前篁嶺很小，名不見經傳，據說是偶然被來這裡寫生的畫家看到曬場、屋頂曬秋景色之美，傳揚出去才出名的。篁嶺景區面積雖僅7.8平方公里，卻以「曬秋文化」聞名中外，獲評聯合國世界旅遊組織「最佳旅遊鄉村」。

青山梯田環抱的篁嶺古村曬工坊。（圖／作者提供）

乘纜車進村後眼前豁然開朗：青山疊翠，梯田層層，白牆黛瓦的古村沿山鋪展，人稱「雲梯人家」。古村曬場迎面碩大的曬秋竹匾上寫著「來篁嶺，曬個秋」六字紅色大字。

江西篁嶺古村「來篁嶺麗個秋」景點一瞥。（圖／作者提供） 篁嶺景區商街店鋪一角。（圖／作者提供）

古村依山而建，石階蜿蜒。「天街」是進入古村核心景區的一條商街，天街牌坊旁邊的石板路就是古村知名景點花溪水街了，如同一條掛在山崖上的商街，從上往下，花溪水街兩側茶館、咖啡館、小吃店和商鋪一家挨著一家錯落有致，水街自上而下流水潺潺；在上面天街處有座拱橋，水街下面有水車車水，遊客如織。再往前走，路過「篁嶺合作社」商店，門前擺著曬秋盤，牆上印著大紅字體的「最高指示」：自己動手，豐衣足食。

沿著景區的石板路上到山頂曬坊時，陽光明媚，前面山坡上徽派建築民居似懸浮在山間，青山和山下的油菜花海梯田環抱，美如一幅生動的「雲梯人家」油畫。

身穿江南服装的女遊客們在篁嶺曬工坊前留影。（圖／作者提供）

山頂曬坊景點前擺放著竹編曬匾，每個曬匾裡都擺放有一種顏色的農作物，紅辣椒、黃玉米、綠豆、紅豆和小米 等都有，色彩斑斕，有如被打翻的調色盤，景色超美。曬匾跟前，幾個身穿江南採茶姑娘裝的女子在拍照，好似一幅江南水墨畫，又好似一道篁嶺古村靚麗的曬秋文化風景線。

水墨宏村 徽派建築典範

久聞詩畫徽州水墨宏村盛名，終於得見。宏村被譽為徽派建築的活化典範，也被列入《世界文化遺產名錄》。

水墨宏村南湖徽派古建築景色。（圖／作者提供）

走進宏村，留下最深印象的是南湖，白牆黛瓦映在湖面，一座石拱橋將南湖一分為二，白牆黛瓦的徽派建築後面是青山環抱，一切彷彿畫卷。宏村以「牛形村落」聞名：山為牛頭，樹為角，月沼為心，南湖為腹，水圳為腸，徽派民居為身，四橋為蹄。徽派建築與自然水系渾然一體，堪稱中國古代村鎮規畫傑作，深藏風水寶地奧妙。

宏村古鎮的老巷子，都是不寬敞的步行街，歷經百年的石板路依舊，路邊是流經家家戶戶的水圳，這是宏村特色。在老巷子閒逛，店鋪很多，黃山毛峰茶葉店、徽州美食特產店，咖啡館、茶館、唐裝漢服租賃店、徽州名人故居…都有。宏村餐館都賣安徽特色臭鱖魚，相當鮮美，不可錯過。包括老巷子在內，宏村景區還有140餘幢明清時期徽派民居老建築，很有看頭。

穿紅戴綠的女遊客們在宏村南湖打卡拍照。（圖／作者提供） 宏村景區月沼湖畔景色如畫。（圖／作者提供）

清晨，南湖薄霧繚繞，白牆黛瓦、石橋、綠樹與雲彩交織，倒映在南湖湖面上，美不勝收。三面環山背倚羊棧嶺的宏村，南湖和月沼湖畔的南湖書院和汪氏宗祠樂敘堂等徽派古建築，也為水墨宏村的絕美景色錦上添花。

雨後的月沼又是另一番意境，湖畔的舊時光咖啡館紅燈籠搖曳，幾位身著江南襖裙的女子頭戴花簪在湖邊留影，好似一幅流動的水墨畫；月沼書局等徽派古建築白牆黛瓦，古建築背後的青山雨後雲霧繚繞，猶如詩情畫意水墨畫。

讓宏村絕美的，除了山水環抱和南湖和月沼，粉牆黛瓦馬頭牆的明清古徽派建築功不可沒。

徽派古建築講求天人合一、追求建築與自然環境的融合，其磚雕、石雕、木雕無不精美絕倫。在宏村發現，徽派古建築大多依山傍水而建，高脊飛簷馬頭牆不但防火而且美觀，大戶人家宅邸如承志堂等，還通過亭台樓閣坊等建築形式，讓宅邸構成小橋流水人家畫面，在加上精美的磚雕、木雕和石雕，讓宏村看上去更像水墨宏村畫卷。