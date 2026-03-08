娛樂／「十三邀」復播 尋找真摯的句子

我的頻道

娛樂新聞組
「十三邀」第九季第一集中，主持人許知遠（左）與姚明深度對談。（取材自微博）
「十三邀」第九季第一集中，主持人許知遠（左）與姚明深度對談。（取材自微博）

中國紀實訪談節目「十三邀」走過八季、跨越百集，這場持續近十年的對話，在今年迎來一個「嶄新的開始」，第九季在停播一年後重新開張，首集登場的嘉賓是姚明。

在「十三邀」第九季宣傳片中，主持人許知遠將這檔節目稱為一個漫長的修行，他談到，在這樣一個搖擺的時代，需要持續去探尋那些緩慢而堅定的確信。本季嘉賓除了姚明，還有藝術史學者徐小虎、義大利著名導演編劇托納多雷（Giuseppe Tornatore），奧斯卡獲獎導演金國威（Jimmy Chin），「陶身體」創始人陶冶等，在與他們的對話中，一些具體真實的生命議題，如關於根源與創作、理解與抉擇、局限與超越等。

形容姚明：巨大的孤獨感

第九季中，節目鏡頭和來賓一起深入森林、雪山、草原與河流，宏大的自然景觀成為對話的基底，物理空間的慢與闊，可以部分疏解時代的快與碎。

第一集中，許知遠與姚明步入草原、書店等遠離喧囂的放鬆場景，展開一場深度的精神漫遊，姚明在聚光燈下的真實感受、轉型期的持續思考，透過許知遠的觀察與發問，探入他的內心世界。

許知遠談到，他姚明的那句「想不被注意到」所觸動，姚明讓他感受到「一種人群中巨大的孤獨感」，「他太不一樣，真的像一頭鯨魚遊到了我們的生活中。」這些真摯的表達有撼動人心的力量，許知遠說：「我現在愈來愈覺得這個世界太混亂了……但是捕捉到一個真正能夠觸動到你的一個句子、一個瞬間，而且能將那個句子那個瞬間給它完成一個更深和更廣的拓展，那就是一個最珍貴的東西。」

而這些「真摯的句子」可能來自任何人，無論是家喻戶曉的明星還是完全陌生的普通人。許知遠坦言，他希望繞過了姚明巨大的光環，探求他作為一個個體如何想像自己、想像外部世界，還有許許多多個他身上的有趣的細節，比如他對諸葛亮的著迷。

保持對「真摯的句子」的敏感並非易事。許知遠用削鉛筆來比喻這個過程，就像不斷地削一根鉛筆一樣，頭鈍掉了，又要重新削。過度地削會亂七八糟，不削又變得鈍起來，「所有真摯的感受、新奇的觀察，只要經過幾次重複之後它就變成新的陳詞濫調。」他也談到對某些被過度使用流行語的反感：「比如我現在聽到什麼『歸來仍是少年』，我都頭皮發麻。」

嘉賓離世…靈魂部分消失

節目組早前舉辦「嶄新的開始」觀影會，有記者提到第八季的兩位嘉賓——英國靈長類學家珍古德（Jane Goodall）和歷史學家許倬雲在去年相繼離世，詢問這是否給主創帶來緊迫感。「當他們離去的時候，感覺身體的一部分消失。」許知遠說：「儘管相處時間很短，可能就兩個下午，但是因為交流的原因，好像與我們在很短的時間內進入了別人的更深的生活和感情。」

這種失去帶來的迫切感，驅動著團隊與時間賽跑。「那天我看到鍾叔河（作家）老師的照片，他在醫院，比上次見到瘦了很多……就想幸好當時我們記下來了這些，所以有非常強的緊迫感。」許知遠說。

許知遠說：「我甚至希望我們能有更大的一個團隊，因為這個世界有太多傑出的頭腦、靈魂，被遮蔽的聲音需要被看到，去聽到，他們的故事需要被記錄。」「追問那些已然消失的歷史，激活那些已然沉睡的精神，那是一件多麼激動人心的事情。」

（取材自澎湃新聞）

珍古德在「十三邀」第八季中與許知遠對話，分享黑猩猩研究經歷、環境危機下的希望哲學...
珍古德在「十三邀」第八季中與許知遠對話，分享黑猩猩研究經歷、環境危機下的希望哲學。（取材自微博）

義大利 珍古德 奧斯卡

