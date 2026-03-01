理財百科／應對意外支出 4成退休族現金不足

我的頻道

編譯周靜芝
當評估退休後所需生活開支時，別忘了思考如何應對意外開銷。據波士頓學院(Boston College)退休研究中心最新研究，超過八成退休家庭(83%)每年都面臨非預期支出；這些家庭，在退休期間平均每年的意外支出為6000元，約相當於年收入的10%。

消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導，該研究顯示，多數家庭並未預留足夠的緊急儲蓄；約58%家庭擁有足夠現金應付一年意外開支，但約16%需動用401(k)或其他退休帳戶，其餘27%即使耗盡現金與退休資產仍入不敷出。

研究也指出，約40%退休家庭連應付一年意外開支的現金儲蓄都不足，遑論支撐整個退休生活。

此研究採用密西根大學「2000-2020健康與退休研究」及「消費與活動郵寄調查」中3427戶退休家庭的數據。

報告共同作者陳安琪(Anqi Chen，音譯)指出，儘管部分家庭可能難以儲蓄，但即使小額儲蓄也能在事件突發時提供緩衝。

研究將退休家庭開支分為三類：

1. 緊急預備金，如逾500元的汽車維修或1000元以上的房屋維修；

2. 家庭相關支出，如配偶過世或為家人提供經濟援助；

3. 醫療相關支出，如超過500元的醫療支出，如牙科費用或處方藥。

退休研究中心估計，60%退休家庭將面臨緊急支出衝擊；29%將遭遇意外家庭支出；58%則有突發醫療費用。

研究顯示，高收入退休者遭遇此類意外開支的機率高於低收入者，如年收入低於5萬元的家庭中，約45%會在某一年中面臨緊急開支或醫療衝擊；而年收入達10萬元以上的家庭，此比率則高達80%。

3至6個月的應急準備金

財務顧問通常根據退休族個人狀況，建議儲蓄三至六個月或數年的生活開支作為應急準備，具體金額取決於個人財務狀況。加州比佛利山莊理財規劃師嚴俊(Joon Um，音譯)表示，他們通常建議客戶，與其著眼於數月開支，不如將重點放在應對如醫療支出、房屋修繕或家庭需求等突發狀況的現金。

嚴俊指出，對多數退休人士來說，該儲蓄金額約相當一年主要開支，並需考量社安金或退休金等固定收入來源；合理金額需視健康狀況、住房成本、收入穩定性及資產靈活性等因素。

他表示，收入穩定且持有流動性資產的退休者所需現金較少，而醫療風險較高或資產靈活性不足者則需更多儲備；關鍵不在於囤積現金，而是確保手頭資金足以避免在市場低迷時被迫拋售長期投資。

現金最大風險是通膨

然而，聖路易理財規劃師拉扎羅夫(Peter Lazaroff)指出，持有過多現金亦存在風險。他表示，退休人士持有超過兩年開支的現金儲備，就過多了，等於放棄較多的投資報酬。

拉扎羅夫指出，現金面臨的最大風險是通膨。最新消費者物價指數顯示，去年12月通膨率為2.7%。現金價值逐年遞減，他強調，這等於讓購買力遭遇風險。

他建議，將現金存入高收益儲蓄帳戶。據金融網站Bankrate數據，這類帳戶目前利率普遍超過3%，足以抵抗通膨侵蝕。

低收入 退休金 加州

