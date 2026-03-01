報稅特刊／請問篇／稅額抵免、稅額扣除 誰划算？

我的頻道

編譯廖振堯
稅額扣除 (tax deductions) 並非直接減少稅款，是指可直接降低「應稅收入的總額」 降低多少則取決於稅級。(圖／123RF)
報稅季到來，納稅人最需要搞清楚「稅收抵免」(tax credits) 與「稅額扣除」(tax deductions) 的差異，以盡可能減輕負擔。

稅收抵免 (tax credits)是什麼？

每種稅收抵免的資格或規則不同，常見的包括：中低收入戶、小企業主、父母和照護人(caregivers)、支付高等教育費用、為退休儲蓄、投資家庭能源改善和翻新、從健保交易市場購買健保。一些不太常見卻可能有資格的情況像是在海外納稅或超付社會安全稅。

稅收抵免將直接減少稅款，但須注意可退還／不可退還抵稅 (refundable/nonrefundable credit)的差別，前者可退超出之差額，後者不行。如稅單需繳1000元，但申請1200元的可退還抵稅，則國稅局(IRS)會退還200元；如果是不可退還抵稅，稅單只會扣到0元為止，不會再收到退稅。

五種常見稅收抵免：

1. 家庭和受扶養人抵免

此類別中最常用的兩種稅收抵免是兒童稅收抵免和「低收入家庭福利優惠」(EITC)，兒童和受扶養人照顧抵免、教育抵免、收養抵免也屬於此類。

2. 教育抵免

美國機會稅抵免 (AOTC) 為可退還抵稅，每位學生最高可獲2500元的教育支出抵免，需符合以下條件：在認可院校攻讀學位、在該課稅年度內至少兼職就讀、未被他人申報為受扶養人、調整後總收入不超過80000元。另一項教育抵免為終身學習抵免 (Lifetime Learning Credit)，其要求和收入限制與上述類似，不過是不可退還抵稅，且每份報稅表的抵免額上限為2000美元，涵蓋任何高等教育或有助於獲得或提高職業技能的課程學費。可在同一份報稅表中申請這兩項抵免，但不能用於相同的教育支出。

3. 收入和儲蓄抵免

有多種類型的抵免屬於此類，最常用的是退休儲蓄存款抵免 (常另稱Saver's Credit)，可抵向個人退休帳戶的繳款，僅限於中低收入者。

4. 屋主抵免

屋主可享包括住宅能源抵免、家庭能源稅收抵免、節能房屋改造抵免，最高可報銷30%或1200元，符合資格可至Energy.gov查詢。不過「大又美法」通過後，相關裝修必須在2025年12月31日之前付款並投入使用才能申請。

5. 健保抵免

保費稅收抵免(PTC)，幫助符合資格的個人和家庭支付透過健保市場購買的健保保費，通常提供給無法獲得雇主健保計畫的中低收入家庭。

稅額扣除 (tax deductions) 是什麼？

扣除額並非直接減少稅款，而是降低您的應稅收入，降低多少則取決於稅級，可分為線上扣除額 (above-the-line deduction) 及逐項扣除額 (itemized deductions)，前者會先從「調整後總收入」(AGI) 中扣除，即使選用標準扣除額 (standard deduction) 仍可使用；後者只能在計算應繳稅款時替代標準扣除額，重點是逐項扣除總額必須高於標準扣除額，才會降低整體稅負。

常見線上扣除額包括：學貸利息、退休帳戶 (IRA) 提撥、健康儲蓄帳戶 (HSA) 提撥、未報銷的商業支出、教育或教學相關支出。

常見逐項扣除額包括：資本損失、慈善捐款、賭博損失與債務、房貸利息、州與地方所得稅、銷售稅與財產稅、聯邦認定災害或竊盜損失、超過AGI達7.5%的醫療與牙醫費。可查詢IRS的逐項扣除額清單以了解適用支出以及所需證明文件。

如何利用稅收抵免與稅額扣除？

假設收入為10萬元且已婚並合併申報、育有兩個孩子，稅率將為12%。在申請抵免和扣除額之前，應繳約8000元。若選擇逐項扣除，例如房貸利息、慈善捐款，可以將應稅收入降低至9萬元，這樣應繳稅款將減少約1000元。兩子女可獲得4000元的兒童稅收抵免，稅單再減少至約3000元。

兩者通常不必二選一，雖然同一筆支出不能同時用於稅收抵免與稅額扣除，但可搭配不同類別來減輕稅負，降低稅率級距後再抵免以使效率最大化。

稅收抵免 (tax credits) 是直接減少稅款,但須注意可退還和不可退還兩種情況。
