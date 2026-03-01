報稅特刊／數位資產篇／加密貨幣報稅 要注意6件事

投資加密貨幣，報稅時要確保不會少報任何收益，同時也盡可能節稅。(路透)

若投資加密貨幣 ，需要注意的報稅 事項更多，不過精明的納稅人應該已經規畫好相關的稅務影響。若不知道所有細節，以下是六個需要留意的重點，幫助確保不會少報任何加密貨幣收益的同時也盡可能節稅。

1.追蹤交易

加密貨幣常常在多個平台、不同錢包之間轉移和交易，若沒有好好管理，保存紀錄很容易一片混亂。律師萊沃瑞茲(Yonatan S. Levoritz)建議使用像Cointracker這類軟體，可以集中管理跨平台的加密資產損益。

「這是加密貨幣投資人和交易者非常常見的問題，如果納稅人漏報與某個平台相關的收益，可能會面臨罰款、罰金、利息，甚至更嚴重的後果例如坐牢。」

此外，也要保存錢包之間的自我轉帳紀錄，避免之後很難釐清哪些是單純移轉、哪些才是實際買賣或收入。

加密貨幣常常在多個平台、錢包間轉移，可利用如Cointracker這類軟體，集中管理跨平台的加密資產損益。(截自Cointracker App)

2.申報多個交易平台

根據國稅局(IRS )規定，預計2026年報稅年(2025年收入)起加密貨幣平台將向投資人及國稅局寄送1099-DA (Digital Assets，數位資產) 表格，以追蹤與申報加密貨幣交易。為了確保不漏掉表格，報稅季接近時務必密切留意電郵信箱 (包括垃圾郵件與促銷分類)，以及實體郵件。

不過，即使沒有收到1099-DA或其他稅表，納稅人仍然有責任申報所有加密貨幣收益，包括出售所得與各類收入，例如Staking、利息、空投、以幣支付的報酬等。萊沃瑞茲再次建議使用跨平台管理軟體，協助收集並整理用戶的損益，確保不會漏掉任何可扣抵項目或應稅交易。

3.判別是否課稅

如果用加密貨幣購買商品，而在持有期間幣值上升，是否需要繳稅？萊沃瑞茲表示把加密貨幣換成法定貨幣，或用加密貨幣購買商品，都屬於可課稅事件，會依成本基礎課稅，也就是買入價與賣出價之間的差額。

只要出售加密資產產生收益，就必須申報。要注意的是，成本基礎應包含任何經紀佣金或交易手續費，這些可能不會出現在1099-DA表格上，因此必須仔細保存紀錄，以便正確申報資本利得。若是產生虧損，也才能據實申報扣抵。

4.「沖洗買賣」規則誤解

傳統投資人知道，可以在股票虧損時賣出以抵減資本利得並降低稅負，但若在30天內買回該投資標的，就不能認列該損失。許多涉足加密貨幣的人以為適用同樣規則，但事實並非如此。萊沃瑞茲解釋：人們誤解加密貨幣是證券，但其實被視為財產，而非證券，「你可以不限次數買賣加密貨幣，而不用擔心沖洗交易。未來出現這項規則的可能性也不高，若將加密貨幣認定為證券，可能會侵犯國會創造與發行貨幣的權力。」不過，也有專家提醒，國會未來仍可能修法把數位資產納入沖洗買賣(wash sale)規則範圍，投資人應隨時關注立法動態。

5.加密貨幣稅率

IRS對待加密貨幣的稅務申報，在某些方面同時類似證券與一般財產(除主要住宅之外)的處理方式。如果你在購買後一年內出售加密資產，所得將按一般所得稅率課稅；若持有超過一年，則適用較低的長期資本利得稅率。這意味著，短線頻繁進出雖可能掌握波動，但也要承擔較高稅率的成本，而長期持有則可能享有較低稅負。投資人應把稅率因素納入整體報酬率計算，而不是只看帳面價差。

6.最大可扣抵金額

與股票相同，加密貨幣賣出的虧損每年最多只能扣抵3000元，不過可以用虧損抵銷的獲利金額沒有上限。即若某些加密貨幣獲利、另一些虧損，則可以兩者相減算出淨獲利後再看需不需要課稅。如果今年的加密貨幣投資為淨虧損，又能以此虧損金額抵扣一般所得(如薪資收入)，但最高只能扣3000元。

實務上，不少投資人會在年底檢視帳面損益，視情況賣出部分虧損部位進行「損失收割」，藉此降低當年度整體稅負。不過，頻繁操作也可能增加交易成本與風險，應綜合考量。

以上實際執行時間與範圍，以IRS最新公告為準。