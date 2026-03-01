報稅特刊／啟動篇／1個IRS線上帳戶 幫你省事

首次設定國稅局線上帳戶，需要申請一個第三方身分驗證公司 ID.me的帳戶。(id.me網站截圖)

報稅 季於1月26日開始，國稅局 已開始接收和處理2025年個人所得稅申報表。國稅局表示，為報稅做好準備，「最重要步驟之一」是登入你的國稅局線上帳戶；登入後，你就可以透過該帳戶進行繳款並查看重要的稅務資訊。

國稅局預計2026年將會收到約1.64億份個人所得稅申報表，其中大多數納稅人將選擇電子申報。

專家表示，你的國稅局線上帳戶擁有許多能幫助你在2026年報稅季節省時間的功能；除了你先前的稅務記錄、退稅狀態、每年的應繳稅款餘額、國稅局通知、審計狀態更新，以及雇主和金融公司向國稅局報告的某些資訊申報表，像是W-2表格、用於健保交易市場(Marketplace)的1095-A表格和用於合約工作的1099-NEC表格外，你還可以在網站上進行繳款、設定繳款計畫和批准帳戶授權等動作。

「全國稅務專業人士協會」(National Association of Tax Professionals)稅務內容及政府關係部主任歐薩班(Tom O'Saben)告訴記者，首次設定國稅局線上帳戶可能會有點麻煩，你需要申請一個第三方身分驗證公司 ID.me的帳戶，不過一但申請好，就萬事大吉了。網址：https://id.me/

根據聯邦獨立機構、財政部稅務管理督察長(Treasury Inspector General for Tax Administration，TIGTA)去年9月發布的報告，因為許多國稅局關鍵職位在2025年5月15日和6月30日之前都享有豁免權，這些裁員 因此不會對2025年的報稅造成顯著影響。

但報告也指出，此次相當於裁掉了報稅季「國稅局關鍵職能部門」人員的17%至19%的裁員行動，很可能會影響2026年的報稅處理和客戶服務。