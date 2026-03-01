報稅特刊／兒童篇／川普兒童帳戶 堪比529計畫

2025年12月17日，財政部長貝森特宣布「川普 帳戶」 (Trump Account)官方申請網站已上線。這是一項由聯邦政府支持的延稅型長期投資帳戶，面向美國兒童設立。政府將在符合條件的新生兒出生時一次性存入1000元。

一次性注資1000元

根據川普簽署的「大又美法」(One Big Beautiful Bill Act of 2025，簡稱OBBBA)，凡在2025年1月1日至2028年12月31日出生的美國公民子女，均有資格獲得政府提供的1000元一次性注資。此外，擁有社安號的18歲以下兒童，每年可接受來自父母、監護人或他人最高5000元的額外存款，開戶不受家庭收入限制。

國稅局 為此新創稅表4547「Trump Account Elections」，凡於2025年出生的新生兒，其父母(或監護撫養人)均可要求(claim)這1000元的退稅 (或抵稅)，唯收到這1000元的退稅(或抵稅)後，父母或監護撫養人需要設立獨立帳戶，其功能類似於IRA儲蓄帳戶(59.5歲前不得提取，否則會收到罰款)，直到新生兒18歲之前不可提取。

以監護人名義開戶

現舉一例說明：

Alan Pan於2025年出生，他的父母在2025年1040中的4547表要求(claim)1000元的退稅，然後以監護人的名義(custodian)在美國銀行(BoA)開設「川普兒童投資帳戶」1000元。

假定Alan Pan的父母自2026年至2043年每年繼續投資1000元於「川普兒童投資帳戶」，則2043年時，18年前投資的1000元會增值為5560元(按每年10%的回報率)，而18年的累計增值會達到5萬元。

再假定Alan Pan的父母2043年時取出「川普兒童投資帳戶」的5萬元，則資本利得3萬2000元(5萬元減去18年存去的1萬8000元)屬於延稅(Deferred Taxable Income)，而本金1萬8000元屬於免稅(Exemption)。這聽上去類似於529 College Saving Plan(紐約州始於1998年)。

增值可全部或部分免稅

再舉一例來進行比較：

Alan Pan的堂姊(cousin)Ember Pan 2025年入讀大學，學費6萬5000元；在Ember出生後，她的父母在紐約州529大學學費投資計畫中供款1萬元，累計增值已超過50萬元(假定10%的年回報)。

Ember Pan 2025年收到的1098-T中，獎學金(scholarship)1萬元，自付學費5萬5000元。她的母親從529 Saving Plan中提取了10萬元，因此收到1099-Q(Payments From Qualified Education Programs under Section 529) Gross Distribution(提取總額)10萬元，Earnings(增值)約9萬元，本金(Basis)約1萬元。

一般來說，1099-Q中的Earnings屬於Taxable(Other Income)，但如果滿足一定的條件，這9萬元增值可以全部或部分免稅。

1.Ember是全職大學生或研究生，滿足1040表8863(Education Credits for American Opportunity and Lifetime Learning)的基本要求；

2.如果8863表的支援檔中，顯示除了學費5萬5000元之外，食宿書本學習工具花費超過5萬元，則9萬元增值收入可以全部免稅。

以紐約州的529大學學費投資計畫為例，每年供款限制為夫妻合報1萬元，單身戶主(夫妻分報)5000元，但只限於減州稅。「川普兒童帳戶」減免的是聯邦稅，每年供款額為每個孩子5000元(來自父母、監護人或他人)，不受報稅狀態及收入的限制，優越性更勝一籌。

在操作層面，「川普兒童帳戶」投入的資金由金融機構接收並啟動，帳戶資金須投資於獲批的金融產品，包括追蹤史坦普500指數或以美股為主的指數型共同基金或ETF，相關基金年管理費上限不得超過0.1%，相比之下，529計畫平均年費為0.1%至0.7%。

(作者為註冊會計師)

-------------------------

注資兒童帳戶 須填寫稅務表格709

「大又美法」為2025年到2028年間出生美國公民寶寶成立、可獲1000元種子基金的「川普帳戶」(Trump accounts)預計2026年7月上路，今日美國報1月31日報導，父母、祖父母、親朋好友都可以為孩子的「川普帳戶」貢獻資金，但要記得填寫稅務表格Form 709，否則日後可能面臨國稅局(IRS)追查逃漏稅；專家指出，納稅人需要注意的是，TurboTax或Jackson Hewitt等熱門報稅服務平台通常不提供Form 709表格。

稅務顧問機構RSM資產及贈與資深主任華德曼(Amber Waldman)指出，民眾為「川普帳戶」存入款項並不符合贈與稅年度免稅額度(gift tax annual exclusion)條件，因此不管為帳戶存入25元或最高金額5000元，每筆存款都要申報Form 709。

她說，申報存款聽起來似乎只是小小的不方便，可是民眾經常使用的TurboTax或Jackson Hewitt服務，並不提供Form 709表格，若有疏失恐將衍生是否遵守稅法的複雜問題。

「529大學教育儲蓄計畫」(529 college savings plans)成立時，國會明確規定，存入戶頭的資金應該視為對受益人的完全贈與(complete gift)，不是未來利益(future interest)資產，因此存入款項符豁免條件。

然而，「川普帳戶」資金要等孩子年滿18歲才能使用，存款不被視為現時利益(present interest)贈與。華德曼表示，國稅局(IRS)與財政部對此都還沒有提出行政層面的解套措施，國會可以採取行動，但到目前為止卻沒有提案出現。

她說，如果忘記填寫Form 709表格，可能讓國稅局以逃漏稅為由展開查稅。

納稅人可以自行列印、填寫並郵寄Form 709表格給國稅局，或者透過合法報稅機構透過Modernized e-File(MeF)系統以電子方式上傳表格。

華德曼指出，納稅人要注意的是，如果使用「川普帳戶」，申報Form 709表格的成本可能會超過存款金額。

(編譯顏伶如)