報稅特刊／陷阱篇／11報稅地雷 你誤踩哪個

報稅 季節來臨，會計師劉心潔提醒，許多納稅人並非故意逃稅，而是因誤解規則、聽信親友建議或疏於處理，導致報稅時出現填錯、亂扣、漏報等錯誤。

她歸納出11大報稅常見高風險問題，呼籲民眾及早檢視，避免誤踩「稅務地雷」。

1.現金收入未申報。從事美甲、家教、攝影、代購等現金交易者，常以為「沒人知道」就不用報稅。然而，一旦現金存入銀行或用於大額支出，IRS 將依據資金流向比對，如果發現申報收入與實際資金不符，恐遭調查。

現金收入應如實申報並記錄服務內容、日期與金額。

2.副業連年報虧。許多人將興趣活動列為事業來申報費用。IRS會根據營利動機、客戶來源、行銷行為等判斷是否屬於「真正生意」。若被認定為「興趣活動」，相關虧損將不予承認，甚至可能被追溯補稅。

3.1099收入漏報。許多人誤認為沒收到1099表格就不必申報，或將PayPal、Venmo收款當成私人轉帳忽略不計。事實上，付款方與平台都已將1099報送IRS，報稅系統會自動比對，資料不符時錯誤極易被查出。

4.銀行利息與股息分紅未申報。不論金額大小，金融機構都會向IRS報送1099-INT與1099-DIV，若納稅人漏報即屬異常，應下載所有帳戶稅表資料並詳實填寫。

5.房產交易資本利得誤報。民眾常只記得買入價格，卻忽略過戶費、裝修費及折舊回補等。若房產曾出租應補提折舊金額；若為自住房，須符合過去五年內自住滿兩年等條件，方可享有部分免稅額度。

6.加密貨幣 交易未申報。不論是否兌換成美元，幣幣交易、挖礦收益、接受數位貨幣付款等皆構成應稅事件。IRS近年將數位資產列為重點監管領域，報稅表中也明確要求申報。

7.濫用家庭辦公費用扣除。許多人在家工作便認為可申報家庭辦公費用，但扣除條件須為「專用空間」且確實用於自雇業務，面積比例亦應合理。劉心潔建議可使用簡化方式申報，並保留照片與計算依據。

8.自雇費用虛報過多。納稅人常將私人支出列入商業費用，或以「朋友說可以扣」為依據。然而，自雇扣除須符合「普通且必要」原則，並應保留消費憑證，避免引發審查。

9.報稅身分選擇不當。若誤選Head of Household(戶主)或與他人爭報同一撫養人，都會導致退稅資格錯誤，甚至違規。各身分類別皆有明確定義，應依照實際家庭狀況填報。

10.海外帳戶與海外收入未申報。許多人誤以為「錢沒匯回美國就不算」，或認為金額太小不會被查。然而，只要總額超過門檻，無論盈虧，皆需申報FBAR與FATCA報表，此類漏報罰款極高。

11.商業車輛里程浮報。不少人靠估算填報，卻未保留行車記錄。應使用APP或手寫日誌，標明日期、里程與商業用途，並選擇「標準里程法」或「實際費用法」其一使用，不可混用。

劉心潔表示，報稅應以誠實為原則，建立清晰紀錄，不可憑印象、估算或僥倖心理處理。正確的報稅方式是「收入不漏報、扣除要合理、紀錄要留存」。若涉及副業、自雇、房產交易、加密貨幣或海外資產等複雜項目，應提早準備並諮詢專業稅務顧問，以確保合規申報、降低稅務風險。