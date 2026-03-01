報稅特刊／退稅篇／掌握退稅進度 上網輕鬆查

我的頻道

編譯莊瑞萌
2026年報稅季啟動。今年因「大又美法」(One Big Beautiful Bill Act，OBBBA)已經上路，小費、加班費與長者扣除額出現新變動，納稅人可透過Free File系統申報，退稅查詢與線上帳戶服務也同步升級。

納稅人可自1月26日起提交2025年稅單，從起始日至4月15日的報稅截止日或申請延期至秋季，納稅人共有兩個多月的時間準備。

今年新增「Schedule 1-A」的表格，可供納稅人申報最新稅務扣除項目，包括限制小費、加班費、汽車貸款利息及社安金(Social Security)相關稅負，納稅人可透過個人線上帳戶查詢相關資訊，包括應繳餘額、已繳或預定繳納款項以及歷年稅務紀錄等資料。

另外，家長可為18歲以下子女開設新型個人退休帳戶「川普帳戶」(Trump Account)。

在申報完成約24小時 (電子報稅) 或四周 (紙本報稅) 之後，納稅人即可利用「我的退稅在哪裡？」(Where’s My Refund?) 工具查詢自己的退稅進度。

IRS表示，採電子報稅並選擇直接匯款者，通常可在21天內收到退稅，IRS官網「Where’s My Refund」(https://www.irs.gov/wheres-my-refund) 查詢進度。

稍早國稅局曾宣布，納稅人於2026年申報稅單時，官方將停止寄發紙本退稅支票，引發各界關注。不過，這並不代表國稅局不再受理民眾以紙本支票繳納欠稅。H&R Block稅務研究中心總監佛羅倫斯(Alison Flores)指出，針對2025納稅年度，若納稅人仍有欠稅，依然可以透過郵寄支票的方式支付餘額。

她進一步解釋，國稅局已確認所有紙本支票付款在2025年底前均照常受理，而且這項政策將持續至2026年。佛羅倫斯說，「雖然電子支付能提供更快速的確認，但郵寄支票目前仍是官方認可的繳費方式。」

財政部長兼國稅局代理局長貝森特(Scott Bessent)表示，財政部與國稅局已針對新法完成表單與流程更新，確保能為民眾提供服務並促進經濟成長，他說，「財政部與國稅局已積極準備更新表格與作業流程，造福辛勤工作的美國民眾。」

國稅局 報稅 退稅

高院推翻川普關稅 FedEx控告川普政府要求退還關稅
川普拒退對等關稅？彭博分析勝算不大 關鍵在川普政府先前1承諾
美國還沒鬆口退稅問題 南韓海關先提供出口商退稅指引
