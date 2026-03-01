報稅特刊／陷阱篇／5稅前規畫 讓你少繳稅

許多人認為只要退休就能自由提款，卻忽視稅級變動的風險，造成付更多稅。(圖／123RF)

國稅局 (IRS)在2024年對超過1500萬份個人所得稅申報表，開出約48億元的預估稅款繳納不足罰款，幾乎是兩年前的三倍。這些罰款多源於少繳稅款，例如出售獲利股票、提取退休金 或副業收入未預扣稅等。這一趨勢反映出，隨著前幾年利率走高和金融資產價值波動，愈來愈多的納稅人因現金流安排不當，而面臨額外的稅務壓力。

金融服務公司創辦人哈里森(Brenton D. Harrison)表示，許多納稅人過於倚賴報稅 季節才「補救」，而非事前規劃，導致錯過稅務優惠或策略性節稅機會。他指出：「許多人沒有意識到，一個看似簡單的投資決策，可能在稅務上產生連鎖反應。」

他發現客戶最常犯的錯誤，是低估了各種財務決策會對稅收產生的影響，他見過一些人收到高達六位數的稅單；如果他們在做決定前諮詢會計師或財務顧問，這些稅款原本是可以避免的。

以下是五個最容易犯的稅務錯誤，以及如何避免：

1.忽略投資出脫的稅務影響

出脫持有不到一年的投資，收益將按普通收入課稅，稅率在10至37%間；若持有相同資產的時間稍長，長期資本利得稅率則會降至0%、15%或20%。這項差別對中高收入族群尤其顯著，以年收入12萬元者為例，1萬元的收益需繳納2400元的短期稅，而依長期稅率繳納的稅僅1500元，僅因出售時機不同，稅額便相差900元。

哈里森說，收入愈高，稅收減免與稅務規畫策略就愈有價值，從員工福利到投資組合配置，甚至小型企業的結構，所有因素都會影響稅務規畫。

此外，投資者常因未考慮州稅不同而忽略整體稅負。例如，加州對資本利得採與所得稅同率課稅，導致高收入族群稅負更重。因此，在交易前評估出售時機和居住州政策至關重要。

2.退休帳戶提款時機不當

許多人認為只要退休就能自由提款，卻忽視稅級變動的風險。如果退休初期收入仍高，貿然提款可能使整體稅負上升。專家建議，若手上有多種退休帳戶(如傳統IRA與Roth IRA)，應分年調節提款來源，以維持較低稅級。對於提前退休族而言，提早幾年少量提款、補充生活開銷，反而能在長期內節省更多稅金。

如果在退休到73歲時處於較低的稅級，那麼在強制最低提款額(RMD)生效前從「傳統IRA」或401(k)帳戶中提取資金通常較為有利；但另一方面，如果等待時間過長，導致強制提款額增加，則在RMD生效時，稅級可能會上升。

財務專家通常建議，在退休到73歲間策略性地動用稅前帳戶，以緩和應稅收入，避免日後出現稅收衝擊。

3.忽略「稅損收割」機會

稅損收割(tax-loss harvesting)是投資組合理財的重要部分，但許多投資人因心理抗拒賣出虧損持股而錯失時機。實際上，這策略不僅能抵銷收益，還可為後續再投資提供現金彈性。部分券商與自動理財平台已推出自動化稅損收割功能，可在全年監控資產波動，減少人為失誤。投資人須注意「洗售規則」(wash-sale rule)，禁止在30天內買回同一資產，以免損失被否認。

如果投資價值下降，可以將其出售以抵銷其他投資的收益。這種被稱為稅損收割的策略，在2024年就為自動化投資服務公司Wealthfront的客戶節省了約4983萬元。

資本損失首先用於抵銷同類型的收益，可能減少高達3000元的普通收入，未使用的虧損可無限期結轉，但必須在年底前實現這些虧損。

4.錯誤管理RMD

進入73歲的強制最低提款額(RMD)階段前，是避稅的關鍵期。部分人誤以為不提款就能讓退休金繼續增長，卻忽略罰款風險。國稅局對未按時提款者徵收25%罰金，如能在兩年內改正則降至10%。更常見的錯誤包括在多個帳戶中只提取一部分、或誤用前一年的帳戶餘額計算RMD。專家建議建立自動提醒機制，或每年請理財顧問核對提款數額。

從退休到RMD生效的73歲這段時間，為許多人提供了稅務規畫的窗口。當處於較低稅級時，從傳統IRA或401(k) 帳戶中策略性地提取資金，可減少應稅收入，並避免在開始更高強制提款額時出現稅負激增。

一旦RMD生效，風險便會增加。如果錯過截止日期，國稅局將對本應提取的金額徵收25%的消費稅。如在兩年內改正錯誤，罰款將降至10%，但這仍是一筆不必損失的錢。常見的錯誤包括使用錯誤的預期壽命表或忘記未結轉的轉存，可詢問退休計畫管理人提供確切的金額。

5.未與配偶協調財務決策

已婚夫婦若各自為政，容易因不同投資與稅務策略而失去整體優勢。舉例而言，一方若在高稅率區間工作，另一方可透過供款Roth IRA平衡家庭稅負。此外，若夫婦其中一人過世，在世配偶可能可在「合併報稅」資格下享受一年的緩衝期，再調整報稅身分。提前討論與共同設計長期財務策略，能有效減少稅務漏洞。

總的來說，哈里森建議納稅人應視「稅務規畫」為全年性的理財決策，而非報稅季的臨時行動。透過與會計師、理財顧問密切合作與持續追蹤法規變動，每個家庭都能更穩健地面對未來財務變局。