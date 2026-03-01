報稅特刊／退稅篇／10%的人 快改掉支票退稅

我的頻道

編譯廖振堯
一般而言，每年約有75%的美國人會拿到退稅，這可能是許多民眾每年最大的一筆進帳，且由於「大又美法」各項改革措施，今年的退稅金額預計相當可觀。(路透)
一般而言，每年約有75%的美國人會拿到退稅，這可能是許多民眾每年最大的一筆進帳，且由於「大又美法」各項改革措施，今年的退稅金額預計相當可觀，而最快拿到退稅的方法就是免費的電子入帳(direct deposit)。

紙本支票易遭竊

今日美國報(USA Today)報導，國稅局(IRS)數據指出2025年平均退稅金額為2939元，專家預計大又美法可使今年退稅金額比往年增加達30%。目前已有九成納稅人透過電子入帳方式領取退稅，但國稅局希望再進一步提高這個比率，因為這是最快、也最安全的領取方式，國稅局已自去年9月30日起逐步停止寄送個人納稅人的紙本支票，「紙本支票遺失、遭竊、被竄改或延誤的風險，是電子入帳的16倍以上；電子入帳也能避免支票因無法投遞而被退回國稅局的情況。」國稅局也補充，同時使用電子報稅加上電子入帳，可進一步加快退稅速度，是領取退稅的最快方式。

若透過報稅軟體：選擇「電子入帳」作為退稅方式，並輸入你的銀行帳戶號碼與銀行代碼，銀行代碼可在支票左下角或銀行官網查到；帳戶號碼則在支票右下角，也可登入網路銀行或致電銀行查詢。

若以紙本報稅：務必在報稅表上勾選直接入帳並填寫相關資料，且一定要確認輸入正確，以免發生錯誤或延誤。若帳戶號碼或銀行代碼填錯，國稅局可能改寄紙本支票。

若是委託報稅人員，告知他們要使用電子入帳他們便會知道該如何處理。

電子報稅退稅更快

若是以電子報稅並選擇電子入帳的納稅人而言，多數會在21天內核發。可透過國稅局的「Where’s My Refund」退稅查詢工具，查詢國稅局是否已收到報稅表、退稅是否獲准，以及何時撥款。一旦退稅獲准，款項通常會在五天內匯入帳戶。若是寄送紙本報稅表並有退稅，國稅局表示處理時間可能需要四周或以上。

如果申報了「勞動所得稅抵免」(Earned Income Tax Credit，EITC)或「附加兒童稅抵免」(Additional Child Tax Credit，ACTC)，國稅局依規定無法在2月中旬之前發放相關退稅。國稅局預計，若是較早報稅且選擇電子入帳、且報稅資料無其他問題的納稅人，多數與EITC或ACTC相關的退稅將在3月3日前匯入銀行帳戶或存入金融卡。

全美許多人2026年將獲得比往年更多的退稅款，很可能創史上最大的退稅金額。(路透)

