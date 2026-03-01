報稅特刊／詐騙篇／防「幽靈報稅師」 緊盯6訊號

加州稅務教育委員會籲民眾謹防「幽靈報稅師」為客人報稅時，不作簽署而要客人承擔法律後果，以及進行各種詐騙技倆。(美聯社)

報稅 季節，加州 稅務教育委員會(The California Tax Education Council，簡稱CTEC)提醒民眾謹防「幽靈報稅師」(Ghost Tax Preparer)進行詐騙，他們以低廉收費和聲稱能助高額退稅為誘餌，吸引客人，但到報稅截止日期一過，他們就消失無蹤，逃避法律責任，令客人承受法律後果，同時被詐騙金錢。

投資分析資訊網站Morningstar詳細報導有關詐騙情況，列出大眾需要謹防被騙跡象。該網站引述CTEC主席安吉爾(Fernando Angell)表示：「幽靈報稅師從不在為客戶準備的報稅表 上簽名。他們故意以逃避責任，令稅務當局幾乎無法追蹤他們。這不僅不道德，不為客人簽署報稅表更是違法。」CTEC負責對全州近4萬名報稅師的註冊作出監管。

幽靈報稅師會使出各種伎倆來逃避追蹤，有些會列印報稅表後，指示客戶自行簽署並郵寄，但卻在表格上略去報稅師自己的姓名；有些則以電子方式遞交報稅表，一樣不按規則地略去報稅師的資料，更標示為客人「自行準備」報稅表。

CTEC理事會成員克勞福德(Lester Crawford)說：「他們不斷變換地點，透過口耳相傳方法尋找客戶，採取刻意的策略，專門針對弱勢納稅人。」

其他需要警惕的危險訊號包括：

●在客人的報稅表上貼上公司標籤，但向美國國稅局(IRS)及加州特許經營稅委員會(FTB)提交空白版本。

●聲稱只會在收到客人付款後，才由該報稅師簽署報稅表。

●堅持現金收費，並拒絕給予收據。

●報假收入額或扣稅額，以增加客人的退稅額。

●將客人的退稅款轉入報稅師自己的銀行帳戶，詐騙金錢。

任何收取費用以協助客人填寫報稅表的人員，必須是加州律師公會的律師(State Bar of California)、經加州會計委員會(California Board of Accountancy)認可的註冊會計師或會計師事務所、CTEC註冊的報稅師(CRTP)，或美國國稅局註冊代理人(EA)。

若對報稅師存疑，可在CTEC.org上匿名舉報。更多防騙詳情載於「納稅人警示」的聲訊平台(Taxpayer Beware podcast——https://taxpayerbeware.org/)，平台亦備有西班牙語版：contribuyentecudese.org。

CTEC於1997年由加州議會成立，致力保護納稅人免受欺詐和不稱職報務師帶來的損害。