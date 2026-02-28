報稅特刊／提醒篇／工作所得抵稅 1/5的人錯過了

「工作所得抵稅」(earned income tax credit，EITC) 幫助中低收入勞工減稅，子女人數愈多可獲得的抵稅通常愈高。(圖／123RF)

「工作所得抵稅」(earned income tax credit，EITC)幫助中低收入勞工減稅，讓他們能保留更多薪資，納稅人若符合資格可能多拿到數百甚至數千元的退稅 。大約每五名符合資格的納稅人中就有一人錯過這項抵稅，通常是因為他們不需要報稅 ，或不知道自己符合資格。以下將說明這項稅務優惠如何運作、申請資格、可獲金額，以及申請方式。

符合兩條件可申請

工作所得抵稅是一種「逐元抵減」的稅額抵免，只要符合條件即可申請。若符合資格，EITC可以降低你的應繳稅額，甚至增加退稅金額。但並非所有報稅者都能申請。要符合資格，需滿足多項條件，其中兩個最基本的要求為：

1.必須有工作所得，包括薪資(含小費)、自營收入、接案或獨立承包工作所得，但以下不計入收入：扶養費、社會安全福利、退休收入、失業補助。

2.年度收入不得超過門檻，可申請的最高收入取決於報稅身分及扶養子女人數。以2025年為例，無扶養子女的單身人士收入須低於1萬9104元；有三名以上子女的已婚夫妻收入則須低於6萬8675元。EITC的金額也會依報稅身分、家庭人口與收入而不同。

有子女可享更高抵稅額

EITC可使應納稅款降至零以下並退稅。通常情況下有子女將獲得更高的EITC金額，無需申報受扶養人即可獲得該抵稅。例如應繳稅款為1000元，EITC金額為700元，便只需向國稅局(IRS )繳納300元；但如果因為有子女符合資格，EITC金額提高為4000元，便將在報稅時收到3000元的退稅。

子女人數愈多可獲得的抵稅通常愈高，但分居的配偶應注意，每個符合資格的子女只能由一人申報。符合資格的子女年齡須在報稅年度結束時未滿19歲，全職學生則須未滿24歲，永久重度身心障礙者並無年齡限制。

歸類為子女的親屬可為：親生、收養、繼子女、寄養子女、兄弟姊妹、繼兄弟姊妹、孫子女、姪子女，且必須與報稅人或其配偶同住超過半年，並持有效社會安全號碼。

善用工具查詢資格

若沒有子女，符合一定條件也能申請，須符合：年齡介於25至64歲、不可被他人列為扶養親屬、調整後總收入(AGI)符合。一般來說，已婚但分別申報的納稅人沒有資格申請EITC；即使已滿足申報狀態和收入要求，若有任何超過1萬1950元的海外收入或投資收入(利息、股息、資本利得、版稅、租金等被動收入)，也無法申請EITC。IRS還有關於軍人和神職人員申請EITC的規定，仍不確定資格者可使用IRS EITC工具查詢資格。

可申請舊納稅年度EITC

IRS允許符合資格的納稅人申請最多三個納稅年度之前未領取的EITC，要申請的話須修改先前年度的報稅表，納稅人可在IRS網站上查詢2022年度至2024年度的EITC金額。

申請EITC三步驟（申請截止日為4月15日）

1.填寫1040表格

報稅軟體通常會協助填寫並計算調整後總收入(AGI)，1040表格或1040-SR表格皆可申請。AGI是應稅收入(薪資、小費、自營收入)減去任何扣除額，可使用IRS的免費工具來估算。

●AGI計算範例

您的收入：

a.工資5萬元

b.租金收入1萬2000元

c.兼職Uber(優步)司機月薪8500元

d.債券利息500元

您的總收入= 7萬1000元

總收入調整項：

a.教師費用250元

b.學生貸款利息2500元

您的總收入調整金額=2750元

71000元減去2750元，調整後總收入(AGI)為6萬8250元。

2.填寫EIC附表(schedule EIC)

若有符合條件的子女，附表會提示輸入每個子女的資訊如出生日期、社會安全號碼等，確保資訊無誤即可。

3.等待退稅