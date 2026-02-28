我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美對伊朗發動軍事行動 國會有人力挺有人批未授權

財經主編不認為台晶片危及美經濟：相互依賴反而安全

報稅特刊／提醒篇／工作所得抵稅 1/5的人錯過了

編譯廖振堯
「工作所得抵稅」(earned income tax credit，EITC) 幫助中低收入勞工減稅，子女人數愈多可獲得的抵稅通常愈高。(圖／123RF)
「工作所得抵稅」(earned income tax credit，EITC) 幫助中低收入勞工減稅，子女人數愈多可獲得的抵稅通常愈高。(圖／123RF)

「工作所得抵稅」(earned income tax credit，EITC)幫助中低收入勞工減稅，讓他們能保留更多薪資，納稅人若符合資格可能多拿到數百甚至數千元的退稅。大約每五名符合資格的納稅人中就有一人錯過這項抵稅，通常是因為他們不需要報稅，或不知道自己符合資格。以下將說明這項稅務優惠如何運作、申請資格、可獲金額，以及申請方式。

符合兩條件可申請

工作所得抵稅是一種「逐元抵減」的稅額抵免，只要符合條件即可申請。若符合資格，EITC可以降低你的應繳稅額，甚至增加退稅金額。但並非所有報稅者都能申請。要符合資格，需滿足多項條件，其中兩個最基本的要求為：

1.必須有工作所得，包括薪資(含小費)、自營收入、接案或獨立承包工作所得，但以下不計入收入：扶養費、社會安全福利、退休收入、失業補助。

2.年度收入不得超過門檻，可申請的最高收入取決於報稅身分及扶養子女人數。以2025年為例，無扶養子女的單身人士收入須低於1萬9104元；有三名以上子女的已婚夫妻收入則須低於6萬8675元。EITC的金額也會依報稅身分、家庭人口與收入而不同。

有子女可享更高抵稅額

EITC可使應納稅款降至零以下並退稅。通常情況下有子女將獲得更高的EITC金額，無需申報受扶養人即可獲得該抵稅。例如應繳稅款為1000元，EITC金額為700元，便只需向國稅局(IRS)繳納300元；但如果因為有子女符合資格，EITC金額提高為4000元，便將在報稅時收到3000元的退稅。

子女人數愈多可獲得的抵稅通常愈高，但分居的配偶應注意，每個符合資格的子女只能由一人申報。符合資格的子女年齡須在報稅年度結束時未滿19歲，全職學生則須未滿24歲，永久重度身心障礙者並無年齡限制。

歸類為子女的親屬可為：親生、收養、繼子女、寄養子女、兄弟姊妹、繼兄弟姊妹、孫子女、姪子女，且必須與報稅人或其配偶同住超過半年，並持有效社會安全號碼。

善用工具查詢資格

若沒有子女，符合一定條件也能申請，須符合：年齡介於25至64歲、不可被他人列為扶養親屬、調整後總收入(AGI)符合。一般來說，已婚但分別申報的納稅人沒有資格申請EITC；即使已滿足申報狀態和收入要求，若有任何超過1萬1950元的海外收入或投資收入(利息、股息、資本利得、版稅、租金等被動收入)，也無法申請EITC。IRS還有關於軍人和神職人員申請EITC的規定，仍不確定資格者可使用IRS EITC工具查詢資格。

可申請舊納稅年度EITC

IRS允許符合資格的納稅人申請最多三個納稅年度之前未領取的EITC，要申請的話須修改先前年度的報稅表，納稅人可在IRS網站上查詢2022年度至2024年度的EITC金額。

申請EITC三步驟（申請截止日為4月15日）

1.填寫1040表格

報稅軟體通常會協助填寫並計算調整後總收入(AGI)，1040表格或1040-SR表格皆可申請。AGI是應稅收入(薪資、小費、自營收入)減去任何扣除額，可使用IRS的免費工具來估算。

●AGI計算範例

您的收入：

a.工資5萬元

b.租金收入1萬2000元

c.兼職Uber(優步)司機月薪8500元

d.債券利息500元

您的總收入= 7萬1000元

總收入調整項：

a.教師費用250元

b.學生貸款利息2500元

您的總收入調整金額=2750元

71000元減去2750元，調整後總收入(AGI)為6萬8250元。

2.填寫EIC附表(schedule EIC)

若有符合條件的子女，附表會提示輸入每個子女的資訊如出生日期、社會安全號碼等，確保資訊無誤即可。

3.等待退稅

IRS最快2月中旬後才可發放款項，若申請被拒，需提交8862表格才能重新申報。IRS表示若報稅表沒有其他問題，大多數線上申報並選擇直接撥款到帳戶的人應該會在3月3日前收到退稅。

「工作所得抵稅」(earned income tax credit，EITC) ...
「工作所得抵稅」(earned income tax credit，EITC) 幫助中低收入勞工減稅，不過大約每五位符合資格的納稅人中就有一人錯過這項抵稅。(圖／123RF)

世報陪您半世紀

報稅 IRS 退稅

上一則

封面故事／新疆最美3公路 展壯麗風貌

延伸閱讀

美國還沒鬆口退稅問題 南韓海關先提供出口商退稅指引

美國還沒鬆口退稅問題 南韓海關先提供出口商退稅指引
孟昭文辦公室每周二提供免費報稅服務 盡早預約

孟昭文辦公室每周二提供免費報稅服務 盡早預約
陽光稅務位於法拉盛王子中心六樓 廿年豐富經驗敬請認明報稅

陽光稅務位於法拉盛王子中心六樓 廿年豐富經驗敬請認明報稅
報稅季／誤踩11大雷區 恐遭IRS鎖定查帳

報稅季／誤踩11大雷區 恐遭IRS鎖定查帳

熱門新聞

2026年1月14日，在德國柏林的聲援伊朗抗議活動中，一名抗議者點菸燃燒伊朗最高領袖哈米尼的照片。(美聯社)

新聞眼／點燃哈米尼照片燒起反伊怒火 誰是「點菸女」？

2026-02-22 11:46
風靡全美數十年的是拉差泰式辣椒醬。(路透)

吃貨／無辣不歡 市售10辣椒醬評比

2026-02-22 01:10
白沙湖海拔3300公尺，為白沙山環繞，湖水呈似真似幻的感覺，可以眺望慕士塔格峰。(作者提供)

封面故事／南疆石城 玄奘東歸首站

2026-02-22 01:30
獨庫公路穿越天山山脈，一年僅開放四個月，自然和人文景觀都值得細細品味。(作者提供)

封面故事／新疆最美3公路 展壯麗風貌

2026-02-22 14:15
處於早期失智症階段的人可能會開始更頻繁地忘記事情，難以回憶起最近學到的資訊或經常重複自己說過的話，示意圖。（圖／123RF）

醫藥／失智症5早期徵兆 易被忽略、錯失治療時機

2026-02-22 01:08
喀納斯湖是中國5A級景區，有高山湖泊，原始森林，雪山冰川，被稱之「東方瑞士」。(作者提供)

封面故事／北疆喀納斯湖 4個謎樣故事

2026-02-22 01:28

超人氣

更多 >
劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
不用清潔劑 廚房一小物就能擦除水龍頭水垢「潔亮好閃」

不用清潔劑 廚房一小物就能擦除水龍頭水垢「潔亮好閃」
華裔三寶爸遇小車禍 索保險信息遭對方冷血撞死

華裔三寶爸遇小車禍 索保險信息遭對方冷血撞死
疑與437女有性關係 前NASA亞裔員工遭多女友組團報復

疑與437女有性關係 前NASA亞裔員工遭多女友組團報復
川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」

川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」