人物／台二代醫師 楊真理用巧克力融入台灣故事

Formosa Chocolates由楊真理一手創辦，身為台裔第二代的她出生於美國中部奧克拉荷馬州一個小城鎮，父母皆來自台灣台南。(本報資料照片)

為迎接馬年與浪漫情人節，Formosa Chocolates特別推出兩款限量節慶系列，以品牌擅長的亞洲風味、精湛手工技藝與優雅設計為核心，呈現獨具特色的節慶巧克力，而這家Formosa Chocolates由台裔二代楊真理(Kimberly Yang)一手創辦，不僅曾登上米其林指南、舊金山 亞太經濟合作峰會(APEC)等大場面，更是代表她對家鄉台灣以及東方風情展現熱情的藝術殿堂。

這次的農曆新年夾心巧克力禮盒，包含四款精心製作的口味，相當喜氣。(受訪者提供)

品牌名稱 向家鄉致敬

Formosa Chocolates創辦人楊真理表示，今年農曆年特別推出向傳統致敬、融合創新風味的農曆新年夾心巧克力禮盒，以亞洲茶文化、懷舊風味為靈感，並以喜氣紅色包裝呈現節慶氛圍，也代表她向自己的家鄉致意。

Formosa Chocolates由楊真理一手創辦，身為台裔第二代的她出生於美國中部奧克拉荷馬州 (Oklahoma)一個小城鎮，父母皆來自台灣台南，她也是一位精神科醫師，至今仍會兼職看診。

作品登上米其林指南

由於她喜愛烘焙，曾放下工作，到紐約、拉斯維加斯學做巧克力，開啟她的甜點道路，她更為了精進，遠赴比利時學做高級巧克力，且為了融合家鄉的情懷，在巧克力中加入了許多東方和台灣元素。

她的作品曾登上米其林指南、Consumer Reports、Bon Appétit、Food Network、舊金山紀事報等，也曾受美國國務院委託，為2023年舊金山亞太經合會外賓製作客製巧克力，目前的合作夥伴包括 Google、柏克萊加大 、史丹福大學、Peloton、Meta集團、X平台(前Twitter)以及舊金山歌劇院等。

Formosa Chocolates以品牌擅長的亞洲風味、精湛手工技藝與優雅設計為核心，推出各種特殊風味。(受訪者提供)

楊真理說，農曆新年夾心巧克力禮盒，包含四款精心製作的口味，茉莉烏龍擁有茉莉烏龍茶甘納許搭配黑巧克力外殼，是2026全新口味；味噌焦糖則有濃郁味噌焦糖內餡與黑巧克力外殼；黑芝麻則有杏仁果仁夾心，包覆白巧克力外殼，最後則是焙茶蕎麥，是以焙茶焦糖、膨發蕎麥與榛果果仁夾心，也是2026全新口味。

她也將持續開發更多新產品，並融入東方以及家鄉台灣的元素，持續推廣巧克力創作理念到主流。她為了農曆新年特別提供6入、12入與24入精裝禮盒，作為送禮、團聚或節慶擺盤的精緻選擇。

父母來自台南 16歲尋根找到歸屬感

喜氣的紅色包裝上燙著金色小寫字體formosa；楊真理說，常有人問起品牌名字的由來；她會解釋，那是葡萄牙語「美麗」的意思，也是她的家鄉「台灣」早期的名字。

楊真理出生在奧克拉荷馬州，成長過程中身邊沒什麼台灣人，因此過去與台灣文化連結不深。她在加州聖拉斐爾市(San Rafael)接受中央社視訊專訪時表示，將品牌取名為Formosa，就是希望能和台灣與台裔社群建立更深的連結。

父母來自台南的她回憶，16歲時才第一次踏上故鄉土地，看見許多與自己一樣的臉孔，找到了歸屬感。2019年成立品牌，她跟著母親回家，走進茶園、走進果園，走進農民日常，並嘗試將台灣的味道融入產品中。這段旅程更拉近了她與台灣的距離。

如同尋根是一場漫長的歸途，在創立品牌之前，楊真理也曾在外人稱羨的精神科醫師，與內心嚮往的甜點師傅之間來回探索，為自己確認真正想走的路。