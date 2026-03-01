我的頻道

伊朗若鎖荷姆茲海峽 國際油價恐衝破100美元

伊朗嗆祭出「史上最大報復」 川普回應：將以前所未見的力量還擊

你知道嗎／亞利桑納州怪法規 愚蠢駕駛吃罰單

編譯周靜芝
亞利桑納州有許多冷門的交通法規；示意圖。（路透）
駕駛學校會教基本的道路規則，但他們可不會教那些遍布全國、五花八門的奇特規定。每日郵報報導，亞利桑納州就有一套少為人知卻值得了解的古怪法規。

1.懸掛空氣清新劑可能惹上麻煩

任何可能阻礙或降低駕駛清晰視野的物品皆禁止在行駛時使用，即使是懸掛在後視鏡的空氣清新劑，若妨礙視線也禁止使用。

此規定不僅適用於懸掛裝飾品，更包括車內或安裝於擋風玻璃、側窗及後窗的任何物件；唯一例外是政府強制要求的證明，如車檢貼紙。

2.被洪水困住罰2000元

亞利桑納州氣候多變，冬季暴雨頻繁，夏天是颶風季節，兩者皆可能引發洪水。極端天氣對駕駛具致命風險，州法特別針對那些無視危險路況警示標誌、執意在濕滑路面行駛的人；若刻意繞過醒目的黃色警示標誌，將須承擔救援費用。

該州「愚蠢駕駛人法」(stupid motorist law) 規定，若駕駛公然無視警示標誌而遭洪水困住，最高可處2000元罰款。

3.允許在駕駛座上小憩

亞利桑納州允許駕駛在車內休息，前提是停在合法區域。雖有社區允許在停放車輛內過夜，但更好的選擇是前往沃爾瑪等歡迎過夜的場所。

若僅是旅途行經該州，感到睏倦時，不能停在高速公路旁小憩；但必要時可於休息區停留一晚。

4.高爾夫球車可上路

只要高爾夫球車符合所有規範並遵守一般車輛的法規，即可在亞利桑納州道路行駛。高爾夫球車仍須遵守所有紅燈號誌與道路標誌，駕駛仍需持有有效駕照、車輛識別碼及登記證明。

此外，還需具備多項標準車輛配備，如功能正常的喇叭、頭燈、尾燈、煞車燈、後視鏡及安全帶。

5.停放船隻須謹慎

在亞利桑納州道路停放船隻或露營車是否會被開罰單，是個複雜問題。答案並非絕對，各城市對露營車或船隻的道路停放時限皆有不同法規。

查閱當地城市規定，是確認大型車輛或船隻可停放時間以及是否可能因此被開罰單的最佳方式。

6.穿越停車場是違法

穿越停車場以繞過STOP標誌或交通號誌的行為在亞利桑納州屬違法，此規定與多數州相同。

即使遇到紅燈禁止右轉標誌，也可能令人想穿越加油站，但此舉實屬重大交通違規。根據該州法律，違規者將面臨212元罰款並列入駕駛紀錄。

7.機車騎士需配戴護目裝備

在遼闊的沙漠公路上，安全是機車騎士的首要考量。亞利桑納州對防護裝備要求嚴格，即使是追求刺激者也不例外；所有摩托車及全地形車(ATV)騎士必須配戴護目鏡或透明面罩，除非車輛已配備擋風玻璃。

未滿18歲之摩托車騎士，在駕駛時需全程配戴經運輸部(DOT)認證的安全帽。

亞利桑納州 沃爾瑪 罰單

2026年1月14日，在德國柏林的聲援伊朗抗議活動中，一名抗議者點菸燃燒伊朗最高領袖哈米尼的照片。(美聯社)

新聞眼／點燃哈米尼照片燒起反伊怒火 誰是「點菸女」？

2026-02-22 11:46
「工作所得抵稅」(earned income tax credit，EITC) 幫助中低收入勞工減稅，子女人數愈多可獲得的抵稅通常愈高。(圖／123RF)

報稅特刊／提醒篇／工作所得抵稅 1/5的人錯過了

2026-03-01 01:26
風靡全美數十年的是拉差泰式辣椒醬。(路透)

吃貨／無辣不歡 市售10辣椒醬評比

2026-02-22 01:10
白沙湖海拔3300公尺，為白沙山環繞，湖水呈似真似幻的感覺，可以眺望慕士塔格峰。(作者提供)

封面故事／南疆石城 玄奘東歸首站

2026-02-22 01:30
獨庫公路穿越天山山脈，一年僅開放四個月，自然和人文景觀都值得細細品味。(作者提供)

封面故事／新疆最美3公路 展壯麗風貌

2026-02-22 14:15
處於早期失智症階段的人可能會開始更頻繁地忘記事情，難以回憶起最近學到的資訊或經常重複自己說過的話，示意圖。（圖／123RF）

醫藥／失智症5早期徵兆 易被忽略、錯失治療時機

2026-02-22 01:08

