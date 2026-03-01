移民專頁／H-4轉H-1B好處 不再依賴配偶維持身分

。（路透）

讀者問：

我2022年碩士畢業後，沒有抽中2023和2024的H-1B 配額。考慮到只剩下一次機會，而且配偶的I-140已經拿到，就乾脆申請了H-4，並在最近拿到了H-4 工作許可EAD。這兩天，公司居然說可以贊助我的H-1B，問我有沒有興趣？我覺得這算是意外之喜，想讓公司贊助我，有兩個原因。其一，不知道未來四年裡H-4工作資格是否會被取消；其二，也擔心三年後申請延期 H-4時，會有時間上的gap。想問：如果2025年H-1B抽不中，會不會影響我的H-4 EAD呢？只要我的H-4 EAD有效，我就可以每年抽籤嗎？H-4轉成H-1B後，有其它的好處或壞處嗎？

答：

如果你對於以H-4身分類別申請工作授權有這些疑慮，你可以放心，因為美國最高法院最近拒絕受理一項挑戰哥倫比亞 特區巡迴上訴法院判決的案件，而該判決維護了符合規定的H-4附屬簽證 持有人從事工作的權利。

不過，請注意近期有一項變更：針對按時提交的就業授權文件 (EAD) 續期申請，自動延展規定已被取消。因此，續期申請應儘早提出 (最快可在到期日前180天內申請)。關於你的其它顧慮，如被H-1B抽籤選中並不會影響你的H-4 EAD，你可以每年繼續參加抽籤，同時保持合法身分是最明智的做法，以避免未來若被選中並有公司願意為你提出H-1B申請時，可能被徵收高達10萬元的費用。

此外，從H-4工作轉為H-1B的主要好處在於，這將成為你自己的個案，你不再需要依賴你的配偶來維持其H-1B身分。