移民專頁／H-4轉H-1B好處 不再依賴配偶維持身分

李亞倫律師主答
讀者問：

我2022年碩士畢業後，沒有抽中2023和2024的H-1B配額。考慮到只剩下一次機會，而且配偶的I-140已經拿到，就乾脆申請了H-4，並在最近拿到了H-4 工作許可EAD。這兩天，公司居然說可以贊助我的H-1B，問我有沒有興趣？我覺得這算是意外之喜，想讓公司贊助我，有兩個原因。其一，不知道未來四年裡H-4工作資格是否會被取消；其二，也擔心三年後申請延期 H-4時，會有時間上的gap。想問：如果2025年H-1B抽不中，會不會影響我的H-4 EAD呢？只要我的H-4 EAD有效，我就可以每年抽籤嗎？H-4轉成H-1B後，有其它的好處或壞處嗎？

答：

如果你對於以H-4身分類別申請工作授權有這些疑慮，你可以放心，因為美國最高法院最近拒絕受理一項挑戰哥倫比亞特區巡迴上訴法院判決的案件，而該判決維護了符合規定的H-4附屬簽證持有人從事工作的權利。

不過，請注意近期有一項變更：針對按時提交的就業授權文件 (EAD) 續期申請，自動延展規定已被取消。因此，續期申請應儘早提出 (最快可在到期日前180天內申請)。關於你的其它顧慮，如被H-1B抽籤選中並不會影響你的H-4 EAD，你可以每年繼續參加抽籤，同時保持合法身分是最明智的做法，以避免未來若被選中並有公司願意為你提出H-1B申請時，可能被徵收高達10萬元的費用。

此外，從H-4工作轉為H-1B的主要好處在於，這將成為你自己的個案，你不再需要依賴你的配偶來維持其H-1B身分。

簽證 H-1B 哥倫比亞

