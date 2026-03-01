我的頻道

伊朗若鎖荷姆茲海峽 國際油價恐衝破100美元

伊朗嗆祭出「史上最大報復」 川普回應：將以前所未見的力量還擊

移民專頁／EB-1A申請 不需提交Supplement J

李亞倫律師主答
讀者問：

我2025年11月提交了我的I-485，是基於EB-1A 批准的I-140。但是，我2025年11月底被公司裁員了，從裁員到現在的時間，我找過工作，但是因為沒有綠卡或工卡，找工作沒什麼進展，就想著等拿到綠卡或工卡再找吧。結果，今天收到了移民局補交初步證據的請求信 (Request for Initial Evidence)，讓我提交Supplement J表格。之前律師說，EB-1A或NIW不需要提交Supplement J表格。我現在處於失業狀態，我該如何處理的？

答:

你的律師是正確的，EB-1A申請不需要提交 Supplement J 表，你應該遵循律師的建議。 I-485J說明中的相關原文如下：申請或已獲批准「國家利益豁免」(NIW) 職位要求的人，以及依據《移民與國籍法》第 203(b)(1)(A) 條款申請或已獲批「傑出能力外國人」分類的人，不需要提交Supplement J。由於這些基於雇用的移民類別並不與特定職位掛鉤，因此，無論是在提交I-485表格時，還是在根據INA第204 (j) 條申請工作變更，都無需提交 Supplement J。

移民 綠卡 裁員

