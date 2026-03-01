娛樂／串流新片「降智」…追劇滑手機害的

串流龍頭Netflix會根據觀眾「隨意觀看」的習慣制定劇情呈現方式。（路透資料照片）

影星麥特戴蒙（Matt Damon）與班艾佛列克 （Ben Affleck）早前為宣傳「全信沒收」（The Rip）做客喬羅根（Joe Rogan）的Podcast節目，在歷時近兩個半小時的訪談中，引發外界最多反響的是關於串流平台如何改變電影敘事結構的討論。而這類「串流公式」的盛行，正巧呼應「大西洋月刊」（The Atlantic）一篇震撼影視圈的報導：現在連電影系的專業學生，都已無法完整看完一部電影。

串流新公式：開場高潮 對白重複

「全信沒收」是麥特戴蒙與班艾佛列克第10部共同出演的新片，講述一群邁阿密警察在一間廢棄藏身屋內發現數千萬現鈔，從而產生信任危機。該片製作成本約1億美元，由Netflix 出資製作，已於1月中旬上線。有意思的是，麥特戴蒙完全沒顧忌「大金主」Netflix，直接在Podcast節目上揭露其倡導的「降智」拍攝模板，批評串流平台「開始侵蝕我們講故事的方式」。

「我們所學到的拍動作片的標準方式通常是這樣的：你會有三場大場面。」麥特戴蒙說，「第一幕一場，第二幕一場，第三幕一場。你會把大部分預算花在第三幕那一場上，那就是整部電影的高潮和結尾。但現在他們會說，『能不能在電影開場前五分鐘就來一場大的？我們希望先把觀眾留下來。』」

他透露與Netflix高管討論故事時的經歷，對方告訴他：「如果你在對白把劇情重複個三到四遍，其實不算什麼壞事，因為大家都是一邊看片一邊滑手機。」

在麥特戴蒙看來，去電影院原本非常有儀式感，「像是去教堂」。他在訪談中強調：「你在規定的時間到場，電影不會等你。但在家的話，你只能在一個房間裡看，燈是亮著的，孩子跑來跑去，狗跑來跑去。你願意或能夠投入的注意力水平，完全不一樣。」

一旁的班艾佛列克也補充，在沒有手機的年代，每個美國人基本上每周都會去看電影，「因為除了這個，你就只能看牛從你眼前走過去」。不過，他也提醒老友，還是有像「混沌少年時」（Adolescence）這樣不管Netflix提出的「提醒」，照樣取得成功的作品。

但在麥特戴蒙看來，「混沌少年時」只是例外，常態是大部分串流作品都吸納了那些「建議」。

台詞變廣播 頻頻閃回令觀眾困擾

該集Podcast播出後，網路論壇Reddit上湧現眾多針對「邊看邊刷手機」的討論。有人提到，年初完結的大熱Netflix劇集「怪奇物語」（Stranger Things）最後一季，層出不窮的劇情閃回令人不勝其擾。有網友發文稱，參加朋友舉辦「怪奇物語」馬拉松觀影派對，但在場至少有三分之二的人在看手機，根本沒專心看劇情。

而且這種現象並非Netflix獨有，有網友提到亞馬遜（Amazon）出品的電影「惡念」（Malice），劇中一幕反派故意慢悠悠地扔掉護照，結果下一幕就是主角一邊找，一邊大喊「我找不到護照了」，接著又閃回護照被扔掉的畫面，生怕觀眾沒看懂這層情節。

也有網友指出，其實早在1960年代，科幻作家哈蘭埃利森（Harlan Ellison）就曾批評許多電視劇把台詞當廣播：「哎呀！他要打開棺材了！」「哦，不！他正在打開棺材！」「你看到了嗎？他剛剛打開了棺材！」

對此，也有網友提出不同見解：「過去的節目在固定時段播出，觀眾很容易因為生活瑣事錯過細節。即便觀眾在第二幕接了個電話，你仍希望他們能順利跟進第三幕。過去無法確保觀眾能『物理性』地連續收看節目，如今則無法確保他們能在『精神上』專注於所看的節目。」

雙屏+隨意觀看成常態 潛台詞變少 直接講出來

長期關注科技與流行文化的媒體Gizmodo在名為「麥特戴蒙說出了我們早就知道的事實：Netflix和我們被『液化』的大腦」的文章中提到，2019年的一項研究表明看電視時滑手機的人比例高達94%。「幾乎可以肯定，新冠疫情完成了最後一擊，讓『雙屏體驗』成了普遍常態。」文中同時引用時下常見的「隨意觀看（Casual Viewing）模式，指出Netflix要求編劇讓角色把他正在做的事情說出來，這樣那些把節目當背景聲音放著的觀眾也能跟得上。

因此，在該平台出品的電影「愛爾蘭之願」（Irish Wish）中，琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）飾演的主角會出現：「我承認那是美好的一天，充滿了壯麗的景色和浪漫的雨水，但這並不意味著你有權來質疑我的人生選擇。明天我就要嫁給保羅甘迺迪(Paul Kennedy)了」令人捧腹的說明性台詞。

澳洲媒體「The Nightly」也刊出報導「少點潛台詞，多多講出來：一位Netflix內部人士揭祕編劇為何把劇寫得更直白」，他說：「內部數據可以精確定位用戶在哪一刻停止觀看，編劇團隊會利用這些信息反向拆解這個『問題』。我們會問：『有沒有辦法提醒觀眾這個角色想要什麼、要去哪裡？這幾乎就像做廣告，得重複幾次，才能真正讓人記住。』」這位匿名人士表示：「這樣一來，觀眾即便注意力時斷時續，也能明白發生了什麼，也更不容易按下暫停鍵。」

電影系學生也難專心 看片不滑手機像犯癮

然而，這種為了應對「滑手機觀眾」而產生的內容退化，其影響力已滲透到影視人才的搖籃。蘿絲霍羅維奇（Rose Horowitch）在「大西洋月刊」發表的「那些再也無法完整看完一部電影的電影系學生」一文中，走訪了美國各高校電影專業近20位教授。

威斯康辛大學麥迪遜分校教授克雷格厄普丁（Craig Erpelding）表示：「過去我當學生的時候，如果老師布置作業是看電影，那簡直是最開心的事。但現如今的學生卻連這樣的作業都不願意做。」

許多教授發現，學生在課堂放映時會忍不住偷偷拿出手機。南加州大學電影藝術系副主任李比特（Akira Mizuta Lippit）形容，那些學生的表現讓他想起了癮君子戒斷時的樣子：坐立不安，非要瞄一眼手機才能緩和下來。

最終，李比特選擇了妥協。在播放柯波拉（Francis Ford Coppola）的經典作品「對話」（The Conversation，又譯「竊聽大陰謀」）時，他不再規定大家看完全片，而是將關鍵場景預先列出，要求大家「至少保證看完結尾戲」。然而即便如此，放到重中之重的結尾戲時，依舊有學生在滑手機，「我只需要他們在此刻集中一下注意力，但還是沒辦法讓每個學生做到。」

這種專注力的喪失，直接反映在教學品質上。威斯康辛大學教授傑夫史密斯（Jeff Smith）回憶，他在電影課布置了楚浮（François Truffaut）的經典作「夏日之戀」（Jules and Jim），期末考考到故事結局時，竟然超過一半學生選錯，為了避免太多人不及格，他不得不調整評分基準。

此外，現在電影系學生的閱片量也明顯縮水，厄普丁教授表示，以前想學電影的人理所當然是電影愛好者，但現在有些學生和其他年輕人一樣，只在社群媒體上觀看短影音。研究發現，20年前的人約150秒會切換一次網頁，如今這個數據已縮短至47秒。

面對這種情況，有些老師開始想方設法把看電影作為一項「專業技能」從零訓練，約翰霍普金斯大學開設了「慢電影」課程，專門挑選節奏緩慢、故事性不強的作品。北卡羅來納大學教授里克華納（Rick Warner）則會選片長210分鐘的「珍妮德爾曼」（Jeanne Dielman），試圖挑戰學生的習慣，重新訓練感知能力。

得獎文藝片 也變得直白

去年3月，奧斯卡 頒獎典禮落幕之際，文化評論員瑟佩爾（Namwali Serpell）在「紐約客」提出電影創作正受到「新直白主義」（New Literalism）的影響。她批評這股為了照顧觀眾、順應時代而產生的「降智」趨勢，連奧斯卡級別的文藝片都無法倖免。

瑟佩爾指出，許多作品為了怕觀眾看不懂，在內容與主題上變得故步自封。例如奧斯卡最佳影片「艾諾拉」（Anora），被她點評為「最老套的灰姑娘故事」；而探討容貌焦慮的「懼裂」（The Substance）也被批評只是照著身體恐怖（Body Horror）的經典公式「依樣畫葫蘆」。

（取材自澎湃新聞）