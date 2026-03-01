料理功夫／花開富貴-白菜卷

這是一道好看又好吃的菜餚，願您花開富貴、好運年年。簡單易做，主要在於內餡放入的食材，可葷可素，老少咸宜。

主要食材：大白菜1顆。

葷菜內餡：豬絞肉、紅蘿蔔、草菇。

素菜內餡：粉絲、紅蘿蔔、草菇。

內餡調味料：鹽、糖、胡椒粉、醬油、麻油（全適量）。

淋醬：高湯、蠔油、水澱粉。

作法：

1.葷食內餡：將紅蘿蔔、草菇洗淨切碎，加入豬絞肉和調味料混合均勻，醃製20分鐘備用。

2.素食內餡：將粉絲浸軟，再用熱水燙一下，撈起後用剪刀剪成小段，加入調味料混合均勻。紅蘿蔔、草菇洗淨切絲，放入粉絲中混合備用。

3.將大白菜從梗部3－4吋處切開。

4.將白菜的尾部放入滾水中燙熟，取出降溫後擠乾水分，再用剪刀把每片菜梗剪成尖形，稍微撐開，使其像一朵蓮花，用來點綴。

5.大白菜的葉片洗淨，放入滾水中燙一下，使其變軟，再放入冷水中降溫，撈起擠乾水分。

6.把白菜葉攤開，放入適量內餡，從硬梗的一端開始，包成一個個圓筒狀。

7.把包好的白菜捲放入蒸盤中，用大火蒸10分鐘至熟。

8.將蒸出的湯汁倒出，放入小鍋中，倒入適量高湯或清水，再加入少許蠔油提鮮，開大火煮滾後，慢慢加入水澱粉，調整至需要的濃稠度，醬汁再次滾起即可熄火。

9.將醬汁淋在白菜捲和蓮花上即可上菜。

調好味的葷、素内餡及切好的白菜。 放入内餡，準備包裹。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。