料理功夫／花開富貴-白菜卷
這是一道好看又好吃的菜餚，願您花開富貴、好運年年。簡單易做，主要在於內餡放入的食材，可葷可素，老少咸宜。
主要食材：大白菜1顆。
葷菜內餡：豬絞肉、紅蘿蔔、草菇。
素菜內餡：粉絲、紅蘿蔔、草菇。
內餡調味料：鹽、糖、胡椒粉、醬油、麻油（全適量）。
淋醬：高湯、蠔油、水澱粉。
作法：
1.葷食內餡：將紅蘿蔔、草菇洗淨切碎，加入豬絞肉和調味料混合均勻，醃製20分鐘備用。
2.素食內餡：將粉絲浸軟，再用熱水燙一下，撈起後用剪刀剪成小段，加入調味料混合均勻。紅蘿蔔、草菇洗淨切絲，放入粉絲中混合備用。
3.將大白菜從梗部3－4吋處切開。
4.將白菜的尾部放入滾水中燙熟，取出降溫後擠乾水分，再用剪刀把每片菜梗剪成尖形，稍微撐開，使其像一朵蓮花，用來點綴。
5.大白菜的葉片洗淨，放入滾水中燙一下，使其變軟，再放入冷水中降溫，撈起擠乾水分。
6.把白菜葉攤開，放入適量內餡，從硬梗的一端開始，包成一個個圓筒狀。
7.把包好的白菜捲放入蒸盤中，用大火蒸10分鐘至熟。
8.將蒸出的湯汁倒出，放入小鍋中，倒入適量高湯或清水，再加入少許蠔油提鮮，開大火煮滾後，慢慢加入水澱粉，調整至需要的濃稠度，醬汁再次滾起即可熄火。
9.將醬汁淋在白菜捲和蓮花上即可上菜。
★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈
歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：
1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。
2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。
3.投稿請至email：[email protected]
4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。
5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。
6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。
上一則
你知道嗎／亞利桑納州怪法規 愚蠢駕駛吃罰單
下一則