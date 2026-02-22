我的頻道

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

旅遊／煙雨入徽夢 山水兩相逢

木梨硔村。(圖／作者提供)
去年五月，我與驢友們來到安徽黃山休寧縣溪口鎮的祖源村，展開了一段悠閒的山村之旅。

木梨硔村。(圖／作者提供)
清晨五時，我們在群山深處迎來壯麗的日出，霞光萬丈令人心醉神馳。早餐時，餘興未消，我們興致勃勃地商議起前往木梨硔（音同「紅」）古村落。

木梨硔村坐落於苦竹尖山腰，海拔近千米，距祖源村約5公里山路，是徽州眾多古村中海拔最高者。

約八點，在周女士的帶領下，我們九人整裝出發，開始徒步前往木梨硔村。初時腳步輕盈，歡笑迴盪於林間；然而山路陡峭起伏，不多時已汗水淋漓、氣喘如牛。途中兩位同伴因體力不繼，未能繼續前行，只能依依作別。

剩餘七人迅速凝聚成一支堅韌的小隊，繼續攀登。山路雖險，我們仍步履不停，各自展現出驚人的耐力與意志。我們在歡聲笑語中漸入佳境，步伐愈發輕快。

周女士作為唯一的女性領隊，不僅體力過人，組織有方，更為隊伍注入強大凝聚力。大家笑稱她為「領頭大姐」，既是打趣，亦是敬服。其他成員亦各具風采。樊先生性格開朗、談笑風生，是馬拉松愛好者，體力出眾，時而領頭開路，時而殿後照應，成為隊中的開心果與保障。邵先生則熟悉這條罕有人至的山徑，因他曾獨自走過半程，惜當年未能成行。此次同行，他的經驗與冷靜為我們增添了信心——若無他在側，我一人獨行此路，恐怕難掩內心的忐忑。

鄭先生已至古稀之年，卻步履穩健、精神矍鑠，與我們並肩而行，毫不遜色。顧、朱二位雖寡言少語，卻默默堅定、從不掉隊，是我們隊伍中最可靠的支撐。      

山路狹窄且陡，時而上坡，時而下窪，曲折盤旋，穿林越嶺，幾如鑽行於深山密林之中。沿途景致美不勝收，蒼翠的林海層層疊疊，竹影搖曳，鳥鳴不絕於耳，溪水穿石而過，清音潺潺。遠處山峰聳峙，空氣清冽，沁人心脾。一路行來人跡寥寥，直到臨近村口，才見兩位年輕遊客倚路小憩，方覺山中仍有同路人。歷經一個半小時、五公里的跋涉，我們終於在晨光微熹中抵達木梨硔村口，個個喜笑顏開。

稍事歇息後，我們沿山路再攀三百米，來到俯瞰群山的觀景台。遠眺山腰，藍天白雲之下，木梨硔村隱然藏於青翠山巒之中，煙嵐繚繞，宛若塵世之外的桃源。這正是被譽為「雲裡人家」、「黃山最美高山村落」的木梨硔。

赴木梨硔村山徑小道。(圖／作者提供)
木梨硔村。(圖／作者提供)
揮汗結伴遠行的緣分

此情此景令人屏息讚嘆，我們紛紛取景留影，將這份驚豔定格於記憶與鏡頭之中。拍照過後，我提議大家彼此介紹，並建立一個名為「5060」的微信群，寓意我們皆為五、六十年代生人；此舉既為留存緣分，也便於再度結伴遠行。提議一出，便得大家熱烈響應，旅途之中，友情悄然萌芽。  

從觀景台的解說牌得知，木梨硔村肇建於明末，距今已有四百餘年。村中以詹、洪兩姓為主，現存52戶人家，共166人，世代在此繁衍生息。村民多以林業與茶葉種植為業，間有油菜與水稻梯田，點綴山間，層層疊疊，如畫如詩。

木梨硔坐落於苦竹山脊之上，海拔近千米，至今仍無公路可達，唯有一條長約千米、垂直落差三百米的登山棧道，宛若天梯。村中建築皆為典型徽派風格，白牆黛瓦，依山就勢，層層疊疊，宛如雲間浮影。此地山高林密，氣候濕潤，雲海時現恍若仙境，攝影愛好者視之為人間秘境。

木梨硔村。(圖／作者提供)
三面懸空 觀景平台串聯

我們從觀景台拾級而下，走進村內。整個村落如一隻伏臥於山脊之上的駱駝，身姿蜿蜒，三面懸空，氣勢獨特。村前的山道由一座座民居的觀景平台串聯而成，既有水泥鋪路，也有木質棧道，更不乏以毛竹鋪成的原始小徑，古樸天然。

山徑曲折幽深，錯落蜿蜒，卻又井井有條地將家家戶戶緊緊相連。村中人家熱情好客，門前屋後皆種花植草，香氣盈庭，洋溢著溫暖與安寧的鄉居氛圍。

我們沿著村道自村頭走至村尾，轉而繞至村後山一側。途中發現一條通往後山的下山小徑，循著小巷前行，不久便重新接回了先前走過的山路。我們在「老木匠客棧」的觀景平台上稍作歇息，這裡視野開闊，環境靜謐，正好小憩觀景。

村民熱情淳樸，對我們的駐足全無介意。平台上掛著一塊溫馨的木牌：「我在木梨硔等風等雲也等你」，一句話道盡村落的詩意與溫度，讓人倍感賓至如歸。平台上擺放著村民的日常器物，角落裡晾曬著火腿，空氣中飄著淡淡的鹹香，濃濃的生活氣息成了風景的一部分。

午後近12時，我們啟程返回。此時天空雲影浮動，遮住了烈日的直射，也為下山之路增添幾分涼意。

回程時，我們步履輕快，彷彿卸下重負，健步如飛。約莫一個半小時後，我們順利回到祖源村的「醉仙樓」餐廳。周女士早已安排午餐，一行人歡聚一堂，舉杯共賀，將一路的汗水與笑聲化作杯中甘醇。

席間，大家推舉我提筆記錄這段山行。這不僅是一場十多公里的徒步之旅，更是一場年華相伴的同路同行，彌足珍貴。

巢湖。(圖／作者提供)
漫步姥山島 愜意山林行

十月中旬，細雨綿綿，我再次踏上前往安徽的旅程。此行目的地，是合肥巢湖區的姥山島，一座兼具歷史底蘊與自然風韻的小島。島雖不大，面積僅1平方公里，海拔僅115米，卻以其獨特的人文傳說與原始風貌，早已成為無數旅人心中的嚮往之地。

到達的當晚，綿綿細雨整夜未曾停歇。次日清晨，窗外依舊淅淅瀝瀝。早上八點半，我登上擺渡船，約15分鐘後抵達了姥山島。

三友樹。(圖／作者提供)
行不多遠，便來到「三友樹」景區——三棵相依相生的古樹：樸樹、榔榆與黃連。它們和諧共處，如同福祿壽三神守護此地，迎接四方來客，是島上的一大勝景。

繼續前行，經過老虎塘，我左轉走入一處幽靜的小漁村，意外來到了南船塘遺址。在一名淳樸漁民的指引下，我如願抵達華藏淨寺。

華藏淨寺。(圖／作者提供)
華藏淨寺，始建於西晉，距今已有一千七百多年歷史，是島上歷史文化的重要載體。寺廟原名聖妃廟，又稱聖姥廟，主祀巢湖女神——焦姥。相傳她是巢湖的守護神，庇佑一方水域安寧祥和。

寺前左側，一株枝繁葉茂的槐蔭古樹下，是電影「天仙配」的取景地。右側則靜立著兩棵蒼老的古樹，樹幹上繫著鮮紅的綢帶。

我輕步走入寺中，廟宇規模不大，僅有兩進院落，我虔心參拜佛主，在香煙繚繞中，默默祈願。

隨後，我經過虎山亭與護塔石獅，踏上了通往山頂的長長石階。山路蜿蜒而上，雲霧縹緲，終於，我來到了矗立於山巔的文峰塔前，心中不由升起一股肅然之感。

當地流傳著一首民謠：「姥山寶塔尖一尖，廬州府裡出狀元。」短短數語，道出此塔在地理風水與文化傳承的象徵意義。正因如此，姥山塔又被尊稱為「文峰塔」，承載著人們對功名與福祿的深切寄望。

文峰塔巍然屹立於筆架山巔，如一柄直指長空的巨筆，筆架山雖不甚高，海拔僅115米，然因塔勢峻拔挺立，早已成為島上最醒目的地標與精神象徵。

文峰塔。(圖／作者提供)
寶塔尖一尖 府裡出狀元

此塔始建於明崇禎四年（1631年），原為四層；至清光緒四年（1878年），在李鴻章倡議下擴建至七層，高達51米，氣宇軒昂。塔如其名，象徵文運昌隆、風雅不絕。塔內供奉磚雕佛像共802尊，雕工精湛，堪稱徽派石藝之瑰寶。

登臨塔頂，平台寬敞，視野豁然開朗，堪稱俯瞰巢湖全貌的絕佳所在。舉目四望，只見煙雨濛濛，雲霧縈繞，整個巢湖如一面素練鋪展於天地之間，朦朧而浩渺。遠山如黛，湖面蒼茫，萬物彷彿都籠罩在一層夢幻的輕紗之下。

下塔之後，我沿著山路緩步前行，最終來到望姑亭，登亭遠眺，四野景色盡收眼底。我在亭中小憩片刻，靜靜記下此行的點滴感受。

整段山行之路，林木蒼翠，修竹交錯，彷彿走入一處遺世獨立的人間仙境。一路所見，皆為賞心之景；一路所行，皆為養心之境。塵世的喧囂與煩擾。中午十二點，擺渡船準時啟航。船身漸行漸遠，遠方的島影逐漸消失於水霧中，我心中卻留下了一段揮之不去的記憶。

