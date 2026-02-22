美國現象／壞痞兔超級盃中場演出造型 藏著「數字64」祕密

我的頻道

波多黎各饒舌歌手壞痞兔在超級盃中場演出的造型中，穿著寫有媽媽姓氏「OCASIO」和數字64，藏了兩個祕密。(路透)
波多黎各饒舌歌手壞痞兔在超級盃中場演出的造型中，穿著寫有媽媽姓氏「OCASIO」和數字64，藏了兩個祕密。(路透)

歌手壞痞兔(Bad Bunny)在超級盃中場演出的造型中，衣服上的數字64代表什麼？

波多黎各饒舌歌手壞痞兔先是以一身全白造型登場，穿著寫有自己姓氏「OCASIO 64」的米白球衣，隨後則換上一件優雅的白色西裝外套。

這件米白的球衣，前面繡了大大的「64」，背面則繡「OCASIO 64」球衣，這組文字和數字藏了兩個祕密，具有「家族紀念」與「波多黎各政治記憶」兩層意義。

超級盃後，壞痞兔本人已透明聲明解釋，球衣上的64來自「1964年」，是他舅舅的出生的年份。球衣背後印的是「歐加修64」(OCASIO 64)：Ocasio 是他母親的姓氏，也同時是舅舅的姓氏。

波多黎各饒舌歌手壞痞兔在超級盃中場演出的造型中，穿著寫有媽媽姓氏「OCASIO」...
波多黎各饒舌歌手壞痞兔在超級盃中場演出的造型中，穿著寫有媽媽姓氏「OCASIO」和數字64，藏了兩個秘密。(歐新社)

壞痞兔談話時說得非常清楚：1964年是舅舅庫提托(Cutito)的出生年，他幾乎所有對NFL的最初記憶、啟蒙與情感，都來自於這位舅舅。

壞痞兔回憶，舅舅17歲就到美國工作，每年NFL各季後賽期間都會回到波多黎各，陪伴家人一起看美式足球，他童年的超級盃記憶，就是這樣建立起來的。

壞痞兔的舅舅是舊金山49人隊的鐵粉，而本屆超級盃在加州聖塔克拉拉的李維球場舉行，正好在49人隊的主場；這又為這件球衣，增加了一層情感價值。

低調獻禮給舅舅、母親

壞痞兔的舅舅在2024年那一屆超級盃 (49人隊那年輸給酋長隊)之後不久突過世，他曾夢想有一天能帶舅舅去看超級盃，但永遠也無法實現了。

因此他決定選擇把「OCASIO」和「64」穿在身上，是一種把舅舅「帶上場」的方式──既是對舅舅，也是對母親的低調獻禮。

壞痞兔的鞋子是Adidas的BadBo 1.0球鞋，鞋上的星星標誌與波多黎各國旗...
壞痞兔的鞋子是Adidas的BadBo 1.0球鞋，鞋上的星星標誌與波多黎各國旗上的星星相同，這都是他強調自己的的文化出身與拉丁驕傲。(歐新社)

因此，從最私密、最直白的層次來看：「64」就是1964年，代表他舅舅與母親的那一代，是他成長記憶與家庭情感的座標年。

「64」這數字也不只是家族故事。紐約時報報導指出：64是波多黎各政府於2017年瑪麗亞·颶風後，最初公布的官方死亡數字。而後事實證明這個死亡人數被大幅低估，後續獨立研究顯示，波多黎各實際因颶風遇難人數可能高達數千人。

也就是說，「64」在波多黎各社會記憶中，幾乎成了一個「被嚴重低估的災難之一」的符號，是對政府失能與統計失真最有代表性的數字。

標記波多黎各颶風創傷

壞痞兔的中場秀舞臺本身也呼應了這個脈絡：他曾爬上電線桿，舞者在火花四瀑布的電纜之間懸掛舞動，整個畫面明顯指向瑪麗亞風暴後，島上大停電與電力設施崩壞的深刻創傷。

對許多波多黎各人來說，那一次的「黑暗中的生活」遠比任何數字更具體；而64這個被官方拯救的死亡數字，則成了另一種冷冰冰的象徵——它記錄的不是真實的，而是一種被矮化的痛苦。

壞痞兔的中場秀爬上電線桿，舞者在火花四瀑布的電纜之間懸掛舞動，整個畫面明顯指向瑪...
壞痞兔的中場秀爬上電線桿，舞者在火花四瀑布的電纜之間懸掛舞動，整個畫面明顯指向瑪麗亞風暴後，島上大停電與電力設施崩壞的深刻創傷。(歐新社)

因此，當「OCASIO 64」出現在超級盃這個全球皇冠的舞台上時，部分評論人士認為，它既是對家族的致敬，也是對島嶼歷史傷口的一種不動聲色的標記：

「Ocasio」把球衣牢牢固定在壞痞兔的母親和舅舅身上。

「64」在家族方面指向1964 年，在公共方面又喚起瑪麗亞·颶風後那組爭議的官方死亡數字。

這與壞痞兔始終把個人經驗、家族故事與波多黎各集合體聚合在一起的創作路線，是相當一致的。

從服裝設計來看，這套造型同樣充滿了拉丁與波多黎各的認同。這套造型設計由著名的設計師巴勃羅(Storm Pablo)與道格拉斯(Marvin Douglas)合作打造，搭配同色系襯衫、長褲、運動鞋及手套。

強調出身與拉丁驕傲

壞痞兔這一身是快時尚的代表一一西班牙品牌Zara。他的鞋子是Adidas的BadBo 1.0球鞋，鞋上的星星標誌與波多黎各國旗上的星星相同，這都是他強調自己的的文化出身與拉丁驕傲。

如果把時裝造型看成一本情書，它寫給的對象有三：

寫給舅舅：1964年出生的那個人，帶他看球、帶他認識NFL，卻沒有機會一起走進超級盃現場。

寫給母親：Ocasio這個姓，背後是支持他一路走來的家族根系。

寫給波多黎各：那個在颶風、停電與政治失能中掙扎的島嶼，卻依然在音樂與文化裡頑強發光。

超級盃 颶風 NFL

複利的魔力，就是讓錢生錢，生出的錢再繼續生錢；放得愈久，增長愈多。(圖／123RF)

理財百科／無須緊盯大盤 「懶人投資法」勝過華爾街

2026-02-15 01:16
台灣味：伴手禮。(圖／Leslie Wang)

封面故事／超越「正確答案」的伴手禮

2026-02-15 15:50
美國郵政總局發行的2026馬年紀念郵票。(私人收藏，丁曙／翻拍)

馬年郵票、李小龍郵票…華裔設計師靈感銓釋

2026-02-16 20:25
美國郵政總局發行的2026馬年紀念郵票。(私人收藏，丁曙／翻拍)

馬年來臨 「馬年郵票」搶先登場

2026-02-17 10:30
作者寫馬畫馬。（作者提供）

封面故事／海外年味 從故土冒新枝

2026-02-15 15:10
「101樣好吃到捨不得送人的台灣伴手禮」 新活水 7月號/2022年 雜誌名稱：新活水 出版地區：台灣 語言：繁體中文 出版社：中華文化總會

封面故事／吃人說夢 開店賣台灣滋味

2026-02-15 01:27

