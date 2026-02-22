理財百科／3檔ETF 最適合嬰兒潮世代

高收益股息的ETF有機會明顯提高嬰兒潮世代的收入，但選擇時務必謹慎。(圖／123RF)

指數股票型基金(ETF)在過去十年間人氣暴增，各世代皆可善用這些操作簡便的資產。財經專欄作家莫德爾(David Moadel)指出，出生於1946至1964年間、今年將屆62至80歲的嬰兒潮世代，不妨在投資組合中加入一至多檔ETF。

莫德爾表示，高收益股息的ETF有機會明顯提高嬰兒潮世代的收入，但選擇時務必謹慎；事關個人財富，最不該做的就是因過度冒險的超高獲利基金而危及本金。

莫德爾建議篩選兼具高收益、多元配置與優質持股的基金，並提醒在長期持有任何ETF前，務必詳查其成分構成。他表示，透過研究與謹慎篩選，嬰兒潮世代可藉這三檔高收益ETF為黃金歲月累積財富。

1.SPDR史坦普500 高股息ETF

嬰兒潮世代的高收益ETF首選，當屬廣受歡迎的SPDR史坦普500高股息ETF(SPYD)。莫德爾說，這並非另一支追蹤史坦普500大型股指數的普通基金，畢竟史坦普500成分股並非全具備優渥股息報酬率，部分史坦普500成分股甚至無法提供被動收入機會。

SPYD透過將持股清單精簡至80檔，專注於能提供穩定股息的企業，如威瑞森(Verizon)、百事可樂和通用磨坊(General Mills)這類股息分派穩固者；從消費品到房地產 、電信、公用事業、金融等領域，透過SPYD，獲得跨產業的投資布局。

莫德爾指出，更重要的是，無需負擔高昂管理費；SPYD的年度費用率為0.07%，相當於每投資100元，每年僅需支付0.07元。同樣重要的是，SPYD長期增值的歷史表現；對尋求財富保值的嬰兒潮世代，務必檢視基金股價是否呈現長期上揚趨勢。

2.嘉信美國高股利股票型ETF

嬰兒潮世代選購高收益基金的關鍵是：聚焦成功企業、分散投資，並選擇非高風險噱頭的收益方案。莫德爾說，要同時滿足所有條件並不容易，而嘉信美國高股利股票型ETF(SCHD)正是理想選擇。

首先，該基金管理費極低，年度費用率僅0.06%。此外，投資者透過SCHD，將獲得101檔嚴選配息股的投資組合，如可口可樂 、雪佛龍及洛克希德·馬丁等市場巨頭。莫德爾指出，憑藉3.82%的股息收益率，這支ETF可稱是積極理財的嬰兒潮世代今年的首選。

3.先鋒高股利收益ETF

莫德爾說，第三支適合嬰兒潮世代的高收益選擇，同樣是無需頻繁監控的優質基金，因為它遵守價值投資而非投機操作。這支先鋒高股利收益ETF(VYM)符合「超低管理費」原則，年度費用率僅0.04%，並擁有可觀的2.34%股息收益率。