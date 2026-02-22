娛樂／賀歲檔華語電影 群星來獻藝

我的頻道

文／陳韻涵
沈騰主演的「飛馳人生」系列今年第三度參賽農曆春節檔。（取材自豆瓣電影）
沈騰主演的「飛馳人生」系列今年第三度參賽農曆春節檔。（取材自豆瓣電影）

新年到，華語電影市場也迎來一年中最熱鬧的賀歲檔期。今年多部備受矚目的華語電影接力上映，題材橫跨喜劇、動作、愛情與家庭溫馨元素，力圖吸引不同年齡層觀眾進電影院觀影，為春節期間增添娛樂選擇與話題熱度。

飛馳人生3

喜劇運動系列續作「飛馳人生3」（Pegasus 3）三度參戰春節檔，本片由中國作家韓寒執導，沈騰再度披掛上陣，並集結尹正、黃景瑜等重量級演員同場飆戲。

「飛馳人生3」延續前作主線，描述賽車手張馳在歷經人生高低起伏後，試圖延續「巴音布魯克之王」（The King of Bayanbulak）的頂尖賽車手傳奇，再次重返賽道、挑戰極限。

「飛馳人生」系列電影自2019年第一集起便深耕春節檔市場，前兩部作品累計票房表現亮眼，如今推出第三集，也成為今年度賀歲檔電影的重要票房指標。

驚蟄無聲

由知名華裔導演張藝謀執導的諜戰片「驚蟄無聲」（Scare）選在今年春節上映，這部間諜動作大片由中國演員易烊千璽、朱一龍、宋佳等主演，聚焦當代隱蔽戰線，跳脫傳統諜戰作品的歷史框架，將敘事焦點放在現代社會中的「反間諜、反滲透」議題。

片中不見正面戰場的炮火硝煙，卻在暗潮洶湧中鋪陳一場攸關國家安全與個人命運的無形對決，呼應社會大眾對國安議題的高度關注。

張藝謀新片「驚蟄無聲」電影海報。（取材自豆瓣電影）
張藝謀新片「驚蟄無聲」電影海報。（取材自豆瓣電影）

鏢人：風起大漠

中國武俠動作片「鏢人：風起大漠」（Blades of the Guardians）改編自知名漫畫作品，由重量級影星吳京、謝霆鋒、于適等人主演，並邀請李連杰在片中特別客串，由美國獨立國際電影發行商Well Go USA Entertainment負責北美地區的發行業務。

「鏢人：風起大漠」以風沙肆虐的大漠為背景，講述冷峻鏢客刀馬受人所託，護送一名身分神秘的重要人物返回中國長安。然而，一趟看似單純的押鏢任務，卻引來多方勢力捲入，江湖、朝堂與私人恩怨交織，掀起連場刀光劍影的生死對決。

熊出沒 年年有熊

動畫電影「熊出沒 年年有熊」（Boonie Bears: The Hidden Protector）是長青IP「熊出沒」（Boonie Bears）系列的第11部大銀幕作品，延續一貫的家庭向定位。IP是智慧財產權（Intellectual Property）的縮寫，在藝文與娛樂產業中，通常指具備商業開發價值的創作內容，涵蓋角色、故事、世界觀與品牌等元素。

「熊出沒」系列電影主打溫馨幽默的冒險故事，適合親子觀眾在春節假期一同觀賞，也是春節檔的固定班底。

春節檔固定班底「熊出沒」系列今年推出「熊出沒 年年有熊」。（取材自豆瓣電影）
春節檔固定班底「熊出沒」系列今年推出「熊出沒 年年有熊」。（取材自豆瓣電影）

媽媽又要嫁

春節假期，遊子返鄉團聚本是常態，卻在媽媽突然宣布再婚時，引爆家庭成員的情緒風暴。

馬來西亞與香港合拍賀歲喜劇電影「媽媽又要嫁」（Mama Not Again）由香港藝人伍詠薇、林盛斌、陳山聰、梁競徽等人領銜主演，講述母親決定嫁給年輕對象，引發子女集體崩潰的家庭趣事。「媽媽又要嫁」官方預告直言：「狗血劇情要讓觀眾從初一笑到十五」，主打荒謬中見溫情的賀歲路線。

港片「媽媽又要嫁」電影海報。（取材自豆瓣電影）
港片「媽媽又要嫁」電影海報。（取材自豆瓣電影）

百萬紅包

華人過年少不了發紅包、給壓歲錢，這項應景年節禮俗也成為電影創作的靈感來源。

新加坡女星茜茜（Xixi Lim）與演歌雙棲王偉良（Wang Weiliang）主演的浪漫喜劇「百萬紅包」（A Good Fortune），講述兩名原本毫無交集、性格南轅北轍的男女，因一場高規格的鳳梨酥比賽意外結盟。

在競賽與相處過程中，年節傳統與家庭互動成為催化劑，讓兩人逐漸建立情感連結，也重新理解「好運」的真正意涵。

我的人生我自摸

年節聚餐過後，圍坐桌前打牌、玩桌遊，向來是闔家同樂的經典場景。新加坡喜劇李國煌（Richie Koh）領銜主演的賀歲片「我的人生我自摸」（Luck My Life!），描繪他飾演的富二代「天才」（Tian Cai）含著金湯匙出生，一路順風順水，彷彿人生早已被幸運之神全盤包辦。

然而，當好運突然用盡，他的人生急轉直下，自信與優勢瞬間瓦解，被迫從零開始，重新學習如何面對人生這場無法預測的牌局，也體悟金錢買不到的價值。

梁婆婆再戰江湖

對許多新加坡華人觀眾而言，若春節少了「梁婆婆」（Liang Po Po）的身影，年味似乎就少了一角。今年，這名經典角色將在睽違24年後，透過電影「梁婆婆再戰江湖」（Liang Po Po: The Comeback）重返大銀幕。

身兼導演與演員的新加坡男星梁志強（Jack Neo）去年底透過臉書（Facebook）發文宣布回歸，向粉絲喊話「老朋友們、老粉絲們，24年後，再來跟大家見面啦！」官方釋出的電影海報中，梁婆婆緊盯一疊鈔票，搭配標語「婆婆出馬，笑爆賀歲2026！」，喜劇調性一覽無遺。

「梁婆婆再戰江湖」電影海報。（取材自Instagram帳號@gscinemas）
「梁婆婆再戰江湖」電影海報。（取材自Instagram帳號@gscinemas）

「梁婆婆」一角源自梁志強1990年代在電視綜藝節目「搞笑行動」（Comedy Nite）中的反串演出，形象鮮明、語言犀利，迅速成為家喻戶曉的喜劇角色。

1999年上映的電影「梁婆婆重出江湖」由梁志強、曾志偉、阿牛、鄧萃雯等人主演，也奠定其在新加坡喜劇界的代表地位。

值得注意的是，2026年兩岸農曆春節連假都長達九天，被視為史上最長春節檔。但至截稿前，已確定檔期的電影數量仍明顯少於往年。影評人士指出，賀歲片不僅是票房競逐的關鍵戰場，更承載著新春闔家團圓、烘托節慶氛圍的重要文化意義，也反映華語影壇對家庭價值與市場趨勢的觀察與回應。

