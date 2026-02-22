我的頻道

料理功夫／炒黑魚片

市面上的東方超市，有袋裝的黑魚魚片出售。

一袋有4盎司，省掉自己殺活魚、切片的麻煩。加上蔥、薑、蒜及小紅辣椒快炒，省時省力，是一盤很下飯的菜餚。

材料：

1.黑魚魚片兩袋，開袋後以少許鹽及料酒醃製15分鐘，以清水沖乾淨，倒掉水分並擠乾多餘的水，置於碗中備用。

2.蔥、薑、蒜及小紅辣椒適量，洗淨，切小段或顆粒，裝於碟中備用。

3.另一小碗中混合少量鹽、糖、醬油、蠔油、胡椒粉、香麻油及太白粉，調合均勻，備用。

4.菜油適量。

作法：

1.炒鍋熱油，炒香蒜粒、薑絲及小紅辣椒。

2.將魚片倒入鍋內，大火快炒，見魚片去生後約兩分鐘，加入醬汁與蔥段，迅速翻炒均勻，起鍋上桌享用。簡單美味，但要注意魚肉內仍有小刺。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

