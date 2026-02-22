我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

料理功夫／櫛瓜肉包

巴爾虎蜜兒
聽新聞
test
0:00 /0:00

我非常喜歡吃櫛瓜，不管是煎、煮、炒、炸，我都愛。之前天津堂姊教我做北京糊塌子，就是用了櫛瓜，當地人稱：西葫蘆，興起想用櫛瓜做包子。

有二分之一東北血統的我，從小在台灣出生，因為台灣是吃白米的區域，從小，除了父親曾經教媽咪做過包子、饅頭外，其餘都是以白米當主要糧食。這次我再度挑戰成功，媽咪從旁指導，功不可沒。

大家照著我的做法，一起挑戰看看，除了攪拌搓揉成糰的過程比較辛苦些，如果有攪麵機器就比較省力氣。

材料：絞肉400克、櫛瓜一條、胡蘿蔔半條、雞蛋1顆、中筋麵粉600克、酵母粉6克、米酒、鹽、糖、麻油適量。（電鍋版）

作法：

1.把中筋麵粉、少許糖、酵母粉、清水倒入盆中攪拌均勻，攪拌搓揉成糰，然後蓋上濕布，發酵約3～4小時，季節溫度決定時間長短，醒發大約1～2倍大。取出醒發好的麵糰，放木板上再次搓揉，麵糰太濕可加些粉，太乾可加些水調和，再度放回盆中醒發30分鐘。

2.櫛瓜洗淨刨成絲狀、胡蘿蔔去皮洗淨，也刨成絲狀備用。

3.取出盆子倒入絞肉，依序放入櫛瓜絲、胡蘿蔔絲、米酒、鹽、糖、麻油適量醃漬，打上一顆雞蛋，攪拌均勻。

4.拿出麵糰，擀長條狀，切成適量大小，切割約分為16份。

5.工作檯上撒上些麵粉，把16等分麵團壓扁，把每一小份擀成中間厚、周邊薄的圓形。把光滑面向外，中間放入適量的內餡料，一邊折一邊轉，最後把收口捏緊。

6.盤子襯墊著不沾烤紙，生包子放上去。外鍋加入一杯水蒸，開關跳起，燜2分鐘即可開鍋。

PS：測試過用蒸鍋跟電鍋蒸，我發現用電鍋蒸出來比較不會塌陷皺皮。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

世報陪您半世紀

雞蛋

上一則

料理功夫／竹筍肉羹湯麵

下一則

移民專頁／PERM批准180天內 要提I-140

延伸閱讀

歐洲傳熬夜敲定對川普作戰守則：先保格陵蘭 等待美方胡蘿蔔

歐洲傳熬夜敲定對川普作戰守則：先保格陵蘭 等待美方胡蘿蔔
紐時曝歐洲熬夜敲定對川普作戰守則 先保格陵蘭、等美胡蘿蔔

紐時曝歐洲熬夜敲定對川普作戰守則 先保格陵蘭、等美胡蘿蔔
料理功夫／涼拌蘿蔔絲

料理功夫／涼拌蘿蔔絲
紐約這家幼稚園教揉麵團代替玩黏土 大人也紛紛報名

紐約這家幼稚園教揉麵團代替玩黏土 大人也紛紛報名

熱門新聞

複利的魔力，就是讓錢生錢，生出的錢再繼續生錢；放得愈久，增長愈多。(圖／123RF)

理財百科／無須緊盯大盤 「懶人投資法」勝過華爾街

2026-02-15 01:16
台灣味：伴手禮。(圖／Leslie Wang)

封面故事／超越「正確答案」的伴手禮

2026-02-15 15:50
美國郵政總局發行的2026馬年紀念郵票。(私人收藏，丁曙／翻拍)

馬年郵票、李小龍郵票…華裔設計師靈感銓釋

2026-02-16 20:25
美國郵政總局發行的2026馬年紀念郵票。(私人收藏，丁曙／翻拍)

馬年來臨 「馬年郵票」搶先登場

2026-02-17 10:30
作者寫馬畫馬。（作者提供）

封面故事／海外年味 從故土冒新枝

2026-02-15 15:10
「101樣好吃到捨不得送人的台灣伴手禮」 新活水 7月號/2022年 雜誌名稱：新活水 出版地區：台灣 語言：繁體中文 出版社：中華文化總會

封面故事／吃人說夢 開店賣台灣滋味

2026-02-15 01:27

超人氣

更多 >
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險
冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我