封面故事／馬年郵票、李小龍郵票…華裔設計師靈感銓釋

丁曙
美國郵政總局發行的2026馬年紀念郵票。(私人收藏，丁曙／翻拍)
美國郵政總局發行的2026馬年紀念郵票。(私人收藏，丁曙／翻拍)

農曆新年是世界上最廣為慶祝的文化節日之一。美國郵政署(USPS)為慶祝2026農曆馬年來臨，發行一枚「馬年郵票」，成為集郵愛好者的一大盛事。

這枚馬年郵票的圖案正面描繪了馬首，讓人聯想到華人在春節慶祝活動中使用的舞龍舞獅的立體面具。馬年郵票以20枚一版的永久郵票(Forever)形式發行。這種永久郵票的價值將始終與當前一盎司一級郵件(First-Class Mail)的價格相等。

馬年郵票由華裔青年美術家卡米爾·周設計，她表示，這也是對悠久的中華剪紙民間藝術傳統的現代詮釋。「人們對這種更具現代感的設計給予了積極的反饋，十分令人鼓舞。」她的原創用手工印製的紙張製作面具，然後進行裁剪、壓痕和折疊成型。之後，她用壓克力顏料和其他紙質元素，包括花朵和流蘇等裝飾面具，並在面具背面塗上一層紙漿。最後將面具放在白色背景上，由攝影師布魯斯(Sally Andersen-Bruce)拍攝照片後定稿。

美國郵政署藝術總監阿卡拉(Antonio Alcalá)說，「我太喜歡這套郵票了。每當我向學生或其他專業設計師介紹郵票項目時，這套農曆新年系列郵票總能獲得積極的反饋。這真是一套永恆的郵票。」

受美國郵政署委託，卡米爾·周設計了為期12年的農曆新年郵票系列，從2020年開始發行，將持續到2031年完成。馬年郵票是該系列中的第七枚永久郵票，之後還將持續發行羊年、猴年、雞年、狗年和豬年的郵票。她的作品色彩豐富，風格鮮明，融合了複雜的圖案和符號，探索神話和奇幻的主題。作品中蘊含的魔幻氣息賦予其獨特的個性，而簡潔的線條則為她的主題賦予了現代感。

為給農曆馬年節慶錦上添花，美國郵政還將發行一枚全新的永久郵票，紀念著名華裔武術家和演員李小龍(Bruce Lee)，他以其精湛的技巧、獨特的魅力和銀幕風采征服了無數影迷，並激勵了一代年輕粉絲探索動作電影、綜合格鬥和亞洲文化。

這枚郵票的圖案以黑白繪畫為主，描繪了李小龍使出他標誌性飛踢的場景，背景是白色背景上的黃色書法筆觸，靈感來自李小龍在電影《死亡遊戲》中穿著的經典黃色運動服。這部電影在他去世多年後才完成並上映。

郵票右側垂直印有「BRUCE LEE」(李小龍)和「USA FOREVER」(美國永恆)字樣，並略微傾斜，彷彿李小龍的飛踢將它們一分為二。這枚郵票的設計靈感來自藝術家麥錦鴻(Kam Mak)在傳統石膏底料上創作的蛋彩畫。

李小龍永久郵票首發式將於2月18日在華盛頓州西雅圖公開舉行。屆時，美國郵政署董事會副主席Derek Kan，李小龍企業執行長、也是李小龍的女兒李香凝(Shannon Lee)將出席。郵票發行資訊將透過#BruceLeeStamp標籤分享。

給農曆馬年節慶錦上添花，美國郵政發行李小龍紀念郵票，描繪了李小龍使出他標誌性飛踢...
給農曆馬年節慶錦上添花，美國郵政發行李小龍紀念郵票,描繪了李小龍使出他標誌性飛踢的場景。（本報記者／攝影）

美國郵政 李小龍 華裔

封面故事／指揮余隆+紐約愛樂 迎馬年

封面故事／馬年來臨 「馬年郵票」搶先登場

