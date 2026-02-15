封面故事／指揮余隆+紐約愛樂 迎馬年

執棒紐約愛樂中國新年音樂會的著名指揮家余隆，是促成東西方文化對話的核心推手。(圖片由攝影師Chris Lee授權使用)

25日晚，紐約愛樂樂團(New York Philharmonic)將於曼哈頓林肯中心舉辦「中國新年音樂會」，以奔騰之音為農曆馬年揭開序幕。自2012年首創至今，紐約愛樂是將中國新年納入國際頂尖交響樂 季的先行者；而多年執棒該系列的著名指揮家余隆，更是促成這場東西方文化對話的核心推手。

余隆現任中國愛樂樂團藝術總監、上海交響樂團音樂總監，亦為紐約愛樂的長期合作夥伴。多年來，他帶著中國樂團遊歷各國，並常作為客座指揮執棒國際頂尖樂團，被紐約時報稱為「中國音樂版圖上最有影響力的人物」；余隆也將在本次的音樂會中接受致敬。

指揮棒下文化傳遞

2012年1月，首場紐約愛樂農曆龍年音樂會拉開帷幕，由余隆指揮，鋼琴家郎朗、竹笛演奏家唐俊喬擔任獨奏；當晚的驚喜則來自呼倫貝爾兒童合唱團，56個著民族服飾登台的孩子。自此，作為音樂會創意發想者，余隆每年都會為紐約觀眾帶來多元中國的不同文化面向。

「帶這些蒙古孩子是想讓大家明白，中國是一個多民族國家，很多少數民族是靠歌聲、靠音樂來傳承他們的歷史的」，余隆說，西方觀眾對中國文化的了解有時僅限於唐人街、功夫或中國菜，而音樂既跨越語言又植根文化，是彼此交流的最佳題材。

對余隆而言，了解一個民族的起點來源於理解其文化；14年來，他帶領的中國新年音樂會做到了文化上的海納百川。從2015年取材山西梆子戲的「晉調」到2017年源自昆曲的「萬年歡」，從2018年雲南小水井村合唱團的原生態唱法到同年美國作曲家致敬「乒乓外交」的實驗性音樂作品，數千年文化凝練的傳奇一一在林肯中心奏響。

今年的中國新年音樂會，將由著名男中音廖昌永演繹「水調歌頭 明月幾時有」，女高音凱薩琳．金(Katherine Kim)亦將首次登台紐約愛樂，演唱由Phil Young改編配樂的朝鮮傳統民歌「新阿里郎」。為慶祝農曆馬年，余隆也帶來了「中國的馬」— 不僅有二胡名曲「賽馬」，蒙古族馬頭琴演奏家兼呼麥歌者哈斯巴根更將壓軸演繹「馬頭琴與樂隊狂想曲」。

余隆說，無論是「馬到成功」或「龍馬精神」，馬在中國文化語境中代表了進取的吉祥涵義。而今年恰逢美國建國250周年，「從歷史上看，各民族都在馬背上建立了自己的文化」，余隆認為，馬所象徵的開拓、交流，與中國新年音樂會本身亦形成互文。

他把客場變成主場

在紐約，中國新年的煙火與鑼鼓曾長期侷限於華埠的巷弄中。那時的春節 ，更多是移民群體慰藉鄉愁的族群儀式。不過，2012年是一個轉折點；在余隆及團隊的推動下，中國新年跨越幾十個街區，踏入象徵西方古典音樂殿堂的林肯中心。

每年的中國新年音樂會，既是音樂與文化的交流對話，也是對在美華人 的一次致意。見到紐約愛樂在林肯中心的舞台上演奏耳熟能詳的「春節序曲」，於無數老華僑而言，都是極之感動的時刻。「在音樂會上聽到了鄉音，又找到了自己作為華人在美國的地位和驕傲」，一名來美國數十年的觀眾說，這代表著中國文化走向世界舞台的突破，亦讓她心中充滿振奮。

想用聽覺觸動味覺

談到與紐約愛樂的合作，余隆說，那是種「尋覓到知音的感覺」。儘管每年的曲目編排還是由余隆提出主要創意，但多年下來，音樂會更多地變成雙方共同探討創想的結果；「紐約是非常多元化的城市，所以紐約的藝術家們非常有興致瞭解，包容並吸納各種文化創意」。

今年曲目中的「中國廚房」，便將「佛跳牆」的醇厚、「火爆明蝦」的熱烈轉化為音樂表達，把煙火氣搬上舞台；「中國美食來自於大家對味覺的幻想，我希望大家能以自己的想像力，用聽覺觸動味覺感受」，余隆說。而他也透露，未來有望將「金庸·武俠」帶來紐約；不僅為金庸描繪的江湖俠義，「他也是中國文化最好的解說者與詮釋者」。