新聞眼／紐約哈德遜河 為何變冰河

NASA1月28日中午透過Landsat 8衛星拍攝紐約市與曼哈頓河的今冬景象。影像以假色合成呈現，可清楚區分冰層(淺藍色)、植被顯示為紅色。從照片中可見，哈德遜河中布滿浮冰，東河、中央公園內的賈桂琳蓄水池以及新澤西州的部分水域也出現少量冰層。(取自NASA／Michala Garrison以地質調查局衛星數據製作)

從2026年1月下旬到2月上旬，一場持續的寒潮席捲紐約大都會區，使整座城市陷入冰冷的冬季景象。受低溫影響，冰層蔓延至曼哈頓 西岸的哈德遜河，形成壯觀的冰封河面。

Landsat 8衛星 拍下奇景

美國航太總署(NASA)「地球觀測站」(Earth Observatory)於1月28日中午左右，透過Landsat 8衛星上的「操作型陸地影像儀」(Operational Land Imager, OLI)拍攝到這一幕冬季景象。

影像以假色合成(頻段5-4-3)呈現，可清楚區分冰層(淺藍色)、開放水面與積雪，而植被則顯示為紅色。從照片中可見，哈德遜河中布滿浮冰，東河、中央公園 內的賈桂琳‧肯尼迪‧歐納西斯蓄水池，以及新澤西州的部分水域也出現少量冰層。

鹽度低流速慢 高溫結冰

地球觀測站報導，紐約市 自1月24日起氣溫降至冰點以下(攝氏零度，華氏32度度)，並持續超過一周。拍攝當天(1月28日)的最高氣溫僅華氏23度(攝氏零下5度)。期間，北美東部多地被強烈的北極冷氣團籠罩，低溫與刺骨寒風帶來長時間寒凍。

NASA的科學撰稿人Lindsey Doermann表示，專家指出，畫面中大量的冰可能是隨潮汐從上游漂流而下。上游淡水區因鹽度較低、流速較慢，容易在較高溫下結冰，而靠近河口的半鹹水區域則難以完全冰封。

百年罕見 渡輪被迫停駛

儘管哈德遜河在曼哈頓河段完全結冰的情況極為罕見(上一次發生在1888年)，但這次冰層堆積仍然嚴重，導致紐約市的渡輪服務被迫暫停數日。

專家並警告，結冰河道除了影響航運外，還可能造成洪水、基礎設施損壞，以及影響水質與水生生態系統的變化。

河道結冰 衝擊水質、生態

地球觀測站報導，近年來，科學家與政府機構愈來愈多地利用遙測技術，如合成孔徑雷達(SAR)與高光譜成像，來監測河冰變化。這些技術有助於提升水資源管理效率，並減輕冰層對基礎設施與生態系的衝擊。

除了河冰外，冬季的其他跡象也遍布全市。1月25日的一場暴風雪為紐約披上厚重雪衣，中央公園氣象站測得累積降雪近12吋(約30公分)。隨著冬季陽光角度偏低，曼哈頓中城與下城的高樓亦在街道上投下長長的陰影。