城鎮傳真／達文波特 加州的隱密珍珠

楊秋生
達文波特海岸有愛爾蘭的味道。(作者提供)
達文波特海岸有愛爾蘭的味道。(作者提供)

加州 1 號濱海公路是條享譽世界的絕美海濱公路，我們總喜歡周末時刻從半月灣一路往洛杉磯方向往南開，每次選一個迷人海灘與一個加州州立公園悠遊，或者一個小鎮漫遊。

達文波特著名的鯊魚鰭灣。(作者提供)
達文波特著名的鯊魚鰭灣。(作者提供)

今年年初發現一個很容易就錯過的小鎮達文波特(Davenport)，探索之後，驚呼這是一個隱藏在海岸線上的迷人珍珠。

據2025年地方人口資料網站估計，這個小小鎮只有大約364人，但卻留下了獨特的歷史痕跡。

早在1867年，一位名叫約翰‧波普‧達文波特(John Pope Davenport)的捕鯨船長落腳於此，並在此定居。那時達文波特大約只有50人，以伐木為主，達文波特見到商機，便在阿瓜普爾卡溪口(Agua Puerca Creek)建造了一座長約400至450呎的大碼頭，用來裝載當地山區運下來的木材，送往聖塔克魯茲等地。慢慢的，圍繞著這個碼頭的人就多了，自然形起一個小村落，最後發展成現今的模樣。

然而日積月累的泥沙淤積於碼頭，蒸汽船無法停靠，導致村莊日漸衰微，達文波特破產後搬離這個以他名字的小鎮。

這個被人遺棄的碼頭之後被大自然風暴摧毀後只留下三個殘缺的橋墩。聽說目前應只剩兩個，當海水滿上來時，只能看到一個。原本想走下懸崖去探個究竟，但路邊立了一個警告牌子——險峻陡峭太危險，就此作罷。

達文波特最美的當然是海邊，懸崖峭壁、湛藍海水與拍案雪白浪花形成絕美風景，是攝影愛好者最喜駐足之處。其中鯊魚鰭灣(Shark Fin Cove) 以其獨特岩石奇景吸引遊客的眼球。

海中的橋墩是達文波特碼頭遺跡。(作者提供)
海中的橋墩是達文波特碼頭遺跡。(作者提供)
這條軌道是許多海報的主角。(作者提供)
這條軌道是許多海報的主角。(作者提供)

每年冬春兩季從海岸懸崖上有很大機會看到灰鯨、座頭鯨遷徙游過。達文波特最迷人之處，就是沿著軌道走入懸崖，莊嚴壯麗陡峭、壯麗的海景、綠草如茵的原野，上面開滿了小花，像極了英格蘭和愛爾蘭如康沃爾或莫赫懸崖，連有些地質都與之相像，而達文波特擁有更獨特的地質。

在斷崖旁邊有一塊小山丘，遠遠的看過去，像一個小閣樓鑲嵌在山壁裡頭，讓我想起《簡愛》被關在閣樓裡的女主人，或《蝴蝶夢》裡不肯離去的幽靈，似乎在夜裡不停地喊著：放我出來！放我出來！

真是太英國了，讓人著迷。

鎮裡最大的巨型建築就是20世紀初聖塔克魯茲水泥公司在這裡興建的大型水泥工廠，達文波特因而從一個伐木與小港鎮，轉變為重要的工業區。當時這座水泥廠生產的材料用於金門大橋、巴拿馬運河等大工程。2008年水泥廠發生了鉻汙染事件，工廠暫時停產。因當年正逢房地產市場崩盤，疲軟的經濟加上市場需求下降、工人減少，最終於2010年永久關閉。

雖然工業逐漸退去，達文波特仍保留了它的歷史建築以及小鎮特色，反倒成為一座充滿了濱海風情與悠閒氛圍的迷人小鎮。

目前成為博物館的達文波特小監獄，展示早期小鎮的歷史物件。Whale City Bakery、Davenport Roadhouse Restaurant 兩家人氣餐廳都生意興隆。

這個不太為人所知的達文波特，附近有州政府正大力整理開放的大片的自然保護區供人健行，也有州立公園，是一個隱密的迷人珍珠。

達文波特的人氣餐廳。(作者提供)
達文波特的人氣餐廳。(作者提供)

加州 克魯茲 州立公園

人物／華人長者「遊輪養老」她1年樂搭200天

城鎮傳真／66號公路 必訪10美食據點

