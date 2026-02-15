移民專頁／不只是抽籤 H-1B工作簽證新規上路

本年度的H-1B工作簽證有兩項新的法律規定。(圖／123RF)

移民 局的年度工作簽證(H-1B )配額註冊與抽選程序即將展開。若屬於須受配額限制的機構有意參與，應著手準備申請資料。

★10萬費用 適用海外個人

本年度的H-1B工作簽證有兩項新的法律規定，機構應特別留意：其一為總統公告所規定的10萬元費用，適用於公司為身在海外的個人申請，還包括在美國境內但變更身分遭拒者提交的新H-1B申請案；其二為加權規則(Weighted Wage Rule)，該規定將薪資標準符合雇主的薪資規則。

需要注意的是，儘管這兩項新法律仍可能被法院阻擋，但在今年的抽選中，應認定它們將持續適用，這將使機構及其法律代表在抽籤程序中面臨更嚴格的要求。

在加權薪資規則中，如同抽籤制度，薪資等級愈高，所獲得的「彩票球」就愈多，抽中的機會也愈高；或在此情況下，愈有可能被選中，如第四級抽中四顆球、第三級抽到三顆球、第二級有兩顆球，而第一級僅一顆球。

另一項挑戰在於，流程中所須揭露的資訊量大幅增加。這將要求在註冊階段以及(若被選中)後續H-1B申請階段進行周密思考與準備。註冊時必須揭露將支付的薪資、SOC職業代碼(亦即必須清楚界定職務內容)以及工作地區。

但是，過去的註冊程序並未要求提供此類資料。對所有須揭露的註冊信息，應進行審慎評估，以確保相關因素均被充分考量，並避免因國土安全部 日益廣泛運用AI人工智能技術交叉比對現有與過往的材料，而使未來的申請與申訴案遭到不利影響。

多數機構與候選人都關心在加權薪資制度下，被抽中的機率。除了普遍接受第三級與第四級薪資將提供較多被選中機會這一事實外，若職位的薪資等級為第一級或第二級，其劣勢究竟有多嚴重？有意參與的機構是否認為提交H-1B註冊所需的時間與費用不值得？

★加權薪資規則 提新方法

美國移民局在制定加權薪資規則時，自行提出了一套方法。根據歷史資料，假設過去年度選取的接受率為29%，並以此進行模型推算，估計今年各薪資等級的中選機率如下：第1級15.29%、第2級30.58%、第3級45.87%、第4級61.16%。

這些數據是否大致正確？目前仍難以斷言，但若10萬元的H-1B費用能在法院挑戰中存續，則上述數據似乎並不準確。無論是在擬議規則制定階段，還是在最終規則中，該模型均未將高額費用對抑制海外註冊的影響納入考慮。在最終規則的分析中，國土安全部說明如下：

在本文分析中，國土安全部使用歷史上的註冊與實際收到的申請數據，來估計未來的註冊及申請族群。國土安全部採用五年平均值，以估算每年收到的註冊數量及受名額限制的H-1B申請案數。

國土安全部並未調整這些估算以反映H-1B公告的影響，因為如前言中較早部分所討論：1)該公告僅適用於部分H-1B申請案；2)勞工部長可能會核准10萬元費用的例外情形；3)除非獲得延期，H-1B公告將在生效日起12個月後失效。相較之下，本規則將無限期持續適用。

以下內容提供進一步思考的素材。美國移民局於2025年4月發布的一份報告《H-1B專業職業工作者的特徵》(Characteristics of H-1B Specialty Occupation Workers)指出，在獲准用於初次就業的14萬1205件H-1B申請中，53.8%為在美國境內領事的就業人數、境外申請或延期的身分變更期限，則以46%為預約程序申請。境外受益人約占一半。

有人估計，也可能出現一波人潮嘗試以其他類型簽證先行入境美國，希望日後能夠參與H-1B註冊並成功變更身分，以避免這10萬元的費用。2027會計年度的註冊數量極有可能遠低於2026會計年度(34萬3981件合格註冊)2026會計年度的總數。

★四年註冊數量 大幅下降

該年度是首次同時適用生物識別及制度現代化規則的一年，而這些規則已使過去五年中，有四年的註冊數量大幅下降。若情況確實如此，依H-1B薪資加權規定須為申請人申報的薪資等級將受到影響，使得薪資等級第一級與第二級的受益人，被選中的比率可能高於移民局所估計的數值。

提出上述觀點的作者並未自稱為統計學家，但基於以下邏輯似乎合理：若依據大幅減少的H-1B註冊數重新計算，再結合美國移民局每年實際接受超過12萬件H-1B註冊，而非8萬5000個年度配額，以彌補因候選人退出、工作機會取消、雇主發現候選人不具資格、拒件、退件、撤銷申請等因素將被取消。

若今年的註冊中10萬元的H-1B費用最終獲得維持，則美國移民局對薪資等級第一級與第二級申請人所預測的中選統計數據，很可能並不準確。在此情況下，雇主或可考慮將重點放在已身在美國境內、且移民紀錄清楚的H-1B候選人身上。

目前，與該費用相關的訴訟主要有三起案件。其一為Chamber of Commerce of the USA v. U.S. Department of Homeland Security, No.1:25-cv-03675 (哥倫比亞特區聯邦地方法院，2025年12月23日)，該法院已裁定維持該費用，且目前案件正以快速程序上訴至華盛頓特區巡迴上訴法院。另兩起案件分別在加州與麻州的聯邦地方法院，處於不同審理階段：State of California v. Noem, 1-25cv-1382(麻州聯邦地方法院)，以及Global Nurse Force v. Trump, 4:25-cv-08454(加州北區聯邦地方法院)。截至本文撰寫之日，尚未看到針對加權薪資規則提出的任何訴訟。