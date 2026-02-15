理財百科／無須緊盯大盤 「懶人投資法」勝過華爾街

我的頻道

編譯周靜芝
複利的魔力，就是讓錢生錢，生出的錢再繼續生錢；放得愈久，增長愈多。(圖／123RF)
只要打開電視或瀏覽社群媒體，就免不了被「專家」的吶喊所轟炸；他們不是宣稱市場即將崩盤，就是說你剛錯失畢生難逢的良機。財經網站Money Talks指出，這會令人筋疲力竭，更糟的是，焦慮之下所做的決定往往導致代價高昂的錯誤。

更好的作法是，無須每日清晨緊盯股市大盤，也無須分析季度財報；這種被稱為「懶人投資法」的策略之所以奏效，正在於忽略這些行為。對大多數人來說，這是用數學方法勝過華爾街

★指數基金 不必單一押注

娛樂業靠刺激賣座，金融界卻視刺激為警訊。「刺激型」投資如選股、當沖或追逐加密貨幣熱，獲利全憑運氣與時機；此外，還須做對兩件事：在最低點買入，於最高點賣出。即便擁有分析師團隊與超級電腦的專業基金經理，也少能持續達成此目標。

「乏味」投資則仰賴時間與數學。它理解股市短期劇烈波動，但長期趨勢始終上揚；只要克服人性，便能避免資金受衝動行事所帶來的損失。

試圖尋找「下個亞馬遜」猶如大海撈針。一項全面的股市研究發現，在長達90年的時間中，超過半數個股實際是虧損的，整體市場的巨大收益，僅由極少數超級明星企業所驅動。

若選擇個股投資，將面臨持有輸家的風險；但若「買下整個市場」，必然能擁有贏家。

這正是指數基金的價值所在，與押注單一企業不同，指數基金讓投資者能同時持有數百家美國最賺錢企業的股份。

最著名的例子是史坦普500指數，當買入史坦普500指數基金，等同於持有美國500家最大上市公司的一小部分股份。若某公司破產，對投資組合僅是微不足道的波動；若新科技巨頭崛起，自動成為其股東。

數據持續證明此簡易策略勝過專業投資者，在20年間，約90%人為挑選最佳股票的主動管理基金，表現遜於簡單的史坦普500指數。

★定期定額 展現複利魔力

「懶人」投資者不在意今日市場漲跌，他們運用「定期定額投資法」，只須每月從支票帳戶自動轉帳固定金額如100或500元至投資帳戶。

當市場走高時，100元能買到的股數較少；當市場走跌時，100元能買到的股數便較多；此法自動實現「逢低買進」的投資準則，無須預測市場底部，只需持續買入。

以實際數字來檢驗，假設每月投資100元，持續20年；期間既不增加投資額，也不賣出，總投資金額為2萬4000元。

若依史坦普500指數平均報酬率(通膨前約10%)計算，這筆2萬4000元絕非閒置資金，20年後潛在價值約7萬6000元。

這就是複利的魔力，讓錢生錢，生出的錢再繼續生錢；放得愈久，增長愈多。

懶人投資法最難的不是計算，而是心理戰。當市場暴跌20% (而這必然發生)，新聞將煽動投資人恐慌拋售；當鄰居炫耀在高風險科技股上獲利翻倍，自然湧現的投機衝動。

唯一要做的就是什麼都不做，只是等待。堅守投資方針，維持自動供款機制，任憑眾人為每日頭條而焦慮，未來的你會感謝現在的「懶惰」。

