我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

好市多代售Synergy禮卡變廢卡 消費者恐難追回損失

人物／搭郵輪兼顧經濟與娛樂 留意促銷 比住養老院划算

記者啟鉻
對於退休多年的尤琴來說，2026年預計在郵輪上度過超過200天。(尤琴提供)
對於退休多年的尤琴來說，2026年預計在郵輪上度過超過200天。(尤琴提供)

尤琴(Kim)長年熱愛郵輪旅行，她參與銀髮族「船友」群體，固定關注郵輪促銷信息，甚至購買郵輪公司股票獲取股東福利，只為退休生活長期在郵輪上度過。她認為，對銀髮族而言，郵輪早已不只是短暫的旅行工具，而是兼顧經濟、娛樂與生活品質的長期生活方式。

尤琴回憶，曾在一趟從洛杉磯開往夏威夷的郵輪上，巧遇黃姓華人夫婦，與一群同為退休族、超過20人的「船友」結伴同行，在郵輪上吃喝玩樂，共同度過退休時光。

從經濟面看，搭郵輪比入住養老院或聘請管家划算得多。在洛杉磯，即便是最基本的養老院，每月費用動輒4000美元起跳；若聘請管家，不僅支出不低，還必須配合對方的時間與工作方式。相較之下，郵輪生活更加自由彈性。

她表示，只要懂得挑行程、鎖定特定郵輪公司，甚至持有該公司的股票，就能獲得額外福利。他們固定搭乘同一家郵輪公司，船友們分工合作，隨時留意促銷行程。再加上會員優惠與股東福利，一對夫妻在船上住半個月，花費約2500美元至3000美元，整體開銷相當實惠。

即使不談費用，在家生活往往是日復一日的採買、煮飯與清潔等瑣事；但在郵輪上，皆不必操心。船上24小時供應多元餐飲，從西式料理到各國風味一應俱全，娛樂節目也可隨喜好自由選擇。

多數郵輪公司以銀髮族為主要客群，節目設計也特別貼近退休族需求。60年代披頭四音樂、經典電影放映、瑜伽課程、健身房、三溫暖等設施應有盡有，讓長者在放鬆身心的同時，也能維持健康與社交生活。還有，不必每天打包行李、奔波換飯店。

尤琴認為，對華人銀髮族而言，換一種方式享受晚年生活，退休並非生活圈子的縮小，而是透過郵輪，為人生開啟一段更自在、寬廣的新航程。

世報陪您半世紀

郵輪 退休 養老院

上一則

生活／彩珠璀璨 裝飾冬日庭園

下一則

人物／華人長者「遊輪養老」她1年樂搭200天

延伸閱讀

1年搭200天 華女郵輪養老：準備這文件最重要

1年搭200天 華女郵輪養老：準備這文件最重要
郵輪退休生活 享受全包式服務兼顧經濟、娛樂

郵輪退休生活 享受全包式服務兼顧經濟、娛樂
1年搭200天 華女郵輪養老：準備這文件最重要

1年搭200天 華女郵輪養老：準備這文件最重要
郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消

郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消

熱門新聞

若投保高自付額醫療保險計畫可搭配HSA使用；HSA透過薪資扣繳預扣稅前收入，降低稅務負擔。(圖／123RF)

理財百科／把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

2026-02-08 01:16
2026年1月26日，在明尼蘇達州的護理師普雷蒂被ICE槍殺後，一名示威者舉著標語抗議ICE的行為。(美聯社)

封面故事／ICE執法大掃蕩 重演美國排外史？

2026-02-08 01:27
福建永定土樓。(作者攝影)

封面故事／尋根念祖 追尋千年客家情

2026-02-08 12:00
印地安寄宿學生。(作者提供)

封面故事／從印第安人到移民 美國外來者如何定義？

2026-02-08 01:26
薯條吃多恐導致冠心病、高血壓和肥胖症。（圖／123RF）

養生／馬鈴薯正確吃 降心血管堵塞風險

2026-02-01 15:05
火瀑布變紅。(作者提供)

城鎮傳真／優勝美地火瀑布 冰與火之戀

2026-02-08 01:21

超人氣

更多 >
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除
中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大
美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了
華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了

華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了